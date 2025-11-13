Tendencias

Latin Grammy 2025: los looks de las celebridades en la alfombra roja

Las Vegas se viste de gala para recibir a las estrellas de la música latina. Dos diseñadores consultados por Infobae analizan cada estilo

Las celebridades de la música
Las celebridades de la música llegan a la gala de los Latin Grammy 2025

Las máximas estrellas de la música latina desfilan esta noche por la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2025, que se realiza en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Tras la edición previa en Miami, el evento regresa a Estados Unidos para celebrar su vigésima sexta edición y reunir a referentes como Bad Bunny, Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso, Pepe Aguilar, Marco Antonio Solís, Gloria Estefan, Alejandro Sanz, Nathy Peluso, Morat y Raphael, entre otras figuras.

La ceremonia transforma la previa en una destacada pasarela de moda, donde artistas y productores apuestan por estilos clásicos, innovadores y arriesgados. Los looks acaparan los flashes y reflejan la diversidad del momento, con algunas de las tendencias que marcarán la temporada.

Los diseñadores Benito Fernández y César Juricich analizan para Infobae cada detalle de los atuendos.

Los looks de las celebridades en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025

Fito Páez

El músico argentino Fito Páez
El músico argentino Fito Páez con un traje distintivo para la gala /REUTERS/Ronda Churchill

“Me encanta el traje y que se haya jugado”, dijo el diseñador Benito Fernández sobre el look de Fito Páez. También agregó: “El escocés es tendencia pura, el amarillo también. Me encanta cómo lo lookeó y me parece que está buenísimo que los hombres empiecen a intervenir un poco más en las tendencias de la moda”.

Por su parte, Cesar Juricich opinó: “Mucha onda con un ambo muy payasesco. Camisa con cuello enorme y abierta, muy para el show”.

Alejandra Espinoza

Alejandra Espinoza con un deslumbrante
Alejandra Espinoza con un deslumbrante vestido de brillos

“Muy buen estilismo”, dijo Juricich sobre el look de la modelo y presentadora mexicana Alejandra Espinoza. “Tal vez muy dramático y no tan fresco y joven”, agregó.

Roselyn Sánchez

Roselyn Sánchez, artista de Puerto
Roselyn Sánchez, artista de Puerto Rico

La actriz y cantante Roselyn Sánchez deslumbra con un vestido corto de tul en tono celeste, con falda voluminosa formada por múltiples capas de volantes. El diseño presenta tirantes delgados, escote pronunciado y espalda descubierta.

Oscar Petit

Oscar Petit optó por un
Oscar Petit optó por un look total black /REUTERS/Ronda Churchill

El productor Oscar Petit lleva un look monocromático negro compuesto por un saco largo de corte recto con cuello alto y cierre frontal, sin detalles decorativos visibles. Complementa el conjunto con pantalones negros de corte clásico y zapatos de charol negros.

Camila Guevara

La artista Camila Guevara en
La artista Camila Guevara en la alfombra roja /REUTERS/Ronda Churchill

Camila Guevara luce un vestido asimétrico en tonos crudos y blanco translúcido, confeccionado en capas de tul y gasa con detalles deshilachados y volantes irregulares. El diseño deja al descubierto un hombro, mientras que el otro presenta tiras sueltas. La falda, de corte desigual, revela parcialmente las piernas.

Migbelis Castellanos

La modelo Migbelis Castellanos
La modelo Migbelis Castellanos

Migbelis Castellanos posa con un vestido largo de encaje rojo, ajustado al cuerpo, con corsé estructurado y escote pronunciado en forma de corazón. La prenda presenta una transparencia en el centro del torso y una amplia falda de encaje que se extiende hacia el suelo.

Eduardo Cabra

El puertorriqueño Eduardo Cabra con
El puertorriqueño Eduardo Cabra con un overol negro para la ceremonia

El músico Eduardo Cabra llega con un overol negro de corte utilitario con varios bolsillos delanteros y cierres metálicos. Debajo, usa una camiseta negra y destaca un pequeño pin rojo en el pecho. Completa el conjunto con zapatos de charol negros y unas gafas de montura delgada oscura.

Jomari Goyso

El presentador Jomari Goyso
El presentador Jomari Goyso

Jomari Goyso elige un sombrero de ala ancha en color crudo y una chaqueta negra de cuero con flecos en las mangas y el pecho. Completa el look con un chaleco negro, camisa blanca, pajarita, pantalón negro de corte formal y botines negros. Lleva la barba recortada y el cabello cubierto por el sombrero, y elige un estilo que combina elementos formales y western.

*Fotos: Reuters

