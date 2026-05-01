Los onerosos gastos de una tarjeta corporativa de una empresa pública: hoteles de lujo, peluquerías, discotecas y free shops

Una tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), empresa pública del sector energético, acumuló gastos por 313.000 dólares en menos de un año en rubros que van desde free shops en aeropuertos de cuatro continentes hasta discotecas en Madrid, pasando por peluquerías, servicios de playa en la costa valenciana y tiendas de ropa en el exterior. La cuenta, identificada bajo el número 338402, quedó expuesta en el informe de gestión que el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, presentó esta semana ante la Cámara de Diputados, en un documento de 1.900 páginas que incluyó, como anexo, un reporte de 58 páginas con el detalle de cada operación.

Los movimientos corresponden al período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026, lapso que coincide casi en su totalidad con la gestión de Demian Reidel, ex asesor de confianza del presidente Javier Milei al frente de NASA.

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En su cuenta de la red social X, Reidel, se desvinculó de los consumos cuestionados: “Mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero discotecas, ni servicio de playa, ni free shop, ni nada”.

La información llegó al Congreso tras un pedido de acceso a la información presentado por la diputada nacional de Unión por la Patria Florencia Carignano. El reporte contiene fechas, descripciones de las operaciones e importes expresados tanto en dólares como en pesos, lo que permite reconstruir un mapa de gastos que mezcla transacciones vinculadas al rubro energético —como pagos a “Nuclear Energy Institu” o “Zachry Nuclear Enginee”— con decenas de consumos de carácter personal o difícilmente justificables en el marco de una misión oficial.

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Uno de los rubros con mayor presencia en el listado es el de las compras en tiendas libres de impuestos. El concepto “Duty free” aparece en 45 oportunidades, con un total de US$ 5.957 y 1,1 millones de pesos. Los picos más altos se concentran en tres fechas: el 18 de enero de 2026 (US$ 1.620), el 7 de febrero (US$ 1.292) y el 11 de febrero (US$ 1.665). Solo en el free shop del aeropuerto de Ezeiza se registran 35 consumos por US$ 4.425. El rastro de la tarjeta lleva también a Corea del Sur, donde el 16 de agosto de 2025 se efectuaron dos operaciones en “The Shilla Duty Free” por US$ 256, y a Punta Cana, con una compra de 33 dólares el 7 de junio de ese año.

La tarjeta de Nucleoeléctrica tenía gastos por 765 dólares en el Pub El Pirata de Madrid.

El desglose de los gastos en España concentra la mayor parte de los movimientos. Las operaciones con Tecnatom, empresa energética radicada en San Sebastián de los Reyes —en las afueras de Madrid—, se repiten a lo largo del período. El 6 de noviembre de 2025, junto a un gasto en el buffet de Tecnatom, aparecen US$ 22 en “S Bossi Peluqueros SL” y US$ 70 en “Discotecas Amadis SL”. El 26 de octubre de ese año, la tarjeta registró dos pagos por un total de US$ 765 en el Pub El Pirata de Madrid, y ese mismo día se cargaron compras en un supermercado de bajo costo (Aldi).

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En el rubro textil, el listado incluye compras en un Primark de la Gran Vía madrileña por US$ 178 en dos operaciones; en Decathlon por un total superior a los US$ 497; en Adidas India Marketing por US$ 355,15; y en “Adidas Istanbul Airpor” por US$ 193,49. El 6 de febrero de 2026, ya en Brasil, se registró una compra de 35 dólares en “Clariana Boutique”, una tienda de ropa femenina en Angras do Reis, próxima a Río de Janeiro. En Madrid, el listado también incluye gastos en El Corte Inglés por US$ 283,38, en el supermercado Reyes por US$ 22,37 y en el Metro de Madrid.

Entre los consumos que más llamaron la atención figuran 13 pagos realizados los días 13 y 14 de septiembre de 2025 a “Mar y Sombra SL”, empresa de servicios de playa en la Comunidad Valenciana, por un total de US$ 212.

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Manuel Adorni brindó esta semana su informe de gestión (Foto: Agencia de Gobierno)

La tarjeta corporativa registra pagos en el Hotel Vincci Capitol de la Gran Vía madrileña por US$ 2.079,17, en el “Facade Hotel Amsterdam”, en el “Hotel Du Parc Baden AG” de Suiza, en el “St Regis Hotel Singapor” de Singapur y en el “Windsor Leme Hotel” de Río de Janeiro, entre otros. En diciembre de 2025, los registros llevan a Viena: aparecen cargos en el Vienna Marriott Hotel y el Meliá Vienna. El informe también consigna 17 pagos en la plataforma de alquileres temporarios Airbnb y vuelos en American Airlines, United, Air Europa y Aerolíneas Argentinas.

A los gastos en el exterior se suman más de 400 adelantos de efectivo —tanto en el país como en el exterior— que totalizan 56 millones de pesos, con retiros realizados incluso en dólares y en varios casos en la misma jornada. El 23 de enero de 2026 se contabilizaron 13 retiros por el mismo importe: US$ 47,9 cada uno.

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La tarjeta corporativa de NASA registró 42 pagos a cuentas de Mercado Pago, en rubros como veterinaria, verdulería, ferretería, almacén, kiosco y una parrilla de Ramos Mejía.