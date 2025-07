Guía completa sobre las canas: causas, rutinas de cuidado y falsos mitos

Cada vez más personas eligen lucir sus canas con orgullo, desafiando mitos y prejuicios sobre el cabello blanco – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez son más las personas que eligen lucir sus canas con orgullo, sin teñirse ni esconder lo que, para muchos, representa madurez, elegancia y autenticidad. Pero con esa decisión —o incluso cuando uno apenas ve los primeros cabellos blancos en el espejo— vienen también las dudas, los prejuicios y muchos mitos que se repiten sin fundamento.

¿Las canas aparecen por estrés? ¿Si me arranco una, me salen siete? ¿Son más gruesas? ¿Hay que cuidarlas diferente?

En este artículo, desmitificamos creencias y te comparto mis recomendaciones personales para cuidar el cabello blanco, potenciarlo y lucirlo al 100%.

Mito 1: “Si te arrancás una cana, te salen siete más”

Falso.

Este es quizás el mito más popular. Lo cierto es que cada folículo piloso produce un solo cabello. Si te arrancás una cana, puede crecer otra en ese mismo lugar, pero no se multiplican. Lo que sí puede pasar es que, si ya estás en proceso de canicie, otras canas empiecen a aparecer… con o sin tirones.

Mi consejo: evitá arrancarlas. Estás irritando el cuero cabelludo y debilitando el folículo. Mejor cortarla de raíz o, si no te gusta verla, cubrirla con técnicas sutiles como el camouflage.

Mito 2: “El pelo blanco es más grueso y rebelde”

Parcialmente cierto.

Cuando el cabello pierde melanina, también suele perder humedad natural, se vuelve más poroso, seco y áspero, y por eso parece más grueso o encrespado. No es que sea más fuerte: al contrario, suele necesitar más nutrición y cuidado.

Mi rutina para este tipo de cabello incluye lo siguiente. En el salón utilizamos el Shampoo Matizante Violeta de Rocco Donna Professional, que ayuda a mantener las canas brillantes y sin tonos amarillentos. Y lo combino con la Mascarilla Ultra Nutritiva con el complejo de aceites exóticos Roccoil, que rehidrata profundamente y suaviza la fibra capilar. Esto logra que el cabello blanco luzca radiante, sano y manejable.

Mito 3: “Las canas no necesitan cuidados especiales”

Falso.

El cabello blanco, al estar desprovisto de pigmento, es más sensible a la contaminación, al sol, al cloro de la pileta y a los residuos de productos. Además, tiende a volverse amarillento o apagado.

Tips básicos de cuidado:

Usá shampoos sin sulfatos y con pigmentos violetas 1 o 2 veces por semana.

Aplicá mascarillas o aceites nutritivos mínimo una vez cada 10 días.

Evitá el exceso de calor sin protección térmica.

Mito 4: “Si me corto todo el cabello, me crece sin canas”

Falso.

El color del cabello viene determinado por las células pigmentarias del folículo, no por el largo del pelo. Cortarte no va a detener el proceso de encanecimiento.

Mito 5: “Puedo usar los mismos productos que usaba antes”

Falso.

El cabello blanco necesita productos específicos: desde shampoos violetas para neutralizar los reflejos amarillos, hasta aceites nutritivos para devolverle suavidad y brillo.

Aconsejo siempre alternar un shampoo violeta con uno nutritivo y aplicar la mascarilla con aceite de macadamia.

Mito 6: “Las canas aparecen solo en personas mayores”

Falso.

Cada vez más personas jóvenes —incluso desde los 20 o 30 años— tienen canas, ya sea por genética, estrés o deficiencia de vitaminas. Y no es raro ver adolescentes con mechones blancos localizados.

¿A qué edad suelen aparecer las primeras canas?

En promedio, las primeras canas aparecen:

A partir de los 30 años en personas de ascendencia caucásica.

A partir de los 40 años en personas de ascendencia asiática.

A partir de los 45 años en personas de ascendencia africana.

Pero hay un fenómeno llamado canicie prematura, que se da cuando las canas aparecen:

Antes de los 20 años en personas blancas

Antes de los 25 años en personas asiáticas

Antes de los 30 años en personas afrodescendientes

Esto último está ocurriendo cada vez más por múltiples factores.

¿Por qué aparecen canas en personas jóvenes?

En mi salón recibo cada vez más clientes jóvenes que vienen preocupados porque a los 25 o 30 años ya tienen mechones grises. Lo primero que les explico es que no están solos: es algo completamente normal y cada vez más común.

