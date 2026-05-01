El calor extremo se intensifica en el norte y oriente de El Salvador, según el MARN

Un especialista del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, expone un informe meteorológico en una pantalla grande. Se visualizan mapas con pronósticos de lluvia y temperaturas mínimas para el territorio de El Salvador, incluyendo zonas como la cadena volcánica y áreas montañosas. / Redes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Las temperaturas más altas en El Salvador se concentran en los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, Cabañas y San Miguel, donde el calor extremo se ha convertido en una constante, según el boletín número dos publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

De acuerdo con el boletín 2 de temperaturas extremas difundido por el MARN, los puntos más afectados corresponden a Güija, en Santa Ana; La Chorrera del Guayabo y Cerrón Grande, ubicadas entre Cabañas y Chalatenango; Nueva Concepción, en Chalatenango; y San Miguel. En estos lugares, las temperaturas han oscilado entre 38 y 40 grados Celsius (100.4 y 104 ℉), superando los valores promedio de años anteriores para esta época.

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El panorama no muestra señales de alivio a corto plazo. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales advierte que las temperaturas extremas persistirán durante las tardes y se extenderán a las primeras horas de la noche en diversas zonas del país.

De hecho, según los reportes de esta cartera de Estado en sus redes oficiales, este 1 de mayo se han registrado valores máximos superiores a los 37 grados Celsius (98,6 ℉) en varias estaciones de monitoreo automático, lo que ratifica la persistencia de la ola de calor sobre el territorio nacional.

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Autoridades recomiendan precaución ante la combinación de calor extremo y lluvias con actividad eléctrica previstas para las próximas horas en el país. (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)

Las cifras actualizadas a las 11:54 a.m. de este día muestran que, en Santa Rosa de Lima, en La Unión, el termómetro alcanzó 37.8°C (100 ℉), mientras que Acahuapa reportó 37.2°C (99 ℉) y San Francisco Gotera, en Morazán, registró 35,8°C (96.4 ℉). Otros puntos como Cerrón Grande y Santa Ana marcaron 35.1°C (95,2 ℉), al igual que San Miguel, que reportó 35°C (95 ℉). La estación de Güija llegó a 34.7°C (94,5 ℉), consolidando a estos departamentos como los principales focos de calor en el país.

El pronóstico para este viernes incluye máximas de 40°C (104 ℉) en sectores de la zona oriental y costera, mientras que en los valles interiores se esperan valores entre 30 y 37°C (86 y 98,6 ℉). En las zonas de montaña, las temperaturas oscilarán entre 24 y 30°C (75,2 y 86 ℉).

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A estas condiciones se suma la posibilidad de lluvias después del mediodía, especialmente en la cordillera volcánica y la zona norte. El boletín meteorológico prevé precipitaciones que podrían desplazarse hacia la franja norte y oriental durante la tarde y noche, algunas acompañadas de actividad eléctrica. El viento se mantendrá entre 10 y 20 km/h, con brisas de hasta 30 km/h.

El MARN recomienda a la población consumir suficiente agua, evitar la exposición prolongada al sol y utilizar ropa fresca y protector solar. Además, se aconseja limitar actividades extenuantes al aire libre, principalmente en las horas de mayor radiación.

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Termómetro en Santa Rosa de Lima marca 37,8 °C durante la mañana del 1 de mayo, uno de los valores más altos registrados en el país./ (Redes Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)

El organismo enfatizó que, aunque abril suele ser el mes más cálido del año en El Salvador, las actuales condiciones han prolongado el calor intenso hasta mayo, sin descartar el desarrollo de una nueva ola de calor. Por ahora, las autoridades mantienen la vigilancia sobre las temperaturas y el potencial de lluvias, especialmente en las zonas más vulnerables.

Las previsiones para los próximos días anticipan un patrón similar, con temperaturas elevadas e incremento en la probabilidad de lluvias, sobre todo en la cadena volcánica y la región norte. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales exhortó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones para reducir riesgos asociados al calor extremo y las lluvias repentinas.

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