Honduras

“La gente nos abandonó”: la frase de expresidente de Honduras que marcó su participación este 1 de mayo

La participación del expresidente José Manuel Zelaya en la marcha del Día del Trabajador estuvo marcada por el rechazo de algunos sectores sindicales, que le gritaron “fuera políticos”, mientras el dirigente de Libre reaccionó con un mensaje autocrítico tras las elecciones de 2025 y cuestionó la situación económica del país.

Guardar
José Manuel Zelaya participó en la movilización del Día del Trabajador desde un vehículo, en medio de un ambiente tenso marcado por el rechazo de algunos sectores sindicales. (FOTO: HCH)
José Manuel Zelaya participó en la movilización del Día del Trabajador desde un vehículo, en medio de un ambiente tenso marcado por el rechazo de algunos sectores sindicales. (FOTO: HCH)

La conmemoración del Día del Trabajador en Honduras estuvo marcada este 2026 por un giro inesperado: el rechazo directo de sectores sindicales a la presencia de figuras políticas, incluyendo al expresidente y coordinador de Libre, José Manuel Zelaya Rosales, quien históricamente ha acompañado estas movilizaciones.

A diferencia de años anteriores, cuando su participación era habitual dentro de las marchas del 1 de mayo, en esta ocasión Zelaya fue recibido con gritos de “fuera políticos” por parte de algunos manifestantes, evidenciando un clima de tensión entre el movimiento obrero y sectores vinculados a la política partidaria.

PUBLICIDAD

El exmandatario no recorrió la movilización a pie, sino que permaneció a bordo de un vehículo desde donde se dirigió a sus simpatizantes y ofreció declaraciones. En ese contexto, lanzó una frase que rápidamente generó reacciones: “La gente nos abandonó”, en referencia a los resultados electorales de 2025.

Zelaya también aprovechó el momento para cuestionar el actual contexto económico, señalando el aumento en el costo de vida, particularmente en la canasta básica y la energía. En un video publicado en redes sociales, afirmó que los incrementos salariales han sido insuficientes frente a la realidad económica del país.

PUBLICIDAD

En sus declaraciones, el exgobernante volvió a denunciar supuesta injerencia internacional en la política hondureña, señalando directamente al expresidente estadounidense Donald Trump. Asimismo, responsabilizó a sectores religiosos y a estructuras criminales de haber influido en los resultados electorales.

Mientras tanto, en las calles, el ambiente reflejaba otra narrativa. Diversos sectores sindicales insistieron en que el Día del Trabajador debe mantenerse como un espacio de reivindicación laboral y no convertirse en una plataforma política.

La reacción contra Zelaya no fue un hecho aislado, sino parte de un sentimiento más amplio expresado durante las marchas, donde trabajadores cuestionaron la presencia de actores políticos de distintos partidos, argumentando que su participación desvirtúa el sentido histórico de la fecha.

El contraste fue evidente: mientras el dirigente político intentaba posicionar su discurso sobre la crisis económica y el escenario electoral, en la calle se consolidaba un mensaje distinto, enfocado en la autonomía del movimiento obrero.

Trabajadores rechazan presencia de políticos en marchas del 1 de mayo y exigen que la jornada se mantenga como un espacio de lucha obrera. (FOTO: X)
Trabajadores rechazan presencia de políticos en marchas del 1 de mayo y exigen que la jornada se mantenga como un espacio de lucha obrera. (FOTO: X)

La jornada del 1 de mayo en Honduras estuvo marcada por movilizaciones masivas en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma y La Ceiba, donde miles de trabajadores salieron a las calles para conmemorar el Día del Trabajador y exigir mejores condiciones laborales, salarios dignos y acceso a servicios básicos como salud y medicamentos.

A lo largo de las marchas, sindicatos y organizaciones obreras reiteraron su preocupación por el alto costo de la vida, el incremento de la canasta básica y las largas jornadas laborales que, en muchos casos, superan las 12 horas diarias. También denunciaron despidos que califican como ilegales y la falta de oportunidades en el mercado laboral, especialmente para jóvenes y mujeres.

En ese contexto, una de las consignas que más se repitió durante las movilizaciones fue el rechazo a la presencia de figuras políticas en la jornada. Diversos dirigentes sindicales insistieron en que el 1 de mayo debe ser un espacio exclusivo de la clase trabajadora, centrado en la reivindicación de derechos y no en intereses partidarios.