Estas son algunas causas frecuentes.

Genética

Es la más determinante. Si tus padres o abuelos encanecieron temprano, probablemente vos también lo hagas. La edad biológica del cabello no siempre coincide con la edad cronológica.

Estrés crónico

El estrés intenso puede provocar que las células madre del folículo piloso se agoten antes, lo que impide la regeneración de melanina (el pigmento del cabello). Esto puede acelerar la aparición de canas, incluso en gente muy joven.

Déficits nutricionales

La falta de vitamina B12, hierro, cobre o zinc puede impactar negativamente en la producción de pigmento capilar. Una mala alimentación, el alcohol en exceso o las dietas extremas también pueden influir.

Mito 7: “Hay productos milagrosos que eliminan las canas”

Falso.

Ningún shampoo, crema ni suplemento puede revertir las canas ya formadas. Algunos prometen retrasar la aparición, pero su eficacia no está del todo comprobada. Lo más realista es cuidarlas o disimularlas con técnicas de color.

Mito 8: “Las canas no tienen fuerza”

Parcialmente cierto.

Aunque a veces el cabello blanco se siente más grueso, no necesariamente es más resistente. De hecho, puede volverse más frágil y quebradizo si no recibe hidratación y protección térmica adecuada.

Mito 9: “El sol no afecta a las canas”

Falso.

El sol incide directamente sobre el cabello sin pigmento. Las canas se oxidan con más facilidad, adquiriendo tonalidades amarillas o cobrizas no deseadas.

Siempre recomiendo un protector solar capilar o usar sombreros en verano.

Mito 10: “Tener canas te envejece”

Falso.

Lo que envejece no son las canas, sino el estado general del cabello y el estilo. Un corte moderno, un buen color de base (aunque sea blanco) y productos adecuados pueden hacerte ver más fresca, más elegante y más empoderada que con cualquier tinte oscuro mal mantenido.

Mito 11: “El cabello blanco es solo para mujeres o solo para hombres”

Falso.

Las canas no tienen género. Hoy tanto hombres como mujeres eligen mostrar su cabello blanco y trabajarlo desde la estética con cortes, coloraciones parciales y texturas. Lo importante es que refleje tu personalidad.

Mito 12: “Podés teñir solo algunas canas”

Cierto.

Hoy existen técnicas como el camouflage de canas o el blending, que permiten mantener parte del cabello natural y suavizar las canas sin una cobertura total. Es ideal si querés una transición progresiva o un look moderno sin mantenimiento frecuente.

Mito 13: “Las canas pueden ser un símbolo de poder”

Absolutamente cierto.

Cada vez más mujeres y hombres deciden dejar sus canas a la vista como una declaración de estilo y libertad. En la moda, en la televisión y hasta en las redes, el cabello blanco ya no se esconde: se celebra.

Tengo clientes que me dicen lo siguiente: “Rocco, me animé a dejarme las canas y me siento más yo que nunca”. A esos cabellos, lo único que les falta es brillo, definición y corte con intención. ¡Y listo! Es una nueva etapa para disfrutar.

Mito 14: “Las canas pueden ser un estilo muy moderno y elegante”

Totalmente cierto.

Hoy más que nunca, vemos modelos, celebridades y personas de todas las edades luciendo sus canas con orgullo. Ya no se asocian con descuido o vejez, sino con actitud y autenticidad.

Muchos de mis clientes me piden potenciar sus canas naturales con reflejos platinados o balayage en tonos fríos, para darles luz y movimiento. ¡Es un look súper sofisticado!

¿Y si no quiero dejarme las canas?

También está perfecto. No se trata de imponer, sino de elegir. Para quienes aún no se animan al look blanco o gris, recomiendo técnicas suaves como la coloración semi-permanente o el camouflage de canas, que respeta tu base natural y suaviza la transición.

Para quienes desean una cobertura sutil y moderna, utilizamos en el salón la coloración inteligente sin amoníaco de Rocco Donna, que nutre el cabello mientras lo embellece.

Tener canas no es un problema que deba esconderse, sino una etapa natural del cabello que podemos aceptar, cuidar y lucir con orgullo. Ya sea que elijas cubrirlas o exhibirlas, lo importante es que tu pelo refleje cómo te sentís con vos mismo.

Porque —como siempre digo— el cabello no es solo estética. Es identidad, es actitud y es poder.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años, donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.