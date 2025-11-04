Cinco recetas fáciles con espárragos para innovar en la cocina

Las recetas con espárragos aportan color y frescura a preparaciones de todo el año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los espárragos permiten sumar color, sabor y frescura a la mesa con preparaciones fáciles de adaptar a diferentes ocasiones del año.

Por su textura, este ingrediente se integra en recetas rápidas y en platos más elaborados. A continuación, cinco alternativas que muestran cómo incluirlos en la alimentación.

1- Tortilla de espárragos

La tortilla de espárragos es una opción simple y versátil para desayunos, almuerzos o cenas

La tortilla de espárragos ofrece una forma sencilla de aprovechar este ingrediente en un desayuno, almuerzo o cena ligera.

Ingredientes

1 manojo de espárragos frescos

5 huevos

2 cucharadas de leche

1 cebolla pequeña

3 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta

Paso a paso

Lavar los espárragos y cortar la parte dura del tallo. En una sartén, añadir el aceite y rehogar la cebolla picada fina hasta que quede blanda. Incorporar los espárragos trozados y cocer tres minutos. Batir los huevos en un bol, sumar la leche, salpimentar y verter sobre los vegetales. Cocinar la mezcla a fuego medio hasta que los bordes estén casi cuajados. Dar vuelta la tortilla y finalizar la cocción un minuto de cada lado. Servir tibia o fría.

2- Espárragos gratinados

Los espárragos gratinados realzan la textura y sabor de este vegetal en la cocina cotidiana

El gratinado realza el sabor y textura característica de este producto.

Ingredientes

1 manojo de espárragos verdes

100 g de queso rallado (puede ser parmesano o similar)

2 cucharadas de manteca

1 taza de salsa bechamel

Sal y nuez moscada

Paso a paso

Hervir agua con sal, agregar los espárragos durante cuatro minutos y luego escurrirlos. Colocar los espárragos en una fuente resistente al horno y alinearlos uno al lado de otro. Cubrir con la salsa bechamel y espolvorear el queso rallado y una pizca de nuez moscada. Repartir pequeños trozos de manteca por encima. Llevar la bandeja al horno con temperatura fuerte hasta notar el dorado de la superficie. Retirar y servir de inmediato.

3- Ensalada de espárragos y huevo

La ensalada templada de espárragos y huevo combina practicidad y un perfil nutricional completo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una ensalada templada permite aprovechar los espárragos en una opción completa y fácil.

Ingredientes

1 manojo de espárragos

2 huevos

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharada de vinagre de manzana

1 diente de ajo

Sal y pimienta

Paso a paso

Lavar y cortar los espárragos. Blanquearlos tres minutos y enfriar rápido en agua más hielo. Cocer los huevos durante siete minutos a partir de hervor y pelar con cuidado. En un bol, mezclar el aceite, vinagre, ajo picado, sal y pimienta. Disponer los espárragos y los huevos partidos al medio en una fuente. Rociar con el aderezo y servir semitibio.

4- Risotto de espárragos

El risotto con espárragos ofrece una alternativa sustanciosa y equilibrada para compartir en familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El risotto aparece como una alternativa sustanciosa para un almuerzo o cena principal.

Ingredientes

300 g de arroz para risotto (arborio o carnaroli)

1 manojo de espárragos verdes

1 cebolla mediana

1 l de caldo de verduras

40 g de queso parmesano rallado

3 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta

Paso a paso

Separar las puntas de los espárragos y reservarlas. Cortar el resto del tallo en trozos pequeños. En una olla, dorar la cebolla picada en el aceite, sumar los tallos de los espárragos y saltear. Agregar el arroz y revolver hasta que los granos se vuelvan transparentes. Incorporar el caldo caliente de a poco, removiendo entre cada adición. Añadir las puntas de los espárragos a mitad de cocción. Cocinar hasta que el arroz esté cremoso y al dente. Salpimentar y agregar el queso rallado antes de servir.

5- Tarta salada de espárragos y ricota

La tarta salada de espárragos y ricota puede servirse como plato principal o un acompañamiento (Freepik)

Esta tarta puede ofrecerse como plato principal o acompañamiento en una comida.

Ingredientes

1 masa de tarta salada

1 manojo de espárragos

250 g de ricota

100 g de queso rallado

2 huevos

1 cebolla chica

2 cucharadas de aceite

Sal, pimienta y nuez moscada

Paso a paso

Estirar la masa y cubrir un molde apto para horno. Cortar los espárragos en trozos chicos y saltearlos junto con la cebolla en el aceite. En un bol, mezclar la ricota, los huevos, el queso, sal, pimienta y nuez moscada hasta formar una crema homogénea. Añadir los espárragos y cebolla salteados a la mezcla y volcar sobre la masa. Llevar al horno hasta dorar la superficie y confirmar que el relleno quedó firme. Servir tibia o a temperatura ambiente.