Casi dos docenas de cachorros rescatados de incendios forestales en EEUU ya están disponibles para adopción

El incendio forestal en el sur de Georgia destruyó un refugio de animales en Blackshear y obligó a evacuar decenas de mascotas, según la Atlanta Humane Society. (Atlanta Humane Society/Facebook)

El incendio forestal que comenzó el 18 de abril en el sur de Georgia destruyó un refugio de animales en Blackshear y forzó la evacuación de decenas de mascotas, según informó la Atlanta Humane Society (AHS). La emergencia ha afectado a comunidades rurales y urbanas, con una superficie arrasada que supera los 55.000 acres (22.258 hectáreas), de acuerdo con datos del Departamento de Recursos Naturales de Georgia, organismo estatal responsable de la gestión ambiental y vida silvestre en la región. El hecho marca un nuevo desafío para los equipos de rescate animal, quienes han debido reorganizarse para proteger a los animales desplazados y garantizar su bienestar.

De acuerdo con la AHS, 19 cachorros fueron trasladados al centro de respuesta de la organización en Marietta, mientras que otros animales domésticos y de granja han recibido atención veterinaria y refugio temporal. La organización enfrenta limitaciones de espacio y recursos, motivo por el cual solicita a la comunidad apoyo para la adopción de los animales rescatados. Las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador Brian Kemp, han declarado el estado de emergencia en 91 condados y han desplegado equipos de la Guardia Nacional de Georgia para colaborar en las labores de evacuación y asistencia.

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Los incendios forestales que afectan a Georgia se encuentran entre los más extensos de la última década en el sureste de Estados Unidos, según la Oficina del Gobernador de Georgia. El evento se produce en un contexto de sequía prolongada y condiciones meteorológicas adversas, lo que ha aumentado el riesgo de propagación del fuego y ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de los organismos de emergencia y voluntariado.

¿Cuántos animales y cachorros fueron rescatados tras los incendios en Georgia?

La Atlanta Humane Society confirmó el rescate y traslado de 19 cachorros procedentes de un refugio destruido por el fuego en Blackshear, localidad ubicada en el sur del estado. Caroline Parks, portavoz de la organización, explicó a WSB-TV, canal afiliado a ABC en Atlanta, que la mitad de los animales ya se encuentra en la sede de Atlanta, bajo evaluación veterinaria y listos para su adopción. El resto permanece en instalaciones temporales, a la espera de espacio y recursos para su reubicación.

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Además de los cachorros, la AHS ha brindado apoyo a otras especies domésticas y de granja, incluyendo caballos y un burro con quemaduras graves, según informó Fox 5 Atlanta, canal televisivo local de cobertura regional. El operativo de rescate se ha visto condicionado por la capacidad limitada de los refugios y la demanda de atención veterinaria en la región.

La coordinadora de la AHS agregó: “Nuestro equipo pudo transportar 19 cachorros a nuestro centro de crisis, además de otros animales provenientes de áreas circundantes afectadas por los incendios”, en declaraciones recogidas por WSB-TV. La organización mantiene activa una campaña de adopción y asistencia para liberar espacio y recibir más animales desplazados.

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Más de 22.200 hectáreas fueron devastadas por los incendios en Georgia, con cientos de viviendas dañadas y una amplia evacuación de personas y animales. (Oficina del Gobernador Brian Kemp vía AP)

¿Dónde ocurrió el incendio forestal y cuál es el balance de daños en Georgia?

El primer foco de incendio se originó el 18 de abril en las inmediaciones de Pineland Road, arrasando cerca de 32.600 acres. Un segundo incendio, detectado el 20 de abril en la autopista 82, sumó otros 22.600 acres afectados, de acuerdo con el Departamento de Recursos Naturales de Georgia. El condado de Brantley registra uno de los mayores daños, con 22.615 acres consumidos por las llamas.

La superficie total devastada supera los 55.000 acres (22.258 hectáreas). Las autoridades estiman que cientos de viviendas han resultado dañadas y se informan numerosas evacuaciones, tanto de personas como de animales. La Oficina del Gobernador de Georgia decretó el estado de emergencia en 91 condados, medida que habilita la movilización de recursos estatales y federales.

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El avance del fuego continúa siendo monitoreado por brigadas de bomberos, personal de la Guardia Nacional de Georgia y voluntarios. La Agencia de Manejo de Emergencias de Georgia, institución responsable de la coordinación de desastres en el estado, indicó que ambos incendios presentan un nivel de contención del 35%, lo que mantiene la alerta en la zona.

¿Qué factores contribuyeron a que los incendios se expandieran en Georgia?

Según el Departamento de Recursos Naturales de Georgia, la propagación del incendio se vio favorecida por una combinación de factores climáticos y ambientales. La región atraviesa una sequía prolongada, lo que ha reducido la humedad en el suelo y facilitado la combustión de pastizales y vegetación seca.

