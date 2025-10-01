Tendencias

Jaime Lorente de La Casa de Papel reveló cómo dejó atrás los excesos y alcanzó el bienestar físico y mental

Hábitos saludables sumados a la paternidad y la fe le dieron nuevas perspectivas y responsabilidades. Cómo su entrenamiento y la terapia lo ayudaron a mantener el equilibrio emocional y físico

Jaime Lorente encontró en el entrenamiento físico una vía para mejorar su bienestar

El rostro de Jaime Lorente, conocido internacionalmente por su papel de Denver en La casa de papel, volvió a captar la atención pública, esta vez por motivos muy distintos a los que lo llevaron a la fama.

A sus 33 años, el actor murciano decidió transformar su vida, dejando atrás adicciones y hábitos poco beneficiosos para centrarse en una alimentación saludable y una rutina de entrenamiento físico que prioriza tanto su bienestar físico como mental.

Así lo relató en una entrevista exclusiva con Men’s Health España, donde compartió los detalles de este proceso de cambio y los desafíos personales que enfrentó desde que la popularidad irrumpió en su vida.

Una alimentación equilibrada y el ejercicio, claves en su nueva rutina

El primer gran paso de Lorente hacia una vida más saludable fue la revisión completa de su alimentación y la renuncia a viejos hábitos que, según sus propias palabras, ya no tienen cabida en su día a día. “He dejado hábitos como puede ser el alcohol u otras cosas. Que ya no peco... No. Soy un hombre limpio en todos los sentidos”, confesó el actor a Men’s Health España.

El actor dejó atrás adicciones y hábitos poco saludables (@AF_films_)

Este cambio de mentalidad fue acompañado de una mayor atención a lo que consume, apostando por una dieta que favorece su salud y su rendimiento físico. Lorente subrayó que ahora se preocupa especialmente por su alimentación, lo que fue clave para su transformación física y emocional.

El compromiso de Lorente con su bienestar se refleja también en su rutina de entrenamiento, diseñada y supervisada por su entrenador personal, Miguel Lordan. El objetivo principal fue ganar masa muscular y reducir el porcentaje de grasa corporal, combinando ejercicios de fuerza y sesiones de cardio.

La rutina incluye movimientos como curl de bíceps en polea baja, press de hombros con semisentadilla, flexiones con desplazamiento de manos, cuerdas de batalla, golpes con balón medicinal, flexiones inclinadas, saltos en sentadilla, remo con TRX y sprints en el sitio.

Esta variedad de ejercicios le permitió al actor no solo esculpir su físico, sino también mantener la motivación y la energía necesarias para afrontar sus compromisos profesionales y personales.

Prioriza una alimentación balanceada para potenciar su salud y rendimiento

El impacto de estos cambios no se limita al plano físico. Lorente reconoció que la gestión de la fama y la exposición mediática tras el éxito de La casa de papel le supuso un reto emocional considerable.

“Nadie te enseña a ser un personaje público y mi forma de manejarlo ha sido la terapia, sin duda. He tenido que dejar muchos malos hábitos atrás para intentar trabajar por la paz mental. Soy un hombre limpio en todos los sentidos”, explicó en la entrevista.

La terapia se convirtió en una herramienta fundamental para él, ayudándole a superar etapas complicadas y a encontrar un equilibrio entre su vida profesional y personal. “En mi caso, lo gestiono con mucha terapia. Es que nadie te enseña a ser un personaje público. Y la terapia me ha funcionado”, añadió el actor, quien considera que este trabajo interno fue tan importante como el entrenamiento físico.

La paternidad y la fe como motores de una vida más plena y responsable

La terapia lo ayudó a gestionar las presiones de la fama

La transformación de Lorente no puede entenderse sin el contexto de su vida personal. La paternidad ha supuesto un punto de inflexión, aportándole nuevas perspectivas y responsabilidades.

“Cada día es de una forma distinta. Nadie te prepara”, relató sobre su experiencia como padre de dos hijos. Además, el actor encontró en la fe un refugio y una fuente de fortaleza, practicando activamente y asistiendo a misa, lo que le ayudó a consolidar su paz mental. Lorente también reflexionó sobre el impacto de la fama en su familia y sobre el temor a que sus hijos puedan verse afectados por la exposición pública.

A pesar de los desafíos, se muestra reconciliado con su carrera y abierto a retomar su papel de Denver si se presentara la oportunidad, una muestra de la serenidad y madurez alcanzadas tras años de autoconocimiento y trabajo personal.

