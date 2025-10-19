Entretenimiento

Revelan detalles sobre cómo Nicole Kidman afronta su divorcio de Keith Urban

Tras 19 años de matrimonio, la actriz y el músico confirmaron su separación y centran sus esfuerzos en sus hijas

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Guardar
Nicole Kidman y Keith Urban
Nicole Kidman y Keith Urban se separaron tras 19 años de matrimonio (REUTERS/Kaylee Greenlee Beal)

La confirmación del divorcio entre Nicole Kidman y Keith Urban tras 19 años de matrimonio generó todo tipo de reacciones entre la prensa internacional y las redes sociales.

Lejos de enfocarse en los arrepentimientos, la actriz optó por una actitud positiva, centrada en su familia y en sus proyectos profesionales, según reveló una fuente cercana a la intérprete a People.

La separación se hizo pública el 29 de septiembre y, al día siguiente, Kidman, de 57 años, presentó la solicitud de divorcio citando diferencias irreconciliables y solicitando ser la principal responsable de la residencia de sus hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

De acuerdo con la mencionada revista, ella se encuentra actualmente en Nashville, rodeada de lo que considera sus pilares fundamentales: su familia y su trabajo.

La separación se hizo pública
La separación se hizo pública el 29 de septiembre y, al día siguiente, Kidman presentó la solicitud de divorcio

Ella no es alguien que se detenga en los arrepentimientos —cree que todo sucede por una razón”, afirmó una fuente al citado medio estadounidense.

La resiliencia de Kidman quedó también reflejada en sus declaraciones públicas. En una entrevista con Harper’s Bazaar, la estrella de cine reflexionó sobre los desafíos personales y la capacidad de superarlos con el tiempo.

“Hay algo en saber que, sin importar cuán doloroso o difícil sea algo, existe una forma de seguir adelante”, expresó al referirse a los aprendizajes que le ha dejado la madurez.

El proceso de separación estuvo marcado por tensiones derivadas de las agendas profesionales de ambos. La distancia entre Nicole Kidman y Keith Urban se había acentuado en los últimos meses debido a sus compromisos laborales.

Nicole Kidman y Keith Urban
Nicole Kidman y Keith Urban (REUTERS/Monica Almeida)

“Habían estado viviendo vidas separadas desde hace un tiempo. Se están moviendo en direcciones diferentes, y sus mundos ya no se cruzan tanto como antes”, relató un informante a Page Six.

TMZ añadió que el cantante de country había abandonado la residencia familiar, mientras Kidman permanecía con sus hijas.

El entorno familiar ha sido clave para la ganadora del Oscar en este periodo. People destaca el apoyo de la familia Kidman, en especial de su hermana Antonia, quien ha acompañado a Nicole en momentos públicos recientes.

Una fuente cercana a la familia señaló que, aunque Kidman temía la exposición mediática de la separación, ha logrado mantener la calma y centrarse en el bienestar de sus hijas y en lo que está por venir.

FOTO DE ARCHIVO. Nicole Kidman
FOTO DE ARCHIVO. Nicole Kidman y Keith Urban asisten a la 49ª gala de homenaje al AFI Life Achievement Award en Los Ángeles, California, Estados Unidos. 27 de abril de 2024. REUTERS/Mario Anzuoni

En el plano profesional, mantiene una agenda activa y variada, pues tiene varios proyectos en marcha, entre ellos las adaptaciones televisivas de Margo’s Got Money Troubles y Scarpetta, una tercera temporada de Big Little Lies y la secuela de Practical Magic junto a Sandra Bullock, cuyo rodaje finalizó recientemente.

Por su parte, Keith Urban también ha compartido su perspectiva sobre el momento que atraviesa. En declaraciones pasadas, resurgidas ahora en el programa de competencia The Road, el músico australiano describió la vida en la carretera como solitaria y exigente.

“Cuando te despiertas en un autobús de gira a las 3:30 de la mañana y estás enfermo como un perro, estás en medio de la nada y tienes que tocar tu quinto show esa noche, y no has dormido, y extrañas a tus amigos, y extrañas a tu familia, y estás completamente solo, miserable y enfermo —y te preguntas: ‘¿Por qué estoy haciendo esto?’“, relató.

