Cinco recetas fáciles con espárragos para innovar en la cocina

La versatilidad de este ingrediente se refleja en una selección de preparaciones que combinan sabor y color en la mesa cotidiana

Las recetas con espárragos aportan
Las recetas con espárragos aportan color y frescura a preparaciones de todo el año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los espárragos permiten sumar color, sabor y frescura a la mesa con preparaciones fáciles de adaptar a diferentes ocasiones del año.

Por su textura, este ingrediente se integra en recetas rápidas y en platos más elaborados. A continuación, cinco alternativas que muestran cómo incluirlos en la alimentación.

1- Tortilla de espárragos

La tortilla de espárragos es
La tortilla de espárragos es una opción simple y versátil para desayunos, almuerzos o cenas

La tortilla de espárragos ofrece una forma sencilla de aprovechar este ingrediente en un desayuno, almuerzo o cena ligera.

Ingredientes

  • 1 manojo de espárragos frescos
  • 5 huevos
  • 2 cucharadas de leche
  • 1 cebolla pequeña
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta

Paso a paso

  1. Lavar los espárragos y cortar la parte dura del tallo.
  2. En una sartén, añadir el aceite y rehogar la cebolla picada fina hasta que quede blanda.
  3. Incorporar los espárragos trozados y cocer tres minutos.
  4. Batir los huevos en un bol, sumar la leche, salpimentar y verter sobre los vegetales.
  5. Cocinar la mezcla a fuego medio hasta que los bordes estén casi cuajados.
  6. Dar vuelta la tortilla y finalizar la cocción un minuto de cada lado.
  7. Servir tibia o fría.

2- Espárragos gratinados

Los espárragos gratinados realzan la
Los espárragos gratinados realzan la textura y sabor de este vegetal en la cocina cotidiana

El gratinado realza el sabor y textura característica de este producto.

Ingredientes

  • 1 manojo de espárragos verdes
  • 100 g de queso rallado (puede ser parmesano o similar)
  • 2 cucharadas de manteca
  • 1 taza de salsa bechamel
  • Sal y nuez moscada

Paso a paso

  1. Hervir agua con sal, agregar los espárragos durante cuatro minutos y luego escurrirlos.
  2. Colocar los espárragos en una fuente resistente al horno y alinearlos uno al lado de otro.
  3. Cubrir con la salsa bechamel y espolvorear el queso rallado y una pizca de nuez moscada.
  4. Repartir pequeños trozos de manteca por encima.
  5. Llevar la bandeja al horno con temperatura fuerte hasta notar el dorado de la superficie.
  6. Retirar y servir de inmediato.

3- Ensalada de espárragos y huevo

La ensalada templada de espárragos
La ensalada templada de espárragos y huevo combina practicidad y un perfil nutricional completo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una ensalada templada permite aprovechar los espárragos en una opción completa y fácil.

Ingredientes

  • 1 manojo de espárragos
  • 2 huevos
  • 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 1 cucharada de vinagre de manzana
  • 1 diente de ajo
  • Sal y pimienta

Paso a paso

  1. Lavar y cortar los espárragos. Blanquearlos tres minutos y enfriar rápido en agua más hielo.
  2. Cocer los huevos durante siete minutos a partir de hervor y pelar con cuidado.
  3. En un bol, mezclar el aceite, vinagre, ajo picado, sal y pimienta.
  4. Disponer los espárragos y los huevos partidos al medio en una fuente.
  5. Rociar con el aderezo y servir semitibio.

4- Risotto de espárragos

El risotto con espárragos ofrece
El risotto con espárragos ofrece una alternativa sustanciosa y equilibrada para compartir en familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El risotto aparece como una alternativa sustanciosa para un almuerzo o cena principal.

Ingredientes

  • 300 g de arroz para risotto (arborio o carnaroli)
  • 1 manojo de espárragos verdes
  • 1 cebolla mediana
  • 1 l de caldo de verduras
  • 40 g de queso parmesano rallado
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta

Paso a paso

  1. Separar las puntas de los espárragos y reservarlas. Cortar el resto del tallo en trozos pequeños.
  2. En una olla, dorar la cebolla picada en el aceite, sumar los tallos de los espárragos y saltear.
  3. Agregar el arroz y revolver hasta que los granos se vuelvan transparentes.
  4. Incorporar el caldo caliente de a poco, removiendo entre cada adición.
  5. Añadir las puntas de los espárragos a mitad de cocción.
  6. Cocinar hasta que el arroz esté cremoso y al dente.
  7. Salpimentar y agregar el queso rallado antes de servir.

5- Tarta salada de espárragos y ricota

La tarta salada de espárragos
La tarta salada de espárragos y ricota puede servirse como plato principal o un acompañamiento (Freepik)

Esta tarta puede ofrecerse como plato principal o acompañamiento en una comida.

Ingredientes

  • 1 masa de tarta salada
  • 1 manojo de espárragos
  • 250 g de ricota
  • 100 g de queso rallado
  • 2 huevos
  • 1 cebolla chica
  • 2 cucharadas de aceite
  • Sal, pimienta y nuez moscada

Paso a paso

  1. Estirar la masa y cubrir un molde apto para horno.
  2. Cortar los espárragos en trozos chicos y saltearlos junto con la cebolla en el aceite.
  3. En un bol, mezclar la ricota, los huevos, el queso, sal, pimienta y nuez moscada hasta formar una crema homogénea.
  4. Añadir los espárragos y cebolla salteados a la mezcla y volcar sobre la masa.
  5. Llevar al horno hasta dorar la superficie y confirmar que el relleno quedó firme.
  6. Servir tibia o a temperatura ambiente.

