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Receta de colita de cuadril a la cacerola, rápida y fácil

Una preparación clásica y simple, ideal para los días frescos o reuniones familiares, destaca por su carne tierna y salsa espesa, utilizando ingredientes sencillos y métodos accesibles

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Primer plano de colita de cuadril a la cacerola humeante en una olla Staub, con patatas, zanahorias y cebolla. Se aprecian una copa de vino y pan rústico.
La colita de cuadril a la cacerola es un plato tradicional argentino perfecto para comidas familiares y reuniones dominicales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nadie se resiste al aroma tentador de una colita de cuadril a la cacerola burbujeando en la cocina. Es ese perfume a carne dorada y salsa espesa que invita a reunirse alrededor de la mesa, sobre todo en días frescos o cuando la familia busca algo fácil y rendidor.

En Argentina, la colita de cuadril a la cacerola es un clásico de los domingos o de esas noches en las que hace falta un plato reconfortante, sin vueltas y con ingredientes que se encuentran en cualquier almacén de barrio. Es una receta infalible que se disfruta con arroz, puré o pan para mojar la salsa.

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Receta de colita de cuadril a la cacerola

La colita de cuadril a la cacerola es un corte vacuno tierno, cocido lentamente en una salsa de verduras, tomate y vino. Se dora primero para sellar los jugos y luego se cocina tapada, logrando una carne tierna y una salsa espesa, perfecta para acompañar con guarnición.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora 20 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 1 hora

Ingredientes

  • 1 colita de cuadril (1 kg aproximadamente)
  • 2 cebollas grandes
  • 2 zanahorias
  • 1 morrón rojo
  • 3 dientes de ajo
  • 2 tomates perita grandes o 1 lata de tomate triturado (400 gr)
  • 200 cc de vino tinto
  • 2 hojas de laurel
  • 1 ramita de tomillo (opcional)
  • 2 papas medianas (opcional)
  • 3 cucharadas de aceite de girasol o maíz
  • Sal y pimienta negra a gusto
Colita de cuadril cruda, dos cebollas, dos zanahorias con hojas, sal y pimienta en una tabla de madera sobre encimera de cocina.
Integrar cebollas y zanahorias facilita que la colita de cuadril adquiera un sabor más profundo y una textura tierna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer colita de cuadril a la cacerola, paso a paso

  1. Secar bien la colita de cuadril y salpimentar por todos lados.
  2. Calentar el aceite en una cacerola grande y dorar la carne a fuego fuerte, girando para sellar toda la superficie. Reservar.
  3. En la misma cacerola, agregar la cebolla, zanahoria y morrón cortados en cubos. Saltear hasta que la cebolla esté transparente.
  4. Incorporar los dientes de ajo picados y cocinar 1 minuto más.
  5. Añadir los tomates y cocinar hasta que reduzcan un poco.
  6. Volver la carne a la cacerola. Agregar el vino, el laurel y el tomillo.
  7. Tapar y cocinar a fuego bajo durante 1 hora. Si se seca, agregar un poco de agua caliente o caldo.
  8. Opcional: A mitad de cocción, sumar las papas peladas y cortadas en trozos grandes.
  9. Controlar el punto de cocción: la carne debe estar bien tierna y la salsa, espesa.
  10. Apagar el fuego, dejar reposar 5 minutos y servir en rodajas.

Consejos técnicos importantes:

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  • Dorar bien la carne al principio es clave para el sabor.
  • Cocinar siempre a fuego bajo y tapado.
  • Si la salsa queda muy líquida, subir el fuego al final para reducir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 390 kcal
  • Grasas: 18 gr
  • Carbohidratos: 20 gr
  • Proteínas: 36 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 4 días en recipiente hermético. En freezer, hasta 3 meses, siempre bien tapado. Para recalentar, hacerlo a fuego bajo o microondas, agregando un chorrito de agua para evitar que se reseque.

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