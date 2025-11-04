Cinco recetas fáciles con espárragos para innovar en la cocina

Los espárragos permiten sumar color, sabor y frescura a la mesa con preparaciones fáciles de adaptar a diferentes ocasiones del año.
Por su textura, este ingrediente se integra en recetas rápidas y en platos más elaborados. A continuación, cinco alternativas que muestran cómo incluirlos en la alimentación.
1- Tortilla de espárragos
La tortilla de espárragos ofrece una forma sencilla de aprovechar este ingrediente en un desayuno, almuerzo o cena ligera.
Ingredientes
- 1 manojo de espárragos frescos
- 5 huevos
- 2 cucharadas de leche
- 1 cebolla pequeña
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Lavar los espárragos y cortar la parte dura del tallo.
- En una sartén, añadir el aceite y rehogar la cebolla picada fina hasta que quede blanda.
- Incorporar los espárragos trozados y cocer tres minutos.
- Batir los huevos en un bol, sumar la leche, salpimentar y verter sobre los vegetales.
- Cocinar la mezcla a fuego medio hasta que los bordes estén casi cuajados.
- Dar vuelta la tortilla y finalizar la cocción un minuto de cada lado.
- Servir tibia o fría.
2- Espárragos gratinados
El gratinado realza el sabor y textura característica de este producto.
Ingredientes
- 1 manojo de espárragos verdes
- 100 g de queso rallado (puede ser parmesano o similar)
- 2 cucharadas de manteca
- 1 taza de salsa bechamel
- Sal y nuez moscada
Paso a paso
- Hervir agua con sal, agregar los espárragos durante cuatro minutos y luego escurrirlos.
- Colocar los espárragos en una fuente resistente al horno y alinearlos uno al lado de otro.
- Cubrir con la salsa bechamel y espolvorear el queso rallado y una pizca de nuez moscada.
- Repartir pequeños trozos de manteca por encima.
- Llevar la bandeja al horno con temperatura fuerte hasta notar el dorado de la superficie.
- Retirar y servir de inmediato.
3- Ensalada de espárragos y huevo
Una ensalada templada permite aprovechar los espárragos en una opción completa y fácil.
Ingredientes
- 1 manojo de espárragos
- 2 huevos
- 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- 1 cucharada de vinagre de manzana
- 1 diente de ajo
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Lavar y cortar los espárragos. Blanquearlos tres minutos y enfriar rápido en agua más hielo.
- Cocer los huevos durante siete minutos a partir de hervor y pelar con cuidado.
- En un bol, mezclar el aceite, vinagre, ajo picado, sal y pimienta.
- Disponer los espárragos y los huevos partidos al medio en una fuente.
- Rociar con el aderezo y servir semitibio.
4- Risotto de espárragos
El risotto aparece como una alternativa sustanciosa para un almuerzo o cena principal.
Ingredientes
- 300 g de arroz para risotto (arborio o carnaroli)
- 1 manojo de espárragos verdes
- 1 cebolla mediana
- 1 l de caldo de verduras
- 40 g de queso parmesano rallado
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Separar las puntas de los espárragos y reservarlas. Cortar el resto del tallo en trozos pequeños.
- En una olla, dorar la cebolla picada en el aceite, sumar los tallos de los espárragos y saltear.
- Agregar el arroz y revolver hasta que los granos se vuelvan transparentes.
- Incorporar el caldo caliente de a poco, removiendo entre cada adición.
- Añadir las puntas de los espárragos a mitad de cocción.
- Cocinar hasta que el arroz esté cremoso y al dente.
- Salpimentar y agregar el queso rallado antes de servir.
5- Tarta salada de espárragos y ricota
Esta tarta puede ofrecerse como plato principal o acompañamiento en una comida.
Ingredientes
- 1 masa de tarta salada
- 1 manojo de espárragos
- 250 g de ricota
- 100 g de queso rallado
- 2 huevos
- 1 cebolla chica
- 2 cucharadas de aceite
- Sal, pimienta y nuez moscada
Paso a paso
- Estirar la masa y cubrir un molde apto para horno.
- Cortar los espárragos en trozos chicos y saltearlos junto con la cebolla en el aceite.
- En un bol, mezclar la ricota, los huevos, el queso, sal, pimienta y nuez moscada hasta formar una crema homogénea.
- Añadir los espárragos y cebolla salteados a la mezcla y volcar sobre la masa.
- Llevar al horno hasta dorar la superficie y confirmar que el relleno quedó firme.
- Servir tibia o a temperatura ambiente.