La señal de Milei: el misterioso video del “RIGI” que anticipa el nuevo régimen para grandes inversiones

El buque “RIGI” avanza en aguas agitadas en el video difundido por el presidente Javier Milei

La publicación de un video con fuerte carga simbólica en las redes sociales del presidente Javier Milei marcó un nuevo episodio en la comunicación política argentina. El material, que circuló horas después del anuncio presidencial sobre el envío al Congreso de un proyecto de ley apodado “Súper RIGI”, multiplicó el interés sobre la propuesta oficial para estimular la llegada de grandes inversiones extranjeras. El video, de corte épico y realizado con estética de tráiler cinematográfico, se convirtió en el principal vehículo de difusión para una iniciativa que busca posicionarse como motor de la recuperación económica.

El video abre con la imagen de un buque de guerra moderno que avanza a través de un mar embravecido. En el casco, la inscripción “RIGI” identifica a la nave y la conecta con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, pieza central de la agenda económica de la gestión de Milei. La secuencia transmite la idea de un instrumento robusto que atraviesa escenarios complejos, en referencia a la coyuntura nacional. La música de tensión y los efectos especiales refuerzan el tono institucional y la intención de dotar a la medida de un carácter imponente.

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El gesto final del video muestra una mano que presiona un gran botón rojo en un panel de control tecnológico. Esta secuencia simboliza la activación o el lanzamiento definitivo del proyecto, y busca comunicar la inminencia e irreversibilidad de la medida. El recurso visual remite a los códigos de la propaganda oficial y a la retórica de las grandes transformaciones. La elección de una estética de alto impacto visual responde a la estrategia de captar la atención en un escenario de alta competencia mediática.

La aparición del RIGI en el centro del mensaje audiovisual no resulta casual. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones constituye uno de los pilares del programa de reformas económicas impulsado por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa, presentada como “Súper RIGI” en el reciente anuncio, promete extender y profundizar los beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros para las empresas que concreten inversiones significativas en sectores estratégicos. El gobierno apunta especialmente a áreas como la minería y la energía, considerados motores potenciales para el desarrollo y la generación de empleo.

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El anuncio sobre el nuevo proyecto de ley se produjo tras la participación del presidente en la conferencia del Milken Institute, en el estado de California, Estados Unidos. En ese marco, Javier Milei anticipó que el texto buscará ampliar los incentivos contemplados en el RIGI original y facilitar el ingreso de capitales internacionales. Según la comunicación oficial, el objetivo radica en crear condiciones para que grandes conglomerados económicos desarrollen actividades que hasta el momento no existen en la Argentina.

El presidente Javier Milei, a su regreso de su viaje a Los Ángeles, anticipó que el "Súper RIGI" busca atraer sectores que nunca existieron en la Argentina (Reuters)

El video difundido por el mandatario refuerza la dimensión simbólica del mensaje y sugiere la voluntad de avanzar con rapidez en la implementación del régimen. El buque de guerra que navega por aguas agitadas condensa la idea de resiliencia y determinación ante la adversidad. Al mismo tiempo, la puesta en escena del botón rojo introduce un elemento de expectativa sobre la inminencia de la medida y su potencial impacto.

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El contexto elegido para la difusión del video tampoco resulta aleatorio. La pieza apareció en las redes sociales de Javier Milei en una coyuntura marcada por la discusión parlamentaria y el debate público en torno a la apertura de la economía. El gobierno busca, a través de este tipo de recursos, instalar la noción de que el “Súper RIGI” representa una oportunidad única para modificar la matriz productiva nacional y atraer inversiones de magnitud.

El uso de una narrativa inspirada en los tráilers de acción responde a una estrategia de comunicación que privilegia el impacto inmediato y la viralización digital. El empleo de símbolos militares y tecnológicos apunta a asociar la política económica con ideas de fuerza, decisión y modernidad. La secuencia del buque y el botón rojo contribuye a instalar en el debate público la imagen de un Estado dispuesto a tomar decisiones audaces para revertir la situación económica.

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El video, al centrarse en el RIGI como protagonista, deja en segundo plano los detalles técnicos del proyecto oficial, que se conocerán a partir del envío del texto al Congreso. Por ahora, la comunicación se enfoca en construir una narrativa de expectativa y confianza en torno a la medida. El mensaje apunta tanto a la opinión pública interna como a potenciales inversores externos, en un momento en el que el país busca recuperar posiciones en el escenario internacional.

El impacto visual y simbólico del material difundido por Javier Milei confirma la centralidad que el gobierno le asigna al “Súper RIGI” dentro de su estrategia económica. Al mismo tiempo, evidencia una apuesta por los lenguajes contemporáneos de la política y la comunicación estatal, en los que el audiovisual y las redes sociales ocupan un lugar privilegiado. La secuencia del barco y el botón, con su tono épico y su carga de promesa, apunta a instalar el mensaje de que una nueva etapa podría estar por comenzar.

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