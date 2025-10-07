Tendencias

Receta de pan casero de campo, rápida y fácil

Se trata de una versión sencilla, apta para cualquier momento del día. De miga suave y corteza crujiente, es ideal para acompañar todas las comidas

El pan de campo se caracteriza por su corteza crujiente y miga suave, ideal para acompañar cualquier comida (Freepik)

El pan casero de campo es una de esas recetas sencillas que conecta directamente con la tradición y los sabores auténticos de la mesa argentina. Caracterizado por su corteza crujiente y miga suave, es ideal para acompañar en cualquier comida, merienda o un asado familiar. Para aquellos amantes de las harinas, existe un paso a paso rápido y sencillo para no perder tiempo.

Históricamente denominado como el pan del gaucho, es conocido por su sencillez, robustez y que tradicionalmente se ha hecho a mano. Si bien las versiones tradicionales pueden requerir largas fermentaciones, la versión exprés y fácil se adapta a la rutina diaria.

Lo tradicional es hacerlo en horno de barro, pero la receta se adapta al horno convencional. Puede acompañarse con mermeladas caseras, queso, dulce de leche y hasta para sumar en una tabla llena de fiambres.

Receta de pan casero de campo rápido y fácil

La receta es una adaptación rápida que respeta el espíritu del pan de campo: harina, agua, levadura, sal y un toque de aceite. No es necesario amasar constantemente ni emplear técnicas de panadería avanzada. Con solo unos minutos de trabajo y un poco de paciencia durante el levado y horneado, la fórmula hará efecto.

Se elabora activando la levadura en agua tibia con azúcar, luego se integra a la mezcla de harina y sal. Se agrega un poco de aceite para dar suavidad y se deja levar la masa hasta que duplique su tamaño. Después, solo hay que formar el pan, dejarlo reposar unos minutos y hornear hasta que la corteza esté dorada y crocante.

Tiempo de preparación

El tiempo total aproximado para este pan casero de campo rápido y fácil es de 1 hora y 40 minutos:

  • Activación de la levadura: 10 minutos
  • Mezclado y amasado: 10 minutos
  • Primer levado: 1 hora
  • Formado y segundo levado: 10 minutos
  • Horneado: 15-20 minutos
La receta rinde entre 12 y 14 porciones, perfecta para compartir en familia o en reuniones (Freepik)

Ingredientes

  • 500 g de harina 000 (puede usarse 0000, pero la 000 dará más rusticidad)
  • 300 ml de agua tibia (aproximadamente)
  • 10 g de levadura seca (1 sobre)
  • 1 cucharada de azúcar
  • 10 g de sal (1 cucharadita colmada)
  • 2 cucharadas de aceite neutro (puede ser de girasol o de maíz)

Cómo hacer pan casero de campo rápido y fácil, paso a paso

  • En un bol, colocar el agua tibia junto con la levadura y el azúcar. Mezclar bien y dejar reposar unos 10 minutos, hasta que la mezcla espume.
  • En otro bol grande, colocar la harina, la sal y mezclar.
  • Hacer un hueco en el centro de la harina y volcar allí la levadura activada junto con el aceite.
  • Integrar todos los ingredientes con una cuchara de madera o las manos, hasta formar una masa homogénea y suave. De ser necesario, agregar un poco más de agua.
  • Volcar la masa sobre una superficie apenas enharinada y amasar durante 5 a 10 minutos, hasta que quede lisa y elástica.
  • Colocar la masa en un bol apenas aceitado, cubrir con un paño húmedo y dejar levar en un lugar tibio durante 1 hora, o hasta que duplique su volumen.
  • Desgasificar la masa (aplastarla suavemente), formar un bollo grande o dos más pequeños. Disponer sobre una placa apenas aceitada.
  • Dejar levar 10 minutos más mientras se precalienta el horno a 220°C.
  • Hacer un corte superficial en la superficie del pan con un cuchillo filoso para que se abra durante la cocción.
  • Hornear durante 15-20 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y el pan suene hueco al golpearlo suavemente en la base.
  • Dejar enfriar sobre una rejilla antes de cortar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes la receta rinde entre 12 y 14 porciones (trozos medianos o dos panes medianos), especial para compartir en familia o con cualquier alimento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de pan casero de campo contiene aproximadamente:

  • Calorías: 115
  • Grasas: 1,2 g
  • Grasas saturadas: 0,2 g
  • Carbohidratos: 22 g
  • Azúcares: 0,5 g
  • Proteínas: 3,2 g
La preparación requiere solo harina, agua, levadura, sal y aceite, sin técnicas avanzadas de panadería (Freepik)

Es importante destacar que se trata de estimaciones. Los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pan casero de campo se conserva fresco durante 2 a 3 días a temperatura ambiente, bien envuelto en papel o en bolsa de tela. Puede congelarse (entero o en rebanadas) hasta 2 meses.