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Analistas citados por Atlanta News First, canal de noticias local con amplia cobertura en Georgia, sostienen que aún no se ha determinado la causa exacta del siniestro. Entre las hipótesis consideradas se encuentran chispas provocadas por trabajos de soldadura en áreas rurales y la caída de un globo sobre líneas eléctricas. Las autoridades continúan investigando el origen del fuego.

La Georgia Environmental Protection Division (EPD), agencia estatal encargada de la protección ambiental, declaró una respuesta de sequía de nivel 1, que implica la implementación de campañas informativas sobre el uso racional del agua, sin imponer restricciones obligatorias a la población general. La medida busca concientizar sobre la importancia de conservar el recurso hídrico ante el riesgo de incendios forestales.

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La Atlanta Humane Society rescató y trasladó 19 cachorros de un refugio destruido, sumando apoyo veterinario y campañas de adopción para animales desplazados. (Atlanta Humane Society/Facebook)

¿Cómo reaccionó el gobierno y qué medidas tomaron ante los incendios en Georgia?

El gobernador Brian Kemp declaró el estado de emergencia en buena parte de Georgia, lo que permitió agilizar la distribución de ayuda y la evacuación de personas y animales en riesgo. De acuerdo con un comunicado oficial de la Oficina del Gobernador de Georgia, la medida habilita la utilización de recursos estatales extraordinarios y la colaboración con agencias federales.

La Guardia Nacional de Georgia fue desplegada en las zonas afectadas para colaborar con las brigadas de bomberos y coordinar la asistencia a la población evacuada. El gobierno estatal también ha puesto en marcha campañas de información, puntos de atención temporales y servicios veterinarios para animales domésticos y ganado afectado por el incendio.

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La Agencia de Manejo de Emergencias de Georgia mantiene abiertos canales de comunicación para recibir reportes sobre animales desplazados y coordinar el apoyo logístico con organizaciones no gubernamentales como la Atlanta Humane Society. Según el gobierno estatal, la prioridad es proteger la vida humana y animal, además de evitar que el fuego se propague a nuevas áreas residenciales y rurales.

¿Cómo pueden colaborar aquellas personas interesadas en ayudar o adoptar animales rescatados?

La Atlanta Humane Society ha solicitado a la comunidad que considere la adopción de los animales rescatados para liberar espacio en los refugios y permitir el ingreso de nuevos animales afectados. Caroline Parks señaló: “La instalación no puede sostener la llegada de más animales durante mucho tiempo debido a la falta de espacio”, según declaraciones a WSB-TV.

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La organización ha reforzado su campaña informativa a través de redes sociales y medios locales, en la que explica los procedimientos para adopción y la importancia de colaborar en situaciones de emergencia. El proceso de adopción incluye una evaluación veterinaria y el compromiso de brindar un ambiente seguro a los animales desplazados.

Quienes deseen colaborar pueden contactar a la AHS directamente a través de sus portales oficiales o dirigirse a los centros de atención habilitados en Marietta y Atlanta. La organización también acepta donaciones de insumos veterinarios, alimentos y recursos económicos para sostener las labores de rescate y atención.

Las campañas de adopción, donación y voluntariado impulsadas por la Atlanta Humane Society buscan liberar espacio en refugios y apoyar a animales afectados por los incendios en Georgia. (Atlanta Humane Society/Facebook)

¿Cuál es el impacto de los incendios en la fauna silvestre y la actividad agropecuaria en Georgia?

Los incendios no solo han afectado a animales domésticos, sino también a la fauna silvestre y a la actividad agropecuaria del estado. Reportes de la Agencia de Manejo de Emergencias de Georgia confirman pérdidas en poblaciones de mamíferos, aves y reptiles que habitan la zona, así como la muerte de ganado y animales de granja.

El caso de un burro atendido por quemaduras graves ejemplifica la magnitud del impacto en el sector rural. Organizaciones como la AHS y veterinarios voluntarios han ofrecido atención de emergencia a caballos, bovinos y animales silvestres que lograron escapar del fuego. Los daños en el hábitat natural podrían tener repercusiones a largo plazo en el equilibrio ecológico regional.

¿Qué medidas se mantienen ante los focos activos de incendio y cómo evoluciona la emergencia?

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre los focos activos de fuego y continúan evaluando la necesidad de nuevas evacuaciones. La prioridad sigue siendo contener el avance de las llamas y proteger tanto a la población humana como animal. La AHS y otras organizaciones de rescate animal prevén un flujo constante de animales desplazados mientras persistan las condiciones de sequía y riesgo de incendios.

La Agencia de Manejo de Emergencias de Georgia recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y colaborar con las iniciativas de adopción y donación.