Tendencias

Receta de budín de almendras, rápida y fácil

Una preparación simple y sin complicaciones, capaz de aportar sabor y tradición a cualquier merienda o desayuno, se posiciona como favorita por sus ingredientes accesibles

Por Mirko Racovsky

Guardar
El budín de almendras se
El budín de almendras se conserva fresco hasta 3 días a temperatura ambiente y hasta 5 días en heladera (Imagen Ilustrativa Infobae)

El budín de almendras es un clásico de la repostería que brilla tanto en una merienda otoñal como en una sobremesa elegante. Ideal para una tarde en casa, con aroma a almendras tostadas invadiendo la cocina mientras el budín se dora en el horno. Ese perfume invita a compartir un trozo tibio acompañado de un té o café, y sin dudas se convierte en uno de esos pequeños grandes recuerdos gastronómicos.

Este budín tiene su origen en la tradición europea, especialmente en el centro y norte del continente, donde el uso de frutos secos es protagonista durante los meses fríos. En Argentina, el budín de almendras ha ganado su lugar en las mesas familiares, variantes que van desde preparaciones húmedas y esponjosas, hasta propuestas más firmes y contundentes para untar con manteca.

Su facilidad y rapidez lo hacen ideal tanto para principiantes como para quienes buscan un bocado casero en poco tiempo, incluso puede ser la base de postres más elaborados o el compañero perfecto de frutas frescas.

Receta de budín de almendras

La receta del budín de almendras rápida y fácil se caracteriza por utilizar pocos ingredientes básicos y prescindir de técnicas complejas. Se prepara en un solo bol, lo que facilita la limpieza posterior, y no requiere batidora eléctrica, solo un buen batidor de mano o cuchara de madera. La clave está en mezclar bien los ingredientes húmedos y luego incorporar los secos, obteniendo una masa homogénea y lista para hornear.

Las almendras pueden ir molidas o en trocitos, según la preferencia, y la base se puede enriquecer con ralladura de limón o esencia de vainilla. El resultado es un budín suave, ligeramente húmedo y de sabor delicado, perfecto para consumir en el día y conservar fresco durante varios días.

Tiempo de preparación

La preparación total de este budín de almendras toma aproximadamente:

  • 10 minutos para preparar los ingredientes y la mezcla.
  • 35-40 minutos de horneado.
  • 10 minutos de enfriado antes de desmoldar y cortar.

Tiempo total estimado: 55 a 60 minutos.

El budín de almendras se
El budín de almendras se prepara en un solo bol y permite personalizar la textura de las almendras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 2 huevos grandes
  • 150 g de azúcar
  • 120 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 100 ml de leche
  • 150 g de harina leudante
  • 100 g de almendras molidas o picadas
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • Ralladura de 1 limón (opcional)
  • Azúcar impalpable para decorar (opcional)

Cómo hacer budín de almendras, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C y enmantecar y enharinar un molde de budín (tipo 24 cm de largo, aproximadamente).
  2. En un bol grande, batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y espumosa.
  3. Agregar el aceite y la leche, mezclando bien.
  4. Incorporar la esencia de vainilla y la ralladura de limón si se usan.
  5. Añadir las almendras molidas (o picadas) y mezclar.
  6. Tamizar la harina con la pizca de sal e incorporarla gradualmente a la mezcla, integrando con movimientos suaves hasta que no queden grumos.
  7. Volcar la preparación en el molde y llevar al horno durante 35-40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
  8. Dejar enfriar 10 minutos antes de desmoldar; una vez frío, espolvorear con azúcar impalpable si se quiere.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, el budín de almendras rinde aproximadamente 8-10 porciones estándar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de budín de almendras contiene aproximadamente:

  • Calorías: 260
  • Grasas: 14 g
  • Grasas saturadas: 1,5 g
  • Carbohidratos: 28 g
  • Azúcares: 15 g
  • Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El budín de almendras se puede conservar en un recipiente hermético, a temperatura ambiente, por 3 días. También se puede guardar en la heladera hasta 5 días, o congelar por hasta 3 meses, bien envuelto en film.

Temas Relacionados

Receta de cocinaPanaderíaNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Las peleas entre hermanos puede fortalecer la empatía y la autonomía infantil, según una psicóloga reconocida

La especialista Becky Kennedy explicó en su pódcast “Good Inside” que los desacuerdos internos, lejos de ser negativos, ofrecen a los niños oportunidades para desarrollar habilidades sociales y emocionales fundamentales

Las peleas entre hermanos puede

Yogur con hormigas: cómo es la exótica receta que recrearon científicos y que une tradición con alta cocina

Investigadores y chefs se inspiraron en relatos familiares y prácticas casi olvidadas. Cómo detectaron que estas especies aportan biodiversidad y sabor

Yogur con hormigas: cómo es

Ejercicio inteligente a los 60: consejos clave para una vida más activa y longeva

En diálogo con The Telegraph, el entrenador Matt Roberts recomendó un programa que combina fuerza, cardio y movilidad para mantener la agilidad, proteger los huesos y optimizar la capacidad cardiovascular a lo largo de los años

Ejercicio inteligente a los 60:

Las tres razones que explican por qué las amistades adultas suelen desvanecerse con el tiempo

En su columna para Forbes, el experto Mark Travers señaló que diversos factores psicológicos y sociales influyen en la dificultad de mantener vínculos en la adultez, y cómo comprenderlos puede ayudar a fortalecer los lazos

Las tres razones que explican

Cómo usar el journaling para mejorar la salud mental

Amy Morin destaca en The Verywell Mind Podcast los resultados de investigaciones que confirman el impacto positivo de escribir un diario sobre el equilibrio psicológico y la gestión de emociones complejas en la vida cotidiana

Cómo usar el journaling para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Aterrizó y lo atraparon: cayó

Aterrizó y lo atraparon: cayó en Ezeiza un fugitivo nigeriano buscado por fraude internacional y lavado de activos

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 6 de octubre

Yogur con hormigas: cómo es la exótica receta que recrearon científicos y que une tradición con alta cocina

Capturaron en Misiones a un prófugo brasileño acusado por femicidio y sicariato

La tasa de informalidad entre los asalariados marcó su nivel más alto en 17 años

INFOBAE AMÉRICA
Las auroras boreales esconden un

Las auroras boreales esconden un secreto que ni la ciencia puede descifrar

Cómo el cerebro logra que los movimientos difíciles se vuelvan automáticos

El gobierno de Brasil aconsejó no beber alcohol y cayó 50% el consumo en los bares tras las masivas intoxicaciones

Científicos desarrollan una herramienta para anticipar y evitar la formación de socavones

Caipirinha y otras bebidas alcohólicas adulteradas en Brasil: hay dos muertes y 200 casos bajo investigación

TELESHOW
El divertido reto de paciencia

El divertido reto de paciencia de Cande Ruggeri junto a su hija Vita que enterneció a todos

El viaje íntimo de Celeste Cid junto a Santiago Korovsky a Croacia: regreso a sus raíces en un paisaje de ensueño

Wanda Nara y Martín Migueles ya no ocultan su amor: la primera foto del brazo en un shopping de Nordelta

Griselda Siciliani y Luciano Castro juntos en Europa: entre teatros, desfiles y noches de amor en Madrid

Entre lágrimas, Mirtha Legrand recordó a su hermano José el día que hubiera cumplido 100 años: “Para vos”