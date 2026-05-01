Venus Williams será coanfitriona en la Met Gala 2026: los secretos de su influencia en la moda

La Met Gala 2026 marcará un antes y un después en la relación entre el deporte y la moda, gracias al liderazgo de Venus Williams ( REUTERS/Mario Anzuoni)

Este lunes 4 de mayo, la escena de la moda internacional se rendirá ante el magnetismo de Venus Williams, quien asumirá el rol de anfitriona en la Met Gala 2026.

La leyenda del tenis, a sus 45 años, no solo será el centro de la atención por su porte y su historia, sino por su capacidad para dialogar con la alta costura desde un lugar genuino y disruptivo.

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La designación de Venus Williams como co-chair de la Met Gala, junto a Beyoncé y Nicole Kidman, marca un hito en la historia del evento.

La exposición “Costume Art”, eje temático de la gala, propone un recorrido por la relación entre la moda y la escultura, abriendo el debate sobre la representación de diferentes cuerpos en la alta costura.

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Para Venus, la elección es un reflejo de su propio camino: “Me encanta el tema. Es perfecto para mí”, resumió en una entrevista para Vogue, subrayando la importancia de visibilizar la belleza en la diferencia y la presión social vinculada a la imagen.

Los estilismos de Venus Williams prometen inspirar a diseñadores y fanáticos, destacando la autenticidad y la experimentación como valores centrales en la nueva temporada fashion (REUTERS)

Williams lleva a la gala un mensaje de empoderamiento, mostrando que la moda puede ser una herramienta para desafiar las imposiciones sociales y celebrar la individualidad. Su historia personal, marcada por la altura y el físico atlético desde la adolescencia, se reflejó en cada elección de vestuario.

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“Nunca tuve tiempo de pensar si ganaba un concurso de belleza imaginario. Estaba enfocada en ser la mejor jugadora del mundo”, recordó, situando la autoaceptación como el verdadero motor de su impacto.

El enfoque de Venus sobre la moda entiende la ropa como una extensión de su identidad y como un espacio para la creatividad y el juego.

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Venus será co-chair de la Met Gala 2026 junto a Beyoncé y Nicole Kidman

La atleta declaró que su armario ha pasado por distintas etapas, desde la acumulación hasta la selección consciente, priorizando prendas y accesorios que expresan su personalidad y su historia.

En un bloque comprensible y autónomo: Venus Williams redefine la Met Gala 2026 al presentar la elegancia atlética como nuevo paradigma de la alta costura.

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Los looks más destacados de Venus Williams en la alfombra roja

Venus Williams anticipa su llegada a la Met Gala 2026 con un vestido de terciopelo negro y apliques plateados, consolidando su sello de sofisticación y fuerza en la moda internacional (REUTERS/Eduardo Munoz)

El despliegue de estilismos de Venus Williams en otras Met Gala y en eventos recientes evidenció su dominio del lenguaje fashion. Uno de los atuendos que marcó tendencia en la gala fue un vestido de terciopelo negro de manga larga que usó para los CFDA Fashion Awards 2025, decorado con pequeños apliques plateados en patrón de puntos, de silueta ajustada y largo por debajo de la rodilla.

Complementó el look con tacones negros de pulsera y el cabello liso con flequillo recto, logrando un equilibrio entre sofisticación y fuerza.

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El minimalismo elegante se perfila como uno de los estilos favoritos de Venus Williams, quien planea desfilar en la Met Gala con un vestido negro de líneas simples y hombreras marcadas (REUTERS/Eva Korinkova)

En otra aparición, durante el Calendario Pirelli 2026 Venus eligió un vestido largo negro de líneas simples y hombreras marcadas, confeccionado en tela lisa que se extendía hasta el suelo con una pequeña cola. El cabello suelto, peinado con raya al medio, y el maquillaje sobrio reforzaron el mensaje de un minimalismo elegante, capaz de destacar en un entorno saturado de exuberancia.

El glamour clásico podría brillar en la Met Gala con el esperado look de Venus Williams: un vestido blanco voluminoso con corsé estructurado y detalles en perlas

Durante su casamiento, optó por un vestido blanco de gran volumen, con corsé estructurado y falda amplia de tela satinada. El peinado recogido en ondas marcadas, junto a un collar de perlas y pendientes a juego, evocó la opulencia clásica con un giro actual, mientras los labios rojos aportaron un contraste vibrante.

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La apuesta por el color y la innovación se anticipa en el conjunto verde oscuro de Venus Williams, con falda tableada y abrigo largo, que promete sorprender en la alfombra roja (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una alfombra azul de la Met Gala 2025, la deportista lució un conjunto verde oscuro compuesto por blusa camisera con detalles brillantes, falda corta tableada y abrigo largo con lentejuelas en cuello y puños. El calzado a tono y un peinado recogido con detalles plateados confirmaron su apertura a experimentar con colores y texturas poco habituales en la alta costura.

Las transparencias y los detalles metálicos definen uno de los looks más audaces de Venus Williams, quien planea deslumbrar con un vestido largo sin tirantes y aplicaciones circulares (REUTERS/Andrew Kelly)

Otro de sus looks destacados en la Met Gala 2024 incluyó un vestido largo sin tirantes, confeccionado con aplicaciones metálicas circulares que dejaban entrever su figura a través de transparencias. El peinado recogido alto, adornado con aplicaciones brillantes, y el maquillaje en tonos neutros crearon una imagen moderna y etérea.

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La moda y el deporte se unen en la propuesta de Venus Williams para la Met Gala 2026, donde el empoderamiento y la diversidad serán protagonistas (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la premiere de la película “Challengers”, apostó por un vestido corto metálico gris, de textura marcada y escote amplio, que combinó con sandalias negras de tiras finas y un collar sencillo. El cabello suelto y liso reforzó la frescura y la naturalidad del conjunto.

La presencia de Venus Williams como anfitriona genera gran expectativa por su visión inclusiva y disruptiva, capaz de redefinir los estándares de belleza en la alta costura (REUTERS/Mario Anzuoni)

La variedad de estilos se completó con un vestido largo rosa intenso de tirantes finos y silueta recta para una ceremonia de Breakthrough Prize Awards, un conjunto negro de pantalón de pierna ancha, corsé con transparencias y blazer en otra gala, y un vestido rojo de escote recto y hombros descubiertos, con doble capa y una larga cola para cerrar la serie de apariciones recientes. Cada elección, lejos de ser casual, respondió a una narrativa de autoafirmación y experimentación estética.

Su despliegue de looks a lo largo del tiempo consolidaron su estatus como ícono fashion. Su visión, centrada en la autenticidad y el poder de la diferencia, encontró eco tanto en diseñadores como en el público.