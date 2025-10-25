Tendencias

La hija de Nicole Kidman quiere ser la próxima it girl de las pasarelas mundiales

Con 17 años, mientras enfrenta la atención mediática por la separación de sus padres, conquista ya las semanas de la moda europeas

Agustín Gallardo

Por Agustín Gallardo

Guardar
Sunday Rose Kidman-Urban desfiló para
Sunday Rose Kidman-Urban desfiló para Christian Dior en la Semana de la Moda de París

Sunday Rose Kidman-Urban. No hay dudas, su nombre tiene un peso fuerte. La hija de Nicole Kidman y Keith Urban, da sus primeros pasos. Y lo hace, nada más y nada menos, en las pasarelas mundiales.

Y parece que no anda con cosas pequeñas. Rose, de 17 años, irrumpió en las pasarelas de París y se ya se perfila como una de las jóvenes promesas del modelaje. Su debut en la Semana de la Moda, para la temporada primavera/verano 2025, marcó el inicio de una carrera que ya capta la atención de la industria y del público.

Nacida el 7 de julio de 2008 en Tennessee, Estados Unidos, Sunday Rose es la primogénita del matrimonio entre Kidman y Urban. Creció junto a su hermana menor, Faith Margaret, y dos medios hermanos mayores, Bella y Connor, fruto de la relación anterior de la actriz con Tom Cruise.

Sunday Rose valora la disciplina
Sunday Rose valora la disciplina y el apoyo que recibió de sus padres en su desarrollo profesional y personal

La familia Kidman-Urban ha mantenido una vida privada marcada por reglas estrictas, especialmente en lo que respecta a la exposición mediática y el uso de tecnología. En declaraciones a Vanity Fair, Kidman explicó que sus hijas no tenían acceso a teléfonos móviles ni a redes sociales durante su infancia, una decisión que la propia actriz reconoció como impopular entre los jóvenes.

La educación de Sunday Rose estuvo guiada por dos normas fundamentales impuestas por sus padres: no incursionar en el mundo de la moda antes de los 16 años y priorizar siempre la escuela. La joven ha reconocido que, aunque al principio le costó aceptar estas reglas, ahora valora el equilibrio que le han proporcionado, según relató en una entrevista recogida por El País. La relación con sus padres ha sido cercana y de apoyo, especialmente en los momentos clave de su desarrollo profesional y personal.

El salto de Sunday Rose al modelaje se produjo en octubre de 2024, cuando, con 16 años, abrió el desfile de Miu Miu en el Palais d’Iéna de París, luciendo un vestido blanco sin mangas y un estilo minimalista que captó la atención de la prensa especializada.

La vida familiar de la
La vida familiar de la joven modelo ha estado marcada recientemente por el divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban

La presencia de celebridades como Willem Dafoe, Hilary Swank, Alexa Chung, Cara Delevingne y la cantante Minnie en la misma pasarela subrayó la magnitud del evento.

Kidman acompañó a su hija en este debut, compartiendo su orgullo en redes sociales y participando en la cena de celebración organizada por la firma.

Sunday Rose expresó su interés
Sunday Rose expresó su interés en trabajar detrás de cámaras en el mundo del cine, además de continuar desfilando

Trayectoria en el modelaje y repercusión mediática

La joven ha desfilado para marcas como Khaite y Calvin Klein, y ha colaborado como imagen de Omega.

Su participación reciente en el desfile de Christian Dior este año, en plena Semana de la Moda de París, la consolidó como una de las modelos emergentes más buscadas, aunque en esa ocasión ninguno de sus padres estuvo presente.

La revista Nylon la nombró “It Girl” y la llevó a portada en agosto de 2025, un reconocimiento que refuerza su posición en la industria.

La revista Nylon nombró a
La revista Nylon nombró a Sunday Rose “It Girl” y la eligió para su portada en agosto de 2025

El interés de Sunday Rose por la moda se remonta a su infancia, cuando acompañaba a su madre a sesiones de fotos y eventos. La joven ha explicado en distintas entrevistas que la motivación por el modelaje surgió de esas experiencias tempranas y de la admiración por figuras como Cara Delevingne, quien le ofreció consejos sobre la profesión.

Además, Sunday Rose ha manifestado su deseo de explorar el cine, no como actriz, sino detrás de cámaras, y ha expresado su intención de continuar sus estudios universitarios en esa dirección.

De niña, participó en pequeños cameos en series protagonizadas por su madre y prestó su voz a un personaje en la película Angry Birds Movie 2.

Sunday Rose Kidman Urban, Nicole
Sunday Rose Kidman Urban, Nicole Kidman y Faith Margaret Kidman Urban posan durante una sesión de fotos antes del desfile de la colección prêt-à-porter femenina primavera/verano 2026 de Chanel durante la Semana de la Moda de París, en París, Francia, el 6 de octubre de 2025. REUTERS/Benoit Tessier

La formación académica sigue siendo una prioridad para Sunday Rose y sus padres. La joven ha declarado que compagina sus compromisos en la moda con los deberes escolares y que la disciplina inculcada en casa le ha ayudado a mantener una actitud equilibrada frente a la fama y las oportunidades profesionales.

