Tendencias

Receta de pollo en salsa de tomate

La tradicional comida reúne a familias a la mesa durante el otoño e invierno, ofreciendo un plato abundante, económico y lleno de sabor que se disfruta con pan, arroz o papas

Guardar
Vista aérea de un plato de barro con pollo en salsa de tomate, pimientos, cebolla, arroz blanco y tortillas sobre una mesa de madera.
El pollo en salsa de tomate es un plato tradicional que simboliza la cocina familiar argentina y evoca reuniones de domingo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo en el aroma del tomate cocinándose a fuego lento con pollo que transporta directo a la cocina familiar. Ese perfume cálido y envolvente, tan nuestro, invita a pensar en reuniones de domingo, charlas largas y pan recién cortado para mojar en la salsa.

El pollo en salsa de tomate se disfruta en casi todos los hogares argentinos, sobre todo en otoño e invierno. Es clásico de la “olla grande”: rinde para muchos y reconforta, ideal para cuando se busca un plato económico y abundante. Suele servirse acompañado de arroz blanco, papas al vapor o simplemente con un buen trozo de pan.

PUBLICIDAD

Receta de pollo en salsa de tomate

Se trata de presas de pollo doradas y luego cocidas en una salsa espesa a base de tomate, cebolla, morrón y condimentos. El secreto está en dejar que la carne tome el sabor de la salsa y la salsa, a la vez, se impregne con los jugos del pollo.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 45 minutos

Ingredientes

  • 1 pollo trozado (aprox. 1,5 kg)
  • 2 cucharadas de aceite
  • 2 cebollas medianas, picadas
  • 1 morrón rojo, picado
  • 3 dientes de ajo, picados
  • 2 latas de tomate triturado (800 gr)
  • 2 hojas de laurel
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 1/2 cucharadita de ají molido (opcional)
  • 1 cubito de caldo de gallina (opcional)
  • Sal y pimienta, a gusto
  • 1 pizca de azúcar (para corregir la acidez)
Un pollo trozado de 1,5 kg y dos latas de tomate triturado sobre una tabla de cortar de madera, junto a un cuchillo, dientes de ajo y romero, en una cocina.
El pollo trozado de aproximadamente 1,5 kg garantiza una preparación abundante, ideal para reuniones familiares o eventos especiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pollo en salsa de tomate, paso a paso

  1. Dorar el pollo: En una cacerola grande, calentar el aceite y dorar las presas de pollo de ambos lados. Retirar y reservar.
  2. Rehogar verduras: En la misma cacerola, agregar la cebolla, el morrón y el ajo. Cocinar a fuego medio hasta que estén blandos y transparentes.
  3. Agregar tomate y condimentos: Incorporar el tomate triturado, el laurel, el orégano, el ají molido, el cubito de caldo y la pizca de azúcar. Salpimentar.
  4. Sumar el pollo: Volver a colocar las presas de pollo en la cacerola, asegurándose de que queden bien cubiertas por la salsa.
  5. Cocinar a fuego lento: Tapar y cocinar a fuego bajo durante 40 minutos, revolviendo de vez en cuando. Si la salsa queda muy espesa, agregar un poco de agua o caldo caliente.
  6. Controlar cocción: Verificar que el pollo esté bien cocido y la salsa tenga buen cuerpo. No dejar que la salsa se seque demasiado.
  7. Servir caliente, acompañado de arroz, papas o pan.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

PUBLICIDAD

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 16 gr
  • Carbohidratos: 10 gr
  • Proteínas: 35 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapada, hasta 3 días. En freezer, hasta 3 meses. Recalentar siempre hasta que esté bien caliente antes de servir.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasPlatos principalesNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de bizcochuelo de banana y cacao al microondas, rápida y fácil

Este plato se impone como la opción más práctica y reconfortante para resolver antojos o meriendas en apenas diez minutos, usando ingredientes simples y cotidianos

Receta de bizcochuelo de banana y cacao al microondas, rápida y fácil

La nueva solución médica para enfermedades intestinales: cómo funciona

Una inyección desarrollada para cuadros inflamatorios complejos, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, ofrece una alternativa terapéutica para pacientes argentinos

La nueva solución médica para enfermedades intestinales: cómo funciona

Venus Williams será coanfitriona en la Met Gala 2026: los secretos de su influencia en la moda

La leyenda del tenis promete revolucionar la alfombra roja con una visión innovadora sobre elegancia, diversidad y empoderamiento femenino en el mundo fashion

Venus Williams será coanfitriona en la Met Gala 2026: los secretos de su influencia en la moda

Identificaron una toxina bacteriana que actúa solo en insectos y no en mamíferos

Investigadores de Canadá y otros países identificaron la toxina en el laboratorio. Por qué abre posibilidades para el desarrollo de plagicidas biológicos más seguros y selectivos

Identificaron una toxina bacteriana que actúa solo en insectos y no en mamíferos

15 árboles frutales que se pueden plantar en macetas y resisten el frío

Un correcto manejo de especies idóneas facilita que hogares y oficinas dispongan de ejemplares productivos con mantenimiento sencillo

15 árboles frutales que se pueden plantar en macetas y resisten el frío
DEPORTES
Franco Colapinto afronta la clasificación para la carrera Sprint del GP de Miami de la Fórmula 1

Franco Colapinto afronta la clasificación para la carrera Sprint del GP de Miami de la Fórmula 1

El tremendo elogio de Briatore a Franco Colapinto y su reacción por la multitud que lo acompañó en Buenos Aires

Pochettino reveló por qué reemplazó a Messi en un partido del PSG: la frase de su esposa cuando llegó a su casa

Insólito: un equipo de la Premier League contrató a un luchador de MMA para utilizar sus “técnicas” en los córners

El cruce entre Luis Zubeldía y un periodista tras la derrota de Fluminense que lo dejó último en la Copa Libertadores

TELESHOW
La romántica escapada de Sabrina Rojas y José Chatruc a Brasil: mar, arena y amor

La romántica escapada de Sabrina Rojas y José Chatruc a Brasil: mar, arena y amor

Juli Poggio habló luego de quitarse las carillas de sus dientes: "Siempre duelen las críticas"

Oriana Sabatini reveló cómo transitó su embarazo: desde el dolor físico hasta el emocional

El bailarín de tango Luis Solanas recordó su experiencia con Madonna cuando vino a filmar Evita: "Venís de abajo como yo"

51 fotos de la avant premiere de Hasta que la verdad los separe, la película con Luly Drozdek y Pablo Yotich

INFOBAE AMÉRICA

El innovador plan de Costa Rica que recompensa a quienes cuidan los tiburones martillo y los manglares

El innovador plan de Costa Rica que recompensa a quienes cuidan los tiburones martillo y los manglares

El calor extremo se intensifica en el norte y oriente de El Salvador, según el MARN

Nuevos diputados en Costa Rica arrancan funciones este 01 de mayo: directorio legislativo es 100% oficialista

“La gente nos abandonó”: la frase de expresidente de Honduras que marcó su participación este 1 de mayo

Casi dos docenas de cachorros rescatados de incendios forestales en EEUU ya están disponibles para adopción