Red carpet con acento argentino: los outfits de los artistas nacionales en los Latin Grammy 2025

Fito Paez, Zoe, Conociendo a Rusia y Camilú, algunos de los argentinos que deslumbraron en la red carpet

Argentina siempre es noticia. Y los Grammy latinos no son la excepción. Las principales figuras de la música se reunieron en la noche del jueves para los premios Latin Grammy 2025, que tienen lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Después de la última edición en Miami, la ceremonia volvió a Estados Unidos para celebrar su vigésima sexta entrega y congrega a artistas como Bad Bunny, Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso, Pepe Aguilar, Marco Antonio Solís, Gloria Estefan, Alejandro Sanz, Nathy Peluso, Morat y Raphael, entre otros referentes del género.

El evento convierte la antesala en una pasarela donde intérpretes y productores optan por atuendos que oscilan entre lo clásico, lo innovador y lo audaz. En este contexto, los argentinos mostraron estilismos que captaron la atención de fotógrafos y asistentes.

Los diseñadores Benito Fernández y César Juricich analizan para Infobae cada detalle de los atuendos.

Fito Paez

Fito Paez, una de la figuras que más apostó a un look impactante y celebrado por los diseñadores REUTERS/Ronda Churchill

El músico argentino Fito Páez llevó un traje de cuadros amarillos, verdes y negros sobre una camisa blanca, complementado con gafas de armazón oscuro y cristales oscuros.

“Me encanta el traje, que se haya jugado”, dijo el diseñador Benito Fernandez sobre el look de Fito Páez. “El escocés es tendencia pura, el amarillo también. Me parece que está buenísimo que los hombres empiecen a intervenir un poco más en las tendencias de la moda”, agregó Fernández.

Nicki Nicole

Nicki Nicole y un vestido largo de encaje negro REUTERS/Ronda Churchill

La artista posó sobre la alfombra roja de los Latin Grammy 2025 con un vestido largo de encaje negro, ajustado al cuerpo y con transparencias que delinean la silueta.

El diseño presentó una falda con abertura frontal que deja ver una segunda capa de tela color nude y el detalle de un patrón floral en todo el conjunto. Llevó guantes largos a juego y el look se completa con labios rojos intensos, cabello oscuro con ondas y uñas pintadas de color oscuro.

Sobre Nicky Nicole Benito destacó: “Me gusta el vestido cómo le queda. Me parece que es su onda”. Lo único que no me cierra es el pelo, no llega a tener un estilismo definido, le hubiese hecho algo más para atrás”.

CA7RIEL & Paco Amoroso

CA7RIEL & Paco Amoroso impactantes 13, 2025. REUTERS/Ronda Churchill

CA7RIEL & Paco Amoroso sin dudas fueron los más lookados de la noche. CA7RIEL lució un saco blanco oversized, pantalón amplio con estampado barroco en tonos dorados, azules y rojos, camisa desabotonada con collares dorados, gafas de sol blancas y un gorro tipo piluso decorado.

Paco sorprendió con una camisa y un short con estampados multicolores de inspiración retro, gafas de sol oscuras, unos calcetines y zapatos negros

Camilú

Camilú con un vestido largo REUTERS/Ronda Churchill

Camilú fue otra de las argentinas que deslumbró sobre la alfombra roja con un vestido rojo de falda amplia y vuelo, de largo medio y sin mangas.

El diseño presentó un escote redondo y tirantes finos, y estuvo confeccionado en una tela de textura lisa. Llevó el cabello recogido y un flequillo corto, además de zapatos de tacón del mismo color que el vestido.

Fernandez destacó: “Me gusta el color, me gusta el largo del vestido y me gusta mucho el makeup. Y el pelo. Me parece que está super bien”, dijo el diseñador, quien también comentó: “Lo único que le hubiese cambiado es el escote para estilizarla más”

Zoe Gotusso

Zoe Gotusso de blanco y con sus tatuajes inconfundibles REUTERS/Ronda Churchill

Zoe Gotusso lució cabello corto de color oscuro y cejas definidas. Llevó puesto un vestido blanco translúcido, adornado con aplicaciones florales de tela en relieve sobre el torso y los hombros. Sus tatuajes una marca que la define

Conociendo Rusia

Conociendo Rusia y al apuesta de un gran moño REUTERS/Ronda Churchill

“Ambo negro con lazo en blanco. El saco más corto y super entallado. Los anteojos completan el equipo. El pantalón recto también está en tendencia y el calzado es Gucci vintage”, sumó Juricich sobre el look de Mateo, cantante de Conociendo Rusia.

Naty Peluso

Nathy Peluso eligió un look con transparencias REUTERS/Ronda Churchill

“Una silueta peligrosa sobre todo con el detalle del busto, como ojos que miran con sus pestañas. El color hielo es tendencia absoluta”, expresó Juricich del estilo que eligió Nathy Peluso.