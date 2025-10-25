La hija de Nicole Kidman quiere ser la próxima it girl de las pasarelas mundiales

Sunday Rose Kidman-Urban desfiló para Christian Dior en la Semana de la Moda de París

Sunday Rose Kidman-Urban. No hay dudas, su nombre tiene un peso fuerte. La hija de Nicole Kidman y Keith Urban, da sus primeros pasos. Y lo hace, nada más y nada menos, en las pasarelas mundiales.

Y parece que no anda con cosas pequeñas. Rose, de 17 años, irrumpió en las pasarelas de París y se ya se perfila como una de las jóvenes promesas del modelaje. Su debut en la Semana de la Moda, para la temporada primavera/verano 2025, marcó el inicio de una carrera que ya capta la atención de la industria y del público.

Nacida el 7 de julio de 2008 en Tennessee, Estados Unidos, Sunday Rose es la primogénita del matrimonio entre Kidman y Urban. Creció junto a su hermana menor, Faith Margaret, y dos medios hermanos mayores, Bella y Connor, fruto de la relación anterior de la actriz con Tom Cruise.

Sunday Rose valora la disciplina y el apoyo que recibió de sus padres en su desarrollo profesional y personal

La familia Kidman-Urban ha mantenido una vida privada marcada por reglas estrictas, especialmente en lo que respecta a la exposición mediática y el uso de tecnología. En declaraciones a Vanity Fair, Kidman explicó que sus hijas no tenían acceso a teléfonos móviles ni a redes sociales durante su infancia, una decisión que la propia actriz reconoció como impopular entre los jóvenes.

La educación de Sunday Rose estuvo guiada por dos normas fundamentales impuestas por sus padres: no incursionar en el mundo de la moda antes de los 16 años y priorizar siempre la escuela. La joven ha reconocido que, aunque al principio le costó aceptar estas reglas, ahora valora el equilibrio que le han proporcionado, según relató en una entrevista recogida por El País. La relación con sus padres ha sido cercana y de apoyo, especialmente en los momentos clave de su desarrollo profesional y personal.

El salto de Sunday Rose al modelaje se produjo en octubre de 2024, cuando, con 16 años, abrió el desfile de Miu Miu en el Palais d’Iéna de París, luciendo un vestido blanco sin mangas y un estilo minimalista que captó la atención de la prensa especializada.

La vida familiar de la joven modelo ha estado marcada recientemente por el divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban

La presencia de celebridades como Willem Dafoe, Hilary Swank, Alexa Chung, Cara Delevingne y la cantante Minnie en la misma pasarela subrayó la magnitud del evento.

Kidman acompañó a su hija en este debut, compartiendo su orgullo en redes sociales y participando en la cena de celebración organizada por la firma.

Sunday Rose expresó su interés en trabajar detrás de cámaras en el mundo del cine, además de continuar desfilando

Trayectoria en el modelaje y repercusión mediática

La joven ha desfilado para marcas como Khaite y Calvin Klein, y ha colaborado como imagen de Omega.

Su participación reciente en el desfile de Christian Dior este año, en plena Semana de la Moda de París, la consolidó como una de las modelos emergentes más buscadas, aunque en esa ocasión ninguno de sus padres estuvo presente.

La revista Nylon la nombró “It Girl” y la llevó a portada en agosto de 2025, un reconocimiento que refuerza su posición en la industria.

La revista Nylon nombró a Sunday Rose “It Girl” y la eligió para su portada en agosto de 2025

El interés de Sunday Rose por la moda se remonta a su infancia, cuando acompañaba a su madre a sesiones de fotos y eventos. La joven ha explicado en distintas entrevistas que la motivación por el modelaje surgió de esas experiencias tempranas y de la admiración por figuras como Cara Delevingne, quien le ofreció consejos sobre la profesión.

Además, Sunday Rose ha manifestado su deseo de explorar el cine, no como actriz, sino detrás de cámaras, y ha expresado su intención de continuar sus estudios universitarios en esa dirección.

De niña, participó en pequeños cameos en series protagonizadas por su madre y prestó su voz a un personaje en la película Angry Birds Movie 2.

Sunday Rose Kidman Urban, Nicole Kidman y Faith Margaret Kidman Urban posan durante una sesión de fotos antes del desfile de la colección prêt-à-porter femenina primavera/verano 2026 de Chanel durante la Semana de la Moda de París, en París, Francia, el 6 de octubre de 2025. REUTERS/Benoit Tessier

La formación académica sigue siendo una prioridad para Sunday Rose y sus padres. La joven ha declarado que compagina sus compromisos en la moda con los deberes escolares y que la disciplina inculcada en casa le ha ayudado a mantener una actitud equilibrada frente a la fama y las oportunidades profesionales.

Impacto familiar y apoyo en medio del divorcio

El contexto familiar de Sunday Rose ha estado marcado recientemente por el divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban, tras 19 años de matrimonio. La separación ha generado una atención mediática adicional sobre la joven modelo, especialmente durante su participación en el desfile de Dior.

En medio de los cambios familiares y el creciente interés mediático, el entorno de Sunday Rose se esfuerza por ofrecerle estabilidad. Keith Urban, en declaraciones recogidas tras el debut de su hija, expresó su deseo de que la experiencia y el apoyo de ambos padres la ayuden a encontrar el equilibrio necesario para desenvolverse en el mundo de la fama y la moda.