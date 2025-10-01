Tendencias

Cuáles son las causas científicas detrás de la aparición temprana de canas, según especialistas de Harvard

Nuevas investigaciones revelan conexiones inesperadas entre el entorno, la herencia y la salud en la transformación del cabello a tonos grises o blancos

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
Expertos revelan cómo el estrés,
Expertos revelan cómo el estrés, la genética y la salud influyen en la pérdida de pigmento capilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las canas forman parte de la vida de muchas personas y suelen asociarse al envejecimiento, aunque también pueden presentarse en edades tempranas. Las últimas investigaciones científicas revelan que la edad no resulta el único factor involucrado en la pérdida del color capilar. El trabajo de especialistas estadounidense aporta precisión sobre cómo y por qué los cabellos adoptan tonos grises o blancos, alejando mitos y explicando fenómenos comunes.

Según expertos de Harvard, la clave de la aparición de las canas se encuentra en los folículos pilosos, donde se origina el crecimiento del pelo. Cada folículo cumple un ciclo determinado. Factores como decoloración, tinturas frecuentes o la propia caída del cabello interrumpen el ciclo natural y favorecen que la fibra capilar pierda la melanina responsable de su coloración.

De acuerdo con Robert H. Shmerling, médico del Centro Médico Beth Israel y miembro de la Facultad de Medicina de Harvard, los folículos pilosos envejecen con el tiempo. Este proceso afecta su capacidad para mantener la pigmentación. “Las canas aparecen a medida que envejecen los folículos pilosos, que son los encargados del crecimiento y la pigmentación. Cuando llegan a su vejez, el pelo pierde progresivamente la intensidad en su color”, explicó Shmerling a Marie Claire.

Las canas no son exclusivas
Las canas no son exclusivas de la vejez: factores clave según Harvard – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo del folículo piloso obedece no solo al paso de los años, sino también a estímulos externos. Estrés, agotamiento y burnout (agotamiento profesional) representan factores de importancia, ya que aceleran la caída y la regeneración del cabello. Según los especialistas de Harvard, el estrés persistente puede adelantar la primera aparición de canas en personas jóvenes. Shmerling señaló: “Es el culpable de que cuando nace un nuevo pelo salga con un tono más grisáceo. Ya hemos visto que el estrés puede hacer que se nos caiga más rápido el pelo y, al regenerarse, aumente la probabilidad de que difiera de nuestro tono original”.

La recomendación de los expertos es reducir los niveles de agotamiento y evitar situaciones prolongadas de alta presión. Esta práctica protege los ciclos de crecimiento capilar y contribuye a mantener la melanina durante más tiempo, lo que retrasa la llegada de las canas.

Las causas no se limitan a los procesos fisiológicos ni al entorno emocional. De acuerdo con los investigadores, la genética desempeña un papel fundamental. Algunos genes heredados pueden determinar cuándo comenzarán a apreciarse los cabellos blancos o grises. Esto significa que, aunque se lleve un estilo de vida saludable y se controle el estrés, la carga genética puede incidir de forma inevitable.

Además, existen afecciones médicas específicas que aumentan la probabilidad de aparición de canas a edades tempranas. El informe menciona la deficiencia de vitamina B12, la esclerosis tuberosa, la neurofibromatosis, el vitíligo, los trastornos tiroideos y la alopecia areata como enfermedades asociadas a la reducción o ausencia de pigmentación capilar.

El ciclo de los folículos
El ciclo de los folículos pilosos y su impacto en la pigmentación del cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enla actualidad, la percepción social sobre las canas cambió de manera notable. De acuerdo con las tendencias recientes, existe una mayor aceptación y hasta orgullo de lucir el cabello en tonos grises o blancos. Según especialistas consultados por el medio, el estigma social que solía pesar sobre las canas, especialmente en las mujeres, disminuyó. El avance en la valoración de la belleza natural contribuyó a que cada vez más personas elijan no disimular la pérdida de pigmentación.

Aunque los productos como tinturas o tratamientos estéticos siguen disponibles, la conversación gira actualmente en torno a “llevar el cabello al natural”. Esto permite que quienes prefieren aceptar el paso del tiempo o las causas biológicas encuentren un espacio de validación y expresión de identidad.

