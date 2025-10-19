Revelan detalles sobre cómo Nicole Kidman afronta su divorcio de Keith Urban

Nicole Kidman y Keith Urban se separaron tras 19 años de matrimonio (REUTERS/Kaylee Greenlee Beal)

La confirmación del divorcio entre Nicole Kidman y Keith Urban tras 19 años de matrimonio generó todo tipo de reacciones entre la prensa internacional y las redes sociales.

Lejos de enfocarse en los arrepentimientos, la actriz optó por una actitud positiva, centrada en su familia y en sus proyectos profesionales, según reveló una fuente cercana a la intérprete a People.

La separación se hizo pública el 29 de septiembre y, al día siguiente, Kidman, de 57 años, presentó la solicitud de divorcio citando diferencias irreconciliables y solicitando ser la principal responsable de la residencia de sus hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

De acuerdo con la mencionada revista, ella se encuentra actualmente en Nashville, rodeada de lo que considera sus pilares fundamentales: su familia y su trabajo.

“Ella no es alguien que se detenga en los arrepentimientos —cree que todo sucede por una razón”, afirmó una fuente al citado medio estadounidense.

La resiliencia de Kidman quedó también reflejada en sus declaraciones públicas. En una entrevista con Harper’s Bazaar, la estrella de cine reflexionó sobre los desafíos personales y la capacidad de superarlos con el tiempo.

“Hay algo en saber que, sin importar cuán doloroso o difícil sea algo, existe una forma de seguir adelante”, expresó al referirse a los aprendizajes que le ha dejado la madurez.

El proceso de separación estuvo marcado por tensiones derivadas de las agendas profesionales de ambos. La distancia entre Nicole Kidman y Keith Urban se había acentuado en los últimos meses debido a sus compromisos laborales.

Nicole Kidman y Keith Urban

“Habían estado viviendo vidas separadas desde hace un tiempo. Se están moviendo en direcciones diferentes, y sus mundos ya no se cruzan tanto como antes”, relató un informante a Page Six.

TMZ añadió que el cantante de country había abandonado la residencia familiar, mientras Kidman permanecía con sus hijas.

El entorno familiar ha sido clave para la ganadora del Oscar en este periodo. People destaca el apoyo de la familia Kidman, en especial de su hermana Antonia, quien ha acompañado a Nicole en momentos públicos recientes.

Una fuente cercana a la familia señaló que, aunque Kidman temía la exposición mediática de la separación, ha logrado mantener la calma y centrarse en el bienestar de sus hijas y en lo que está por venir.

Nicole Kidman y Keith Urban

En el plano profesional, mantiene una agenda activa y variada, pues tiene varios proyectos en marcha, entre ellos las adaptaciones televisivas de Margo’s Got Money Troubles y Scarpetta, una tercera temporada de Big Little Lies y la secuela de Practical Magic junto a Sandra Bullock, cuyo rodaje finalizó recientemente.

Por su parte, Keith Urban también ha compartido su perspectiva sobre el momento que atraviesa. En declaraciones pasadas, resurgidas ahora en el programa de competencia The Road, el músico australiano describió la vida en la carretera como solitaria y exigente.

“Cuando te despiertas en un autobús de gira a las 3:30 de la mañana y estás enfermo como un perro, estás en medio de la nada y tienes que tocar tu quinto show esa noche, y no has dormido, y extrañas a tus amigos, y extrañas a tu familia, y estás completamente solo, miserable y enfermo —y te preguntas: ‘¿Por qué estoy haciendo esto?’“, relató.

Y continuó en su declaración: “La única respuesta puede ser: porque esto es para lo que nací”.

Keith Urban reconoció la dificultad de coordinar su carrera con la vida familiar

El cantante estuvo inmerso en una gira por Estados Unidos y reconoció la dificultad de compaginar su carrera con la vida familiar.

Durante el proceso de divorcio, surgieron rumores sobre una posible relación entre Urban y su guitarrista, Maggie Baugh, de 26 años, tras la difusión de videos en los que ambos aparecían cercanos en el escenario.

Sin embargo, el padre de la joven desmintió cualquier vínculo sentimental, aclarando que no existe una relación más allá de lo profesional.