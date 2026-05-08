Receta de colita de cuadril a la cacerola, rápida y fácil

Nadie se resiste al aroma tentador de una colita de cuadril a la cacerola burbujeando en la cocina. Es ese perfume a carne dorada y salsa espesa que invita a reunirse alrededor de la mesa, sobre todo en días frescos o cuando la familia busca algo fácil y rendidor.
En Argentina, la colita de cuadril a la cacerola es un clásico de los domingos o de esas noches en las que hace falta un plato reconfortante, sin vueltas y con ingredientes que se encuentran en cualquier almacén de barrio. Es una receta infalible que se disfruta con arroz, puré o pan para mojar la salsa.
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Receta de colita de cuadril a la cacerola
La colita de cuadril a la cacerola es un corte vacuno tierno, cocido lentamente en una salsa de verduras, tomate y vino. Se dora primero para sellar los jugos y luego se cocina tapada, logrando una carne tierna y una salsa espesa, perfecta para acompañar con guarnición.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora 20 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 1 hora
Ingredientes
- 1 colita de cuadril (1 kg aproximadamente)
- 2 cebollas grandes
- 2 zanahorias
- 1 morrón rojo
- 3 dientes de ajo
- 2 tomates perita grandes o 1 lata de tomate triturado (400 gr)
- 200 cc de vino tinto
- 2 hojas de laurel
- 1 ramita de tomillo (opcional)
- 2 papas medianas (opcional)
- 3 cucharadas de aceite de girasol o maíz
- Sal y pimienta negra a gusto
Cómo hacer colita de cuadril a la cacerola, paso a paso
- Secar bien la colita de cuadril y salpimentar por todos lados.
- Calentar el aceite en una cacerola grande y dorar la carne a fuego fuerte, girando para sellar toda la superficie. Reservar.
- En la misma cacerola, agregar la cebolla, zanahoria y morrón cortados en cubos. Saltear hasta que la cebolla esté transparente.
- Incorporar los dientes de ajo picados y cocinar 1 minuto más.
- Añadir los tomates y cocinar hasta que reduzcan un poco.
- Volver la carne a la cacerola. Agregar el vino, el laurel y el tomillo.
- Tapar y cocinar a fuego bajo durante 1 hora. Si se seca, agregar un poco de agua caliente o caldo.
- Opcional: A mitad de cocción, sumar las papas peladas y cortadas en trozos grandes.
- Controlar el punto de cocción: la carne debe estar bien tierna y la salsa, espesa.
- Apagar el fuego, dejar reposar 5 minutos y servir en rodajas.
Consejos técnicos importantes:
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- Dorar bien la carne al principio es clave para el sabor.
- Cocinar siempre a fuego bajo y tapado.
- Si la salsa queda muy líquida, subir el fuego al final para reducir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 390 kcal
- Grasas: 18 gr
- Carbohidratos: 20 gr
- Proteínas: 36 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 4 días en recipiente hermético. En freezer, hasta 3 meses, siempre bien tapado. Para recalentar, hacerlo a fuego bajo o microondas, agregando un chorrito de agua para evitar que se reseque.
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