Las protestas incluyeron reclamos por el costo de la canasta básica y el acceso a salud. (FOTO: X)
Las protestas incluyeron reclamos por el costo de la canasta básica y el acceso a salud. (FOTO: X)

Las marchas también sirvieron para recordar el origen histórico de esta fecha, vinculada a la lucha obrera internacional y, en el caso de Honduras, a hitos como la huelga bananera de 1954, que marcó un antes y un después en la conquista de derechos laborales en el país.

A pesar de los avances normativos, como la existencia de un Código del Trabajo, los participantes señalaron que persiste una brecha entre la ley y su cumplimiento efectivo, lo que mantiene vigentes problemas estructurales como la informalidad, el subempleo y la precariedad laboral en distintos sectores de la economía.

Temas Relacionados

Mel Zelayadía del trabajador hondurasmarchas 1 de mayo honduras

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La cifra de personas retornadas desde Estados Unidos y México a Guatemala supera las veinte mil en cuatro meses

El informe más reciente de las autoridades revela que la mayoría de los repatriados proviene de departamentos como Huehuetenango, San Marcos y Quiché, e incluye menores de edad no acompañados y familias que enfrentan nuevos desafíos de reintegración

La cifra de personas retornadas desde Estados Unidos y México a Guatemala supera las veinte mil en cuatro meses

Trabajadores marchan en Honduras el 1 de mayo y rechazan uso político de la fecha

Miles de trabajadores hondureños marcharon este 1 de mayo en distintas ciudades del país para conmemorar el Día del Trabajo, en medio de reclamos por salarios dignos, mejores condiciones laborales y un descontento con la clase política.

Trabajadores marchan en Honduras el 1 de mayo y rechazan uso político de la fecha

Expertos de la ONU advierten que los desaparecidos de manera forzada en Nicaragua reciben tortura y tratos crueles

Las autoridades internacionales reclaman respuestas inmediatas sobre los casos notificados, instando a la entrega de información y garantías de investigaciones independientes y el acceso a la justicia para las familias afectadas.

Expertos de la ONU advierten que los desaparecidos de manera forzada en Nicaragua reciben tortura y tratos crueles

Nuevos créditos en Panamá retroceden 3.9% mientras financiamiento público cae 67%

El financiamiento fuera de plaza compensa el lento avance interno.

Nuevos créditos en Panamá retroceden 3.9% mientras financiamiento público cae 67%

Golfo de Nicoya entra en pausa: Inicia veda de tres meses para garantizar el futuro de la pesca en Costa Rica

Costa Rica activa una veda pesquera en el Golfo de Nicoya, una medida que involucra vigilancia permanente y asistencia social para proteger tanto los recursos marinos como el sustento de miles de familias

Golfo de Nicoya entra en pausa: Inicia veda de tres meses para garantizar el futuro de la pesca en Costa Rica

TECNO

Qué significa la “L” en la caja automática del auto y en qué situaciones deberías activarla

Qué significa la “L” en la caja automática del auto y en qué situaciones deberías activarla

De qué trata la plataforma que permite apostar sobre hechos reales y desata una polémica global

La freidora de aire pierde protagonismo ante este moderno electrodoméstico capaz de preparar todo tipo de comidas

Este país de Sudamérica genera toda su electricidad con energías renovables

Meta elimina más de 700 empleos asociados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTO

“El diablo viste a la moda 2″ recauda más de USD 50 millones en su preestreno global y sorprende en taquilla

“El diablo viste a la moda 2″ recauda más de USD 50 millones en su preestreno global y sorprende en taquilla

“Morí por unos segundos”: la impactante confesión de Barry Keoghan sobre su adicción a las drogas

El guiño de Taylor Swift que enloqueció a sus fans: ¿Una canción para “Toy Story 5″?

Meryl Streep reveló tener diferencias con Goldie Hawn en el rodaje de ‘La muerte le sienta bien’: “Es irritante”

Zayn Malik cancela conciertos y reduce su gira tras ser hospitalizado en abril

MUNDO

Estados Unidos contempla sancionar a los navieros que paguen peajes a Irán para cruzar el estrecho de Ormuz

Estados Unidos contempla sancionar a los navieros que paguen peajes a Irán para cruzar el estrecho de Ormuz

Trasladaron de urgencia a la ganadora iraní del Nobel de la Paz Narges Mohammadi tras una crisis de salud

Alerta global por los casos más graves de represión a la prensa: Irán y China en el centro de la denuncia

Así es R1, el robot que guía a los visitantes por uno de los palacios históricos más importantes de Italia

Muebles en el techo, cimientos invertidos y una construcción imposible: así es la desconcertante Upside Down House