Y continuó en su declaración: “La única respuesta puede ser: porque esto es para lo que nací”.

Keith Urban reconoció la dificultad
Keith Urban reconoció la dificultad de coordinar su carrera con la vida familiar (REUTERS/Steve Marcus)

El cantante estuvo inmerso en una gira por Estados Unidos y reconoció la dificultad de compaginar su carrera con la vida familiar.

Durante el proceso de divorcio, surgieron rumores sobre una posible relación entre Urban y su guitarrista, Maggie Baugh, de 26 años, tras la difusión de videos en los que ambos aparecían cercanos en el escenario.

Sin embargo, el padre de la joven desmintió cualquier vínculo sentimental, aclarando que no existe una relación más allá de lo profesional.

Temas Relacionados

Nicole KidmanKeith Urbanestrellas de hollywood

Últimas Noticias

Christina Applegate llegó a las redes sociales en medio de su lucha contra la esclerosis múltiple

La actriz ha hablado abiertamente sobre los retos físicos y emocionales causados por la enfermedad

Christina Applegate llegó a las

Colin Farrell reveló cómo los placeres cotidianos dan sentido a su vida: “Soy un hombre simple”

El actor irlandés compartió su filosofía sobre la felicidad y el valor de las experiencias esenciales lejos de los lujos

Colin Farrell reveló cómo los

Jennifer Aniston habló sobre la compleja relación con su madre, la actriz Nancy Dow: “No era su intención ser cruel”

La intérprete sorprendió al relacionar las vivencias de Jennette McCurdy con su propia historia familiar

Jennifer Aniston habló sobre la

Ian Watkins: nuevos detalles de su muerte y el aterrador testimonio de una de sus víctimas

Lo que comenzó como una inocente admiración por un músico famoso terminó convirtiéndose en una experiencia traumática para una joven madre que descubrió el lado más oscuro de su ídolo

Ian Watkins: nuevos detalles de

El certificado de defunción de Diane Keaton revela nuevos detalles de sus últimos días

La ganadora del Óscar había permanecido alejada del ojo público durante meses mientras su salud se deterioraba rápidamente, un cambio que sorprendió incluso a sus amigos más cercanos y compañeros de toda la vida

El certificado de defunción de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras el rechazo de la

Tras el rechazo de la prisión domiciliaria, Lázaro Báez volvió a la cárcel de Ezeiza

Encontraron muerto al investigador argentino del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

Suspendieron un partido de fútbol infantil por insultos antisemitas: “Hay que matar judíos”

Por qué las personas que dejan de fumar recaen y cuáles son los beneficios de dejar el hábito a cualquier edad

Día Mundial del Gin Tonic: nuevas versiones del cóctel creativo que nos hace sentir bartenders en casa

INFOBAE AMÉRICA
Israel identificó los restos de

Israel identificó los restos de dos rehenes entregados por Hamas el sábado por la noche

La colección secreta de Gene Hackman sale a subasta: arte, recuerdos y mucho cine

Robo millonario en el Louvre: cuatro hombres permanecen prófugos tras sustraer ocho piezas de la corona francesa

La subasta de 10 cuadros icónicos, con obras de Magritte, Miró y Dalí, promete robarse la atención mundial

EEUU abatió a tres “narcoterroristas” del ELN en un ataque a una embarcación con drogas

TELESHOW
Mauro Icardi sorprendió con un

Mauro Icardi sorprendió con un cariñoso mensaje a la China Suárez en el Día de la Madre

Detalles, elegancia y brillo: el vestido grecorromano de Juana Viale fue furor en su programa

La romántica dedicatoria de Paulo Dybala a Oriana Sabatini en su primer día especial como futura mamá

El conmovedor video de Cris Morena con motivo del Día de la Madre: “Generar vida es el amor más grande”

Zaira Nara habló de su parecido físico con Gabriela Sari en medio de rumores de romance con su exnovio Facundo Pieres