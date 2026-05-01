Hay algo en el aroma del tomate cocinándose a fuego lento con pollo que transporta directo a la cocina familiar. Ese perfume cálido y envolvente, tan nuestro, invita a pensar en reuniones de domingo, charlas largas y pan recién cortado para mojar en la salsa.
El pollo en salsa de tomate se disfruta en casi todos los hogares argentinos, sobre todo en otoño e invierno. Es clásico de la “olla grande”: rinde para muchos y reconforta, ideal para cuando se busca un plato económico y abundante. Suele servirse acompañado de arroz blanco, papas al vapor o simplemente con un buen trozo de pan.
Receta de pollo en salsa de tomate
Se trata de presas de pollo doradas y luego cocidas en una salsa espesa a base de tomate, cebolla, morrón y condimentos. El secreto está en dejar que la carne tome el sabor de la salsa y la salsa, a la vez, se impregne con los jugos del pollo.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 45 minutos
Ingredientes
- 1 pollo trozado (aprox. 1,5 kg)
- 2 cucharadas de aceite
- 2 cebollas medianas, picadas
- 1 morrón rojo, picado
- 3 dientes de ajo, picados
- 2 latas de tomate triturado (800 gr)
- 2 hojas de laurel
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1/2 cucharadita de ají molido (opcional)
- 1 cubito de caldo de gallina (opcional)
- Sal y pimienta, a gusto
- 1 pizca de azúcar (para corregir la acidez)
Cómo hacer pollo en salsa de tomate, paso a paso
- Dorar el pollo: En una cacerola grande, calentar el aceite y dorar las presas de pollo de ambos lados. Retirar y reservar.
- Rehogar verduras: En la misma cacerola, agregar la cebolla, el morrón y el ajo. Cocinar a fuego medio hasta que estén blandos y transparentes.
- Agregar tomate y condimentos: Incorporar el tomate triturado, el laurel, el orégano, el ají molido, el cubito de caldo y la pizca de azúcar. Salpimentar.
- Sumar el pollo: Volver a colocar las presas de pollo en la cacerola, asegurándose de que queden bien cubiertas por la salsa.
- Cocinar a fuego lento: Tapar y cocinar a fuego bajo durante 40 minutos, revolviendo de vez en cuando. Si la salsa queda muy espesa, agregar un poco de agua o caldo caliente.
- Controlar cocción: Verificar que el pollo esté bien cocido y la salsa tenga buen cuerpo. No dejar que la salsa se seque demasiado.
- Servir caliente, acompañado de arroz, papas o pan.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal
- Grasas: 16 gr
- Carbohidratos: 10 gr
- Proteínas: 35 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, bien tapada, hasta 3 días. En freezer, hasta 3 meses. Recalentar siempre hasta que esté bien caliente antes de servir.