La comunidad científica y médica hace hincapié en que la aparición de canas constituye un proceso biológico común, vinculado a la función de los folículos y a factores tanto internos como externos. Si bien resulta posible retrasar la despigmentación mediante ciertos cuidados, no existe una fórmula infalible para impedir totalmente la llegada de los cabellos blancos.

Por último, los especialistas insisten en que no debe asociarse la presencia de canas exclusivamente con la vejez ni considerarse motivo de vergüenza o preocupación. Aceptarlas como parte de la diversidad humana y comprender sus causas ayuda a combatir estigmas de larga data. Queda en cada persona la decisión sobre cómo abordar su imagen, ya sea optando por técnicas para cubrirlas o aceptando su aparición natural.

Temas Relacionados

CanasHarvardRobert H. ShmerlingCentro Médico Beth IsraelEstados UnidosPigmentación capilarFolículo pilosoMelaninaGenéticaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Jaime Lorente de La Casa de Papel reveló cómo dejó atrás los excesos y alcanzó el bienestar físico y mental

Hábitos saludables sumados a la paternidad y la fe le dieron nuevas perspectivas y responsabilidades. Cómo su entrenamiento y la terapia lo ayudaron a mantener el equilibrio emocional y físico

Jaime Lorente de La Casa

Cómo cuidar el corazón: síntomas para estar atentos y pautas de prevención

El cardiólogo Alejandro Meretta repasó en Infobae en Vivo los síntomas críticos, las pautas de alarma y la importancia de la prevención en enfermedades cardiovasculares

Cómo cuidar el corazón: síntomas

Receta de soufflé de zanahorias, rápida y fácil

Inspiración gourmet con un toque argentino, este plato se destaca por su color vibrante y su ligereza

Receta de soufflé de zanahorias,

Óvulos hechos de piel: el salto experimental que podría cambiar la infertilidad

El avance fue realizado por científicos de los Estados Unidos y Corea del Sur. Cómo la técnica podría abrir una nueva puerta para quienes no pueden tener hijos con sus propios óvulos

Óvulos hechos de piel: el

El tiempo en soledad puede reducir el estrés y mejorar la regulación emocional, según la ciencia

Diversas investigaciones demostraron que dedicar algunos minutos diarios a la soledad voluntaria disminuye el cortisol y favorece el equilibrio personal. La revista Science Focus difundió estudios claves, liderados por la Universidad de Durham

El tiempo en soledad puede
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Comer huevos después de entrenar

¿Comer huevos después de entrenar ayuda a aumentar la masa muscular?

Triple femicidio narco, en vivo: la Policía de Perú confirmó la inminente expulsión del país del principal ladero de “Pequeño J”

De cuánto es el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad definió cómo se actualizarán las indemnizaciones por accidentes laborales

Triple femicidio narco: quién es “el Tartamudo”, el tercer pasajero que viajó en el auto de apoyo

INFOBAE AMÉRICA
Pactos de “Los Lobos” con

Pactos de “Los Lobos” con facciones rivales reconfiguraron el mapa criminal en Ecuador

La Sagrada Familia se convirtió en el edificio cristiano más alto de Europa

Cómo ven los hijos a sus padres y por qué esa mirada cambia con el crecimiento

Un silbato de hueso revela secretos de la vida cotidiana en el antiguo Egipto

Wall Street cotiza con incertidumbre por el cierre de gobierno y los datos de empleo: el oro marcó un nuevo récord

TELESHOW
Tuvo un percance en su

Tuvo un percance en su actuación en La Voz y la reacción de Lali conmovió a todos: “Estas cosas pasan”

Murió el actor José Andrada, ganador del Premio Podestá y protagonista de una escena viral de Los Simuladores

Lollapalooza Argentina anunció su line up día por día: cuándo se presentan Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan

Contestó mal una pregunta sobre Emilia Mernes y quiso abandonar el estudio: “¿Pero sabés quién es?

La reflexión de Camila Deniz ante la mejoría de su hermano Thiago Medina: “Gracias por estar”