Tendencias

Las tres estrategias de una experta de Harvard para evitar que la ansiedad interfiera en el bienestar diario

La psicóloga clínica Rachel Zack Ishikawa propone pautas concretas para manejar preocupaciones excesivas, desafiar pensamientos automáticos y atender las señales del cuerpo

Camila Caruso

Por Camila Caruso

Guardar
Cuando la ansiedad persiste y
Cuando la ansiedad persiste y resulta agobiante, la frontera entre estrés saludable y afección clínica puede volverse difícil de identificar para quienes la experimentan (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ansiedad, según la definición oficial de Medline Plus, el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, es un “sentimiento de miedo, temor e inquietud” que todas las personas sienten en mayor o menor medida. El problema es cuando se vuelve una sensación constante y agobiante. La frontera entre una reacción saludable al estrés y una afección clínica resulta a menudo difusa.

La psicóloga clínica Rachel Zack Ishikawa, docente en el Departamento de Psiquiatría de Harvard Medical School, detalló en The Harvard Gazette estrategias destinadas a evitar que esta preocupación llegue a interferir en el día a día. Sus propuestas, basadas en su experiencia como terapeuta cognitivo-conductual, buscan herramientas prácticas para abordar este desafío desde una perspectiva que combina la experiencia clínica con los hallazgos de la investigación reciente.

La experta desarrolló estos tres pilares: afrontar la evitación conductual, cuestionar pensamientos automáticos y la hipervigilancia física. Veamos de qué se tratan.

¿Qué es la ansiedad y cuándo se convierte en un problema?

La ansiedad constituye una respuesta habitual ante situaciones que presentan algún grado de desafío o peligro. Según explicó en su entrevista con The Harvard Gazette, “moderados niveles de ansiedad en realidad mejoran el rendimiento en actividades como exámenes, deportes o presentaciones”, ya que promueven la búsqueda de retos y la satisfacción con los logros obtenidos.

Diferenciar entre ansiedad adaptativa, que
Diferenciar entre ansiedad adaptativa, que motiva, y los trastornos que perjudican el funcionamiento diario resulta fundamental (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin embargo, cuando la percepción de la ansiedad se transforma en intolerable o genera la convicción de que está asociada a algo indeseable, las personas tienden a evitar situaciones que la provocan. Esta tendencia, según Ishikawa, establece un ciclo en el que “la ansiedad y la evitación se refuerzan mutuamente en un círculo vicioso”.

La experta subrayó que se convierte en un “problema” cuando cumple criterios clínicos, genera un malestar significativo y afecta el desenvolvimiento diario. Según datos que aportó la experta, “los trastornos de ansiedad son los más comunes entre todos los trastornos psiquiátricos. Alrededor de un tercio de los adultos experimentará uno en algún momento de su vida”.

A pesar del desarrollo de tratamientos efectivos y terapias, la mayor parte de quienes atraviesan estos trastornos no recibe atención adecuada, lo cual muestra un marcado desafío pendiente en salud pública.

¿Cuáles son las estrategias para gestionar la ansiedad?

1- Afrontar la evitación conductual

El núcleo de las recomendaciones de Ishikawa se enfoca en tres caminos complementarios. El primero apunta contra la “evitación conductual”, es decir, la inclinación a no enfrentar situaciones que provocan ansiedad.

Un tercio de los adultos
Un tercio de los adultos experimentará un trastorno de ansiedad en algún momento, lo que lo hace el grupo de trastornos psiquiátricos más común (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos de la psicoterapia cognitivo-conductual, la especialista denomina esto como “vivir de acuerdo a la exposición”, lo que implica aproximarse deliberadamente a los estímulos que generan ansiedad para modificar la reacción del cerebro ante ellos. “Si puedes notar esas cosas a las que podrías decir que no porque te provocan algo de ansiedad y, en cambio, te acercas a esas situaciones, eso ofrece una oportunidad de aprender algo nuevo”, sostuvo Ishikawa.

2- Cuestionar pensamientos automáticos

La segunda estrategia está dirigida a los pensamientos repetitivos y negativos. Ishikawa recomendó interrogarlos al preguntarse, entre otras cosas, “¿sé con certeza que ese desenlace ocurrirá?” o “¿existen otras posibilidades aparte de la que temo?”. Esta práctica, explicó la especialista, facilita una perspectiva más realista, lo que reduce la intensidad de la ansiedad.

3-Hipervigilancia física

El tercer foco de intervención radica sobre la hipervigilancia física, como taquicardia, dificultad respiratoria, sudoración o temblores. Para la psicóloga, resulta útil recordar que estas sensaciones corporales solo reflejan la activación natural del organismo ante el estrés, sin que necesariamente indiquen peligro real. Según argumentó, “cuando recordamos que solo se trata de sensaciones físicas, el sistema nervioso se calma y decrece la activación generada por la percepción de amenaza”, un punto central para interrumpir la escalada de los síntomas.

