Receta de salsa vongole, rápida y fácil

La salsa vongole es una de las preparaciones más emblemáticas de la cocina italiana costera, famosa por su frescura y simplicidad. Con pocos ingredientes –almejas frescas, ajo, vino blanco y un toque de perejil– se logra un sabor intenso a mar en apenas minutos. Ideal para quienes buscan una receta sabrosa y ligera, esta versión rápida y fácil permite disfrutar un plato digno de trattoria sin complicaciones, perfecta para acompañar pastas largas y sorprender a invitados en cualquier ocasión.
La salsa vongole tiene sus raíces en la tradición culinaria de las regiones costeras de Italia, especialmente en Campania y Liguria. Tradicionalmente, acompaña a los spaghetti o linguine, y su base es de almejas frescas salteadas con ajo, aceite de oliva extra virgen, vino blanco y un toque de perejil fresco. Hay quien prefiere sumar un poco de peperoncino para darle un aroma sutilmente picante, o incluso tomates cherry, aunque la versión clásica es blanca (“bianca”), solo con vino y sin tomate. Es una receta ideal para agasajar y, sobre todo, perfecta para una cena rápida pero elegante.
Receta de salsa vongole
La salsa vongole es una preparación rápida y elegante que se destaca por el sabor puro de las almejas frescas, realzado con ajo y un chorro de vino blanco seco. Se elabora salteando las almejas en aceite con ajo, desglasándolas luego con vino y dejando que se abran, aportando todo su jugo a la salsa.
Esta salsa se integra mejor con pastas largas, siendo los spaghetti o linguine los más elegidos. Si las almejas son frescas, el resultado será mucho más aromático y sabroso, pero también se pueden utilizar almejas congeladas o en conserva si buscas practicidad y rapidez.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 20 minutos
- Preparación previa (limpieza de almejas): 5 minutos
- Cocción de la salsa: 15 minutos
Ingredientes
- 500 g de almejas frescas (pueden ser chirlas o berberechos)
- 3 dientes de ajo
- 60 ml de aceite de oliva extra virgen
- 125 ml de vino blanco seco
- 1 puñado de perejil fresco
- Sal, cantidad necesaria
- Pimienta negra recién molida, a gusto
- (Opcional) 1 pizca de peperoncino o ají molido
- (Opcional) 200 g de tomates cherry
Cómo hacer salsa vongole, paso a paso
- Si se usan almejas frescas, lavarlas bien bajo el agua y dejarlas en agua con sal durante 30 minutos para eliminar la arena, luego enjuagar nuevamente. Si son congeladas, simplemente descongelar y enjuagar.
- Pelar y picar finamente los dientes de ajo.
- En una sartén grande, calentar el aceite de oliva a fuego medio.
- Añadir el ajo picado (y el peperoncino, si se usan) y sofreir hasta que esté apenas dorado.
- Incorporar las almejas escurridas y subir el fuego. Remover para mezclarlas con el aceite y el ajo.
- Verter de inmediato el vino blanco, revolver y tapar la sartén. Cocinar durante 4-5 minutos, hasta que las almejas se abran (las que no se abran, descartarlas).
- Si se prefiere, agregar en este momento los tomates cherry cortados a la mitad y cocinar un par de minutos más.
- Añadir el perejil fresco picado, salpimentar a gusto y remover todo para integrar bien la salsa.
- Retirar del fuego y utilizar la salsa inmediatamente para mezclar con la pasta de tu preferencia, preferentemente recién escurrida y al dente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta de salsa vongole rinde 2 a 3 porciones, dependiendo de la cantidad de pasta y cómo se reparta la porción de almejas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de salsa vongole contiene aproximadamente:
- Calorías: 250
- Grasas: 14 g
- Grasas saturadas: 2 g
- Carbohidratos: 8 g
- Azúcares: 1 g
- Proteínas: 17 g
Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La salsa vongole se puede conservar en la heladera por hasta 1 día, siempre bien tapada para mantener su frescura. Sin embargo, lo ideal es consumirla recién hecha, ya que las almejas se disfrutan mucho más.