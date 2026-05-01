Proteccionismo o apertura: el análisis de Martín Lousteau sobre los modelos de desarrollo en Argentina y Asia

Martín Lousteau analizó en Infobae a la Tarde la tensión entre apertura comercial y protección industrial en Argentina

En Infobae a la Tarde, el economista Martín Lousteau analizó la tensión entre la apertura comercial y la protección industrial, poniendo énfasis en cómo la falta de exigencia a los sectores beneficiados en Argentina derivó en un estancamiento productivo.

Durante la emisión conducida por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Lousteau planteó que la discusión sobre abrir la economía o proteger industrias locales suele quedar atrapada en falsas dicotomías. “Hay una polarización muy grande entre las dos cosas. Unos están ciegamente a favor de una cosa y los otros están ciegamente a favor de la otra”, sostuvo.

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Lousteau: “Proteger por proteger es inútil; la clave es exigir resultados y reconversión”

El economista subrayó que la verdadera función de la protección industrial debe ser transitoria y orientada a la mejora: “Proteger para siempre a alguien que no llega a ser de los mejores de su clase es al pedo. Apurarte a abrir sin ayudar a que algunos sean los mejores de su clase es al pedo”. Explicó que el problema en Argentina fue la falta de exigencia: “Te protegí, pero nunca te exigí. Te di la zanahoria, el préstamo a todos nosotros, y nunca te di ningún palo cuando no cumplías”.

El desarrollo de Asia se apoyó en inversiones en ciencia, tecnología, infraestructura y presión constante por logros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lousteau reivindicó la estrategia de “proteccionismo educativo” implementada por países asiáticos: “Yo elijo cuáles son los sectores que tienen potencial mañana de ser los mejores y los protejo y les digo: metele. Si en cinco años no estás exportando, se te va a caer todo”. Remarcó que estos procesos se sostuvieron en infraestructura, crédito barato, inversión en ciencia y tecnología, y una presión constante por resultados.

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El desarrollo asiático y el error argentino

Al comparar trayectorias, Lousteau señaló que Corea, Japón, Taiwán y China protegieron industrias estratégicas, pero siempre con metas de exportación y productividad: “Ninguno de estos países protegieron por proteger. Los que no llegaban al estándar, caían”.

Recordó que en 1963, Corea tenía un ingreso per cápita cinco veces menor que Argentina, y hoy lo multiplicó por 25: “Eso fue posible porque exigieron resultados y usaron el crédito para desarrollar sectores con potencial”.

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El economista advirtió sobre la “falacia de la composición”, es decir, tomar casos individuales de éxito y suponer que el efecto se replica masivamente: “Lo que puede resultar bien para uno, por ahí no resulta bien para todos”. Aseguró que la reconversión exitosa de una empresa no implica que el país se beneficie si la tendencia general es la sustitución de producción nacional por importaciones.

Lousteau destacó que el verdadero proteccionismo industrial debe ser transitorio y basado en resultados concretos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Política industrial, el RIGI y los límites del modelo Milei

Lousteau se refirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y a la política del actual gobierno: “Milei dice: ‘No voy a elegir ganadores’. Es evidente que eligió ganadores. Eligió los que ya tenían recursos naturales”.

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Enumeró los beneficios del régimen: baja de impuestos, acceso preferencial a divisas, estabilidad por treinta años y prioridad en recursos estratégicos. “La pregunta es si este tipo de selección de ganadores desarrolla capacidades y genera conocimiento para el país. Si me apurás, la respuesta es negativa”, remarcó.

En cuanto al impacto sobre el empleo y el entramado productivo, Lousteau fue claro: “Son sectores que generan menos trabajo y poco derrame de conocimiento”. Añadió que el atraso cambiario y la “enfermedad holandesa” agravan el problema: “El tipo de cambio se atrasa, mata producción que no deberías estar matando”.

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Lousteau concluyó que la Argentina no puede crecer ni desarrollarse sin una política industrial clara y dinámica: “Hoy no tenés déficit de cuenta corriente, pero la Argentina no está creciendo. Si el crecimiento se reactivara, los dólares actuales no alcanzarían para un desarrollo sostenido. Lo que muere, muere rápido; lo nuevo no termina de nacer”.

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