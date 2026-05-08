Receta de colita de cuadril a la cacerola, rápida y fácil

La colita de cuadril a la cacerola es un plato tradicional argentino perfecto para comidas familiares y reuniones dominicales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nadie se resiste al aroma tentador de una colita de cuadril a la cacerola burbujeando en la cocina. Es ese perfume a carne dorada y salsa espesa que invita a reunirse alrededor de la mesa, sobre todo en días frescos o cuando la familia busca algo fácil y rendidor.

En Argentina, la colita de cuadril a la cacerola es un clásico de los domingos o de esas noches en las que hace falta un plato reconfortante, sin vueltas y con ingredientes que se encuentran en cualquier almacén de barrio. Es una receta infalible que se disfruta con arroz, puré o pan para mojar la salsa.

PUBLICIDAD

Receta de colita de cuadril a la cacerola

La colita de cuadril a la cacerola es un corte vacuno tierno, cocido lentamente en una salsa de verduras, tomate y vino. Se dora primero para sellar los jugos y luego se cocina tapada, logrando una carne tierna y una salsa espesa, perfecta para acompañar con guarnición.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 20 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 1 hora

Ingredientes

1 colita de cuadril (1 kg aproximadamente)

2 cebollas grandes

2 zanahorias

1 morrón rojo

3 dientes de ajo

2 tomates perita grandes o 1 lata de tomate triturado (400 gr)

200 cc de vino tinto

2 hojas de laurel

1 ramita de tomillo (opcional)

2 papas medianas (opcional)

3 cucharadas de aceite de girasol o maíz

Sal y pimienta negra a gusto

Integrar cebollas y zanahorias facilita que la colita de cuadril adquiera un sabor más profundo y una textura tierna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer colita de cuadril a la cacerola, paso a paso

Secar bien la colita de cuadril y salpimentar por todos lados. Calentar el aceite en una cacerola grande y dorar la carne a fuego fuerte, girando para sellar toda la superficie. Reservar. En la misma cacerola, agregar la cebolla, zanahoria y morrón cortados en cubos. Saltear hasta que la cebolla esté transparente. Incorporar los dientes de ajo picados y cocinar 1 minuto más. Añadir los tomates y cocinar hasta que reduzcan un poco. Volver la carne a la cacerola. Agregar el vino, el laurel y el tomillo. Tapar y cocinar a fuego bajo durante 1 hora. Si se seca, agregar un poco de agua caliente o caldo. Opcional: A mitad de cocción, sumar las papas peladas y cortadas en trozos grandes. Controlar el punto de cocción: la carne debe estar bien tierna y la salsa, espesa. Apagar el fuego, dejar reposar 5 minutos y servir en rodajas.

Consejos técnicos importantes:

PUBLICIDAD

Dorar bien la carne al principio es clave para el sabor.

Cocinar siempre a fuego bajo y tapado.

Si la salsa queda muy líquida, subir el fuego al final para reducir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 390 kcal

Grasas: 18 gr

Carbohidratos: 20 gr

Proteínas: 36 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 4 días en recipiente hermético. En freezer, hasta 3 meses, siempre bien tapado. Para recalentar, hacerlo a fuego bajo o microondas, agregando un chorrito de agua para evitar que se reseque.