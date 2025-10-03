Receta de salsa vongole, rápida y fácil

Esta es una receta ideal para agasajar y, sobre todo, perfecta para una cena rápida pero elegante (Captura de video)

La salsa vongole es una de las preparaciones más emblemáticas de la cocina italiana costera, famosa por su frescura y simplicidad. Con pocos ingredientes –almejas frescas, ajo, vino blanco y un toque de perejil– se logra un sabor intenso a mar en apenas minutos. Ideal para quienes buscan una receta sabrosa y ligera, esta versión rápida y fácil permite disfrutar un plato digno de trattoria sin complicaciones, perfecta para acompañar pastas largas y sorprender a invitados en cualquier ocasión.

La salsa vongole tiene sus raíces en la tradición culinaria de las regiones costeras de Italia, especialmente en Campania y Liguria. Tradicionalmente, acompaña a los spaghetti o linguine, y su base es de almejas frescas salteadas con ajo, aceite de oliva extra virgen, vino blanco y un toque de perejil fresco. Hay quien prefiere sumar un poco de peperoncino para darle un aroma sutilmente picante, o incluso tomates cherry, aunque la versión clásica es blanca (“bianca”), solo con vino y sin tomate. Es una receta ideal para agasajar y, sobre todo, perfecta para una cena rápida pero elegante.

Receta de salsa vongole

La salsa vongole es una preparación rápida y elegante que se destaca por el sabor puro de las almejas frescas, realzado con ajo y un chorro de vino blanco seco. Se elabora salteando las almejas en aceite con ajo, desglasándolas luego con vino y dejando que se abran, aportando todo su jugo a la salsa.

Esta salsa se integra mejor con pastas largas, siendo los spaghetti o linguine los más elegidos. Si las almejas son frescas, el resultado será mucho más aromático y sabroso, pero también se pueden utilizar almejas congeladas o en conserva si buscas practicidad y rapidez.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

Preparación previa (limpieza de almejas): 5 minutos

Cocción de la salsa: 15 minutos

Ingredientes

500 g de almejas frescas (pueden ser chirlas o berberechos)

3 dientes de ajo

60 ml de aceite de oliva extra virgen

125 ml de vino blanco seco

1 puñado de perejil fresco

Sal, cantidad necesaria

Pimienta negra recién molida, a gusto

(Opcional) 1 pizca de peperoncino o ají molido

(Opcional) 200 g de tomates cherry

Cómo hacer salsa vongole, paso a paso

Si se usan almejas frescas, lavarlas bien bajo el agua y dejarlas en agua con sal durante 30 minutos para eliminar la arena, luego enjuagar nuevamente. Si son congeladas, simplemente descongelar y enjuagar.

Pelar y picar finamente los dientes de ajo.

En una sartén grande, calentar el aceite de oliva a fuego medio.

Añadir el ajo picado (y el peperoncino, si se usan) y sofreir hasta que esté apenas dorado.

Incorporar las almejas escurridas y subir el fuego. Remover para mezclarlas con el aceite y el ajo.

Verter de inmediato el vino blanco, revolver y tapar la sartén. Cocinar durante 4-5 minutos, hasta que las almejas se abran (las que no se abran, descartarlas).

Si se prefiere, agregar en este momento los tomates cherry cortados a la mitad y cocinar un par de minutos más.

Añadir el perejil fresco picado, salpimentar a gusto y remover todo para integrar bien la salsa.

Retirar del fuego y utilizar la salsa inmediatamente para mezclar con la pasta de tu preferencia, preferentemente recién escurrida y al dente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de salsa vongole rinde 2 a 3 porciones, dependiendo de la cantidad de pasta y cómo se reparta la porción de almejas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de salsa vongole contiene aproximadamente:

Calorías: 250

Grasas: 14 g

Grasas saturadas: 2 g

Carbohidratos: 8 g

Azúcares: 1 g

Proteínas: 17 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La salsa vongole se puede conservar en la heladera por hasta 1 día, siempre bien tapada para mantener su frescura. Sin embargo, lo ideal es consumirla recién hecha, ya que las almejas se disfrutan mucho más.