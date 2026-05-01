Receta de bizcochuelo de banana y cacao al microondas, rápida y fácil

Este plato se impone como la opción más práctica y reconfortante para resolver antojos o meriendas en apenas diez minutos, usando ingredientes simples y cotidianos

Bizcochuelo de banana y cacao recién horneado y cortado en un plato, con nueces, rodajas de plátano y crema.
El bizcochuelo de banana y cacao al microondas es la opción perfecta para meriendas rápidas y postres caseros en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma a banana y cacao recién hecho tiene ese poder inconfundible de transportar directo a una tarde de lluvia, cuando todo pide algo casero y tibio. No hay postre más reconfortante y a la vez más fácil que un bizcochuelo de banana y cacao al microondas, listo en minutos y con ingredientes que siempre hay en casa.

En Argentina, este tipo de bizcochuelo es el salvavidas para meriendas improvisadas, cumpleaños exprés o antojos nocturnos. Ganó popularidad por su practicidad y porque aprovecha esas bananas que ya están muy maduras. Ideal para quienes buscan algo rico y saludable, sin perder tiempo ni ensuciar de más.

Receta de bizcochuelo de banana y cacao al microondas

El bizcochuelo de banana y cacao al microondas es una torta húmeda y esponjosa, con sabor intenso a banana y un toque de chocolate, que se cocina en pocos minutos en taza o en molde apto para microondas. Se prepara mezclando todos los ingredientes en un solo bol, sin batidora.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 10 minutos
  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 5 minutos

Ingredientes

  • 2 bananas medianas bien maduras
  • 2 huevos
  • 5 cucharadas de azúcar
  • 4 cucharadas de cacao amargo en polvo
  • 6 cucharadas de harina leudante
  • 3 cucharadas de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • Opcional: 2 cucharadas de chips de chocolate o nueces picadas
Dos bananas medianas muy maduras con manchas oscuras y un tazón con cacao amargo en polvo sobre una tabla de madera clara.
El postre preparado con bananas, huevos, azúcar y cacao es apto para quienes desean recetas rápidas y deliciosas en casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer bizcochuelo de banana y cacao al microondas, paso a paso

  1. Pisar bien las bananas hasta obtener un puré sin grumos.
  2. Agregar los huevos y batir con tenedor o batidor hasta integrar.
  3. Incorporar el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar bien.
  4. Añadir el cacao, la harina leudante y la pizca de sal. Unir todo hasta que no queden restos secos (no sobrebatir).
  5. Si querés, sumar chips de chocolate o nueces en este punto.
  6. Volcar la mezcla en una taza grande o molde apto para microondas, previamente engrasado.
  7. Cocinar en microondas a máxima potencia durante 4 a 5 minutos. Controlar que el bizcochuelo esté firme en la superficie pero húmedo por dentro (el tiempo puede variar según el microondas).
  8. Dejar reposar 2 minutos antes de desmoldar o comer directo de la taza.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 7 gr
  • Carbohidratos: 35 gr
  • Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapado, hasta 3 días. Se puede freezar por 1 mes (envolver en film o guardar en recipiente hermético).

