Receta de bizcochuelo de banana y cacao al microondas, rápida y fácil

El aroma a banana y cacao recién hecho tiene ese poder inconfundible de transportar directo a una tarde de lluvia, cuando todo pide algo casero y tibio. No hay postre más reconfortante y a la vez más fácil que un bizcochuelo de banana y cacao al microondas, listo en minutos y con ingredientes que siempre hay en casa.
En Argentina, este tipo de bizcochuelo es el salvavidas para meriendas improvisadas, cumpleaños exprés o antojos nocturnos. Ganó popularidad por su practicidad y porque aprovecha esas bananas que ya están muy maduras. Ideal para quienes buscan algo rico y saludable, sin perder tiempo ni ensuciar de más.
Receta de bizcochuelo de banana y cacao al microondas
El bizcochuelo de banana y cacao al microondas es una torta húmeda y esponjosa, con sabor intenso a banana y un toque de chocolate, que se cocina en pocos minutos en taza o en molde apto para microondas. Se prepara mezclando todos los ingredientes en un solo bol, sin batidora.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 10 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 5 minutos
Ingredientes
- 2 bananas medianas bien maduras
- 2 huevos
- 5 cucharadas de azúcar
- 4 cucharadas de cacao amargo en polvo
- 6 cucharadas de harina leudante
- 3 cucharadas de aceite neutro (girasol o maíz)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- Opcional: 2 cucharadas de chips de chocolate o nueces picadas
Cómo hacer bizcochuelo de banana y cacao al microondas, paso a paso
- Pisar bien las bananas hasta obtener un puré sin grumos.
- Agregar los huevos y batir con tenedor o batidor hasta integrar.
- Incorporar el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar bien.
- Añadir el cacao, la harina leudante y la pizca de sal. Unir todo hasta que no queden restos secos (no sobrebatir).
- Si querés, sumar chips de chocolate o nueces en este punto.
- Volcar la mezcla en una taza grande o molde apto para microondas, previamente engrasado.
- Cocinar en microondas a máxima potencia durante 4 a 5 minutos. Controlar que el bizcochuelo esté firme en la superficie pero húmedo por dentro (el tiempo puede variar según el microondas).
- Dejar reposar 2 minutos antes de desmoldar o comer directo de la taza.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 7 gr
- Carbohidratos: 35 gr
- Proteínas: 4 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, bien tapado, hasta 3 días. Se puede freezar por 1 mes (envolver en film o guardar en recipiente hermético).