Redes sociales y pandemia: su impacto en los niveles de ansiedad

Usar redes sociales pasivamente incrementa
Usar redes sociales pasivamente incrementa el riesgo de baja autoestima, mientras que el uso activo podría estar relacionado con mayor bienestar psicológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la conversación, Ishikawa hizo referencia a la contribución de las redes sociales en la propagación de la ansiedad. La especialista consideró que la forma de interacción en estos entornos resulta relevante: quienes usan las plataformas solo para observar contenidos, sin realizar conexiones directas, presentan mayor riesgo de efectos negativos, entre ellos la baja autoestima o la comparación social desfavorable. Por contraste, el uso activo, y la comunicación mediante mensajes, parecería asociarse a mejores índices de bienestar psicológico.

El análisis de la experta también abordó la influencia de la pandemia de COVID-19 sobre los índices de ansiedad. Estudios recientes, según citó, revelan que la prevalencia aumentó de forma aguda durante los años de la crisis sanitaria, impulsada por el temor a la enfermedad, la inestabilidad económica y la falta de contacto social.

No obstante, los seguimientos posteriores muestran una tendencia a retomar niveles anteriores a 2020, “lo cual habla de la capacidad de resiliencia natural de los seres humanos para superar el estrés”, sostuvo.

Con este enfoque estratégico, la profesional propuso las bases para enfrentar la ansiedad desde la comprensión, la exposición gradual, la flexibilización del pensamiento y la aceptación de las señales del cuerpo, sin perder de vista el desafío de ampliar el acceso a tratamientos efectivos.

Temas Relacionados

AnsiedadSalud mentalHarvardÚltimas noticias

Últimas Noticias

El síntoma que las personas menores de 50 años no deben ignorar porque podría indicar cáncer colorrectal

Un estudio presentado en Estados Unidos generó interrogantes sobre la salud intestinal en adultos jóvenes

El síntoma que las personas

Hitos de la Semana de la Moda de París: de los colores que dominan los looks a las celebridades en pasarela

Del 29 de septiembre al 7 de octubre, la capital francesa presenta una nueva edición del evento que reúne a referentes como Cara Delevingne, Helen Mirren y Eva Longoria en colecciones que marcan el pulso del rubro

Hitos de la Semana de

El aumento del nivel del mar amenaza infraestructuras urbanas y viviendas: las regiones más comprometidas

Un estudio plantea que millones de construcciones quedarían expuestas a inundaciones en el sur global

El aumento del nivel del

Cómo preparar chipá casero: seis versiones irresistibles para deleitarse

Desde opciones aptas para celíacos hasta alternativas integrales, veganas y con rellenos, este plato se puede incorporar a desayunos, meriendas y picadas

Cómo preparar chipá casero: seis

Sueños de ansiedad: qué significan y cómo reducirlos según especialistas

Médicos de Cleveland Clinic explican las causas de estos episodios, sus diferencias con las pesadillas y ofrecen recomendaciones para lograr un descanso reparador

Sueños de ansiedad: qué significan
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pidieron detener a vecinos de

Pidieron detener a vecinos de Lian Flores que tenían material de abuso sexual infantil en sus celulares

La defensa de Julieta Silva va por la absolución o un juicio abreviado en la causa por violencia contra su esposo

La Libertad Avanza pedirá que Diego Santilli encabece la lista y la Justicia Electoral aclara que no hay tiempo para reimprimir las boletas

“Chau”: las primeras reacciones en el arco político luego de la renuncia de Espert a su candidatura

Apoyo de EEUU, deuda y plan post-elecciones: qué dijo uno de los economistas ideológicamente más cercanos a Milei

INFOBAE AMÉRICA
Casi mil escaladores quedaron varados

Casi mil escaladores quedaron varados en el Everest tras una tormenta de nieve

Bajas temperaturas, lluvias y nevadas: cómo el clima extremo redefine la dinámica militar en Ucrania

El gobierno de Macron anunció la conformación del nuevo gabinete en medio de la crisis política en Francia

El Gobierno de Israel confirmó que el lunes viajará su delegación a Egipto para negociar el plan de Trump para Gaza

Israel y la Cruz Roja coordinan la logística para la entrega de los rehenes a horas de las negociaciones en Egipto

TELESHOW
Lucía Galán sorprendió a Ángel

Lucía Galán sorprendió a Ángel de Brito con un saludo especial de Gloria Estefan: “Gracias por lo que haces”

Las fascinantes fotos de la tarde de Pampita en el Central Park con sus hijos: “Verano en Nueva York”

Tini de Bucourt: “Tenía un diagnóstico de cáncer muy al borde, les dije a mis hijos que podía partir y arreglé todo”

La reacción de Juana Viale ante el cruce de Susana Giménez y Vero Lozano por los ganadores del Martín Fierro

El festejo de cumpleaños de Paula Chaves con amigos: la presencia de Gimena Accardi tras su divorcio de Nico Vázquez