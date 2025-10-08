Tendencias

Receta de muffins de limón saludables, rápida y fácil

Preparación práctica que combina jugo y ralladura de cítricos, sin azúcar refinada, logrando textura suave y aroma irresistible, perfecta para quienes priorizan bienestar y sabor en su alimentación

Por Celeste Sawczuk

Estos muffins de limón emplean
Estos muffins de limón emplean harina integral, yogur natural y aceite vegetal, evitando el uso de azúcar refinada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los muffins de limón saludables representan una alternativa deliciosa y aromática para quienes buscan opciones de repostería ligera, fácil y con ingredientes naturales. Su inconfundible aroma cítrico, el equilibrio entre acidez y dulzor y su miga esponjosa los convierten en favoritos tanto para el desayuno como para la merienda o el snack de media tarde. El secreto está en aprovechar los ingredientes frescos y naturales para lograr una preparación sabrosa sin caer en excesos de azúcares ni grasas.

La tradición de los muffins proviene de países anglosajones, pero en Argentina supieron adaptarse para incluir ingredientes integrales, menos procesamiento y endulzantes más saludables. En la actualidad, las variantes rápidas y nutritivas ganan terreno, permitiendo disfrutar de bocados dulces con menos culpa y mucho sabor. Se recomienda acompañar estos muffins con infusiones o incluirlos en viandas para chicos y adultos, siendo también aptos para su conservación en freezer.

Receta de muffins de limón saludables

Estos muffins de limón saludables emplean harina integral, yogur natural y aceite vegetal, prescindiendo de azúcar refinada para lograr un producto equilibrado y muy sencillo de hacer. No requieren batidora eléctrica y pueden personalizarse con semillas, frutos secos o arándanos para mayor aporte nutricional. La receta es ideal para aquellas personas que buscan practicidad y sabor en una única preparación.

La masa obtiene humedad y suavidad gracias al yogur, mientras que el jugo y la ralladura de limón brindan el toque fresco y fragante característico. Es importante no sobrebatir la mezcla para asegurar la textura esponjosa final.

Tiempo de preparación

  • Mezcla de la masa: 10 minutos
  • Distribución en moldes: 5 minutos
  • Cocción: 18-20 minutos

Tiempo total: 30 minutos.

La receta de muffins de
La receta de muffins de limón saludables ofrece una opción de repostería ligera y fácil, ideal para desayunos y meriendas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 200 g de yogur natural (puede utilizarse descremado)
  • 60 ml de aceite vegetal (girasol, maíz o coco neutro)
  • 80 g de azúcar mascabo o 60 g de miel
  • 180 g de harina integral fina
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • Ralladura de 1 limón grande
  • Jugo de 1 limón grande
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • 1 pizca de sal
  • Semillas de chía o lino (opcional)

Cómo hacer muffins de limón saludables, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C y preparar los moldes para muffins con pirotines o enmantecados.
  2. En un bol amplio, batir los huevos con el azúcar mascabo o miel hasta lograr una mezcla espumosa.
  3. Incorporar el yogur, el aceite, la ralladura y el jugo de limón, mezclando bien.
  4. Tamizar en otro recipiente la harina integral, el polvo para hornear, el bicarbonato y la sal.
  5. Integrar los ingredientes secos sobre la mezcla líquida y combinar suavemente, sin batir en exceso.
  6. Añadir semillas o frutos secos si se desea.
  7. Distribuir la preparación en los moldes, llenando hasta 2/3 de su capacidad.
  8. Hornear durante 18-20 minutos, o hasta que un palillo salga seco al pinchar el centro de un muffin.
  9. Retirar del horno, dejar enfriar sobre una rejilla y servir.
Cada muffin aporta aproximadamente 115
Cada muffin aporta aproximadamente 115 calorías y contiene ingredientes naturales y bajos en grasas saturadas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con las cantidades indicadas, la receta rinde entre 10 y 12 muffins medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por muffin (aproximadamente):

  • Calorías: 115
  • Grasas: 4 g
  • Grasas saturadas: 0,5 g
  • Carbohidratos: 17 g
  • Azúcares: 7 g
  • Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los muffins se conservan frescos hasta 3 días en recipiente hermético a temperatura ambiente, hasta 1 semana en la heladera, o hasta 2 meses en freezer si se envuelven adecuadamente.