Impacto familiar y apoyo en medio del divorcio

El contexto familiar de Sunday Rose ha estado marcado recientemente por el divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban, tras 19 años de matrimonio. La separación ha generado una atención mediática adicional sobre la joven modelo, especialmente durante su participación en el desfile de Dior.

Sunday Rose Kidman Urban, Nicole
Sunday Rose Kidman Urban, Nicole Kidman y Faith Margaret Kidman Urban posan durante una sesión de fotos antes del desfile de la colección prêt-à-porter femenina primavera/verano 2026 de Chanel durante la Semana de la Moda de París, en París, Francia, el 6 de octubre de 2025. REUTERS/Benoit Tessier (Instagram Sunday Rose)

En medio de los cambios familiares y el creciente interés mediático, el entorno de Sunday Rose se esfuerza por ofrecerle estabilidad. Keith Urban, en declaraciones recogidas tras el debut de su hija, expresó su deseo de que la experiencia y el apoyo de ambos padres la ayuden a encontrar el equilibrio necesario para desenvolverse en el mundo de la fama y la moda.

Temas Relacionados

Sunday Rose Kidman-UrbanNicole KidmanModelaje internacionalSemana de la Moda de ParísMiu Miumodatendenciasestilo

Últimas Noticias

Qué es la piel de mariposa y cómo buscan identificar tratamientos más efectivos

En el día dedicado a generar conciencia sobre esta enfermedad genética, que también se conoce como epidermólisis ampollar, cuál es el protocolo que se hizo para evaluar terapias en Europa y qué se encontró en la Argentina

Qué es la piel de

Caballo Asturcón: el poni resistente y versátil que domina las montañas de Asturias

Esta especie, también conocida como poni asturiano, tiene su hábitat natural en la zona montañosa de la asturiana Sierra del Sueve y se considera una de las razas equinas más antiguas de Europa

Caballo Asturcón: el poni resistente

El mismo mecanismo que causa canas podría prevenir la aparición de cáncer

Un estudio de la Universidad de Tokio reveló que las mismas células que provocan la pérdida de color en el pelo también pueden, bajo ciertas condiciones, favorecer el desarrollo de tumores como el melanoma

El mismo mecanismo que causa

Descubren el gen responsable de un tipo raro de sordera y abren la puerta a posibles tratamientos

Un estudio internacional identificó el mecanismo detrás de una forma congénita de pérdida auditiva y ensayó opciones experimentales que lograron preservar células del oído internoy mejorar síntomas en modelos animales

Descubren el gen responsable de

La menopausia también cambia el cerebro: un estudio revela cómo afecta la memoria y la concentración

Una revisión presentada por The Menopause Society analizó resonancias magnéticas y halló que la disminución hormonal durante esta etapa reduce el volumen de la materia gris, lo que puede explicar los olvidos, la dificultad para concentrarse y los cambios en el ánimo que muchas mujeres experimentan

La menopausia también cambia el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Trabajadores de un hospital de

Trabajadores de un hospital de Ensenada encontraron un feto en la vereda: investigan el hecho

Cómo llega el consumo a las elecciones y cuál es la expectativa para lo que queda del año

Qué dice sobre la ayuda de EEUU a la Argentina el think tank norteamericano que premió a Milei

Elecciones 2025: las listas completas de Tucumán de candidatos a diputados nacionales

Elecciones 2025: las listas completas de Salta de candidatos a diputados y senadores nacionales

INFOBAE AMÉRICA
Trump condicionó un encuentro con

Trump condicionó un encuentro con Putin a que haya señales claras de paz en Ucrania: “No voy a estar perdiendo mi tiempo”

Crean células que logran revertir el envejecimiento cerebral y la pérdida de memoria en ratones

Israel abatió a un terrorista de la Yihad Islámica en el centro de Gaza

El Centro Pompidou se despide con un gran festival previo a una transformación histórica

Qué es la piel de mariposa y cómo buscan identificar tratamientos más efectivos

TELESHOW
La reacción del Cholo Simeone

La reacción del Cholo Simeone y Carolina Baldini por el nacimiento de su primer nieto: “Esos piecitos que alegría nos darán”

Tini Stoessel anunció que hará el show: a qué hora abren las puertas

El romántico posteo de Luck Ra por el cumpleaños de La Joaqui: “No sólo te amo, te elijo”

Claudio Villarruel, de la tele al teatro con una obra autobiográfica donde revela secretos familiares: “Escribir es perdonar”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone anunciaron el nacimiento de su hijo Faustino: las primeras fotos