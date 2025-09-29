Tendencias

Receta de pan de tres cereales, rápida y fácil

Combinación de practicidad, ingredientes naturales y un resultado irresistible, ideal para quienes buscan alternativas más completas y duraderas que el pan blanco habitual

Por Bautista Salaverri

Considerado como uno de los “panes modernos”, se trata de una combinación ideal para quienes buscan una opción más saludable y nutritiva que el pan blanco tradicional. Su miga densa y sabor robusto lo vuelven perfecto para consumir tanto para el desayuno como para acompañar una picada de quesos y fiambres.

Este tipo de pan nació de la tendencia internacional de enriquecer los panes con distintos cereales, buscando texturas y sabores nuevos, además de mayor valor nutritivo. El pan de tres cereales acepta variantes de acuerdo a los ingredientes: semillas de sésamo, lino, avena arrollada, trigo quebrado o centeno.

Receta de pan de tres cereales rápida y fácil

El pan de tres cereales se prepara combinando harinas variadas, usualmente harina integral, de trigo 000 y avena arrollada, junto con semillas que otorgan no solo sabor y textura, sino también beneficios nutricionales. En esta receta, se empleará levadura seca para agilizar el proceso y un breve amasado para obtener un pan con cuerpo, pero esponjoso.

Su preparación implica mezclar los ingredientes secos, activar la levadura en agua tibia con un poco de azúcar, integrar todo para formar una masa y después dejar levar. El horneado es breve gracias a la acción de la levadura seca rápida, lo que permite tener pan fresco en poco tiempo y con gran sabor.

Tiempo de preparación

El tiempo total de esta receta es de aproximadamente 1 hora y 45 minutos:

  • Activación de la levadura: 10 minutos
  • Mezclado y amasado: 15 minutos
  • Primer levado: 45 minutos
  • Formado y reposo previo al horno: 15 minutos
  • Cocción al horno: 20-25 minutos

Ingredientes

  • 250 g de harina de trigo 000
  • 150 g de harina integral fina
  • 100 g de avena arrollada fina
  • 1 sobre de levadura seca (10 g)
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 1 cucharadita de sal
  • 2 cucharadas de semillas mixtas (lino, sésamo, chía, girasol)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva o girasol
  • 350 ml de agua tibia (aproximado)

Cómo hacer pan de tres cereales, paso a paso

  • En un bowl grande, mezclar la harina 000, la harina integral y la avena arrollada. Incorporar la sal y las semillas mixtas, reservando una pequeña cantidad para decorar.
  • En otro recipiente, disolver la levadura seca con el azúcar en un poco de agua tibia. Esperar 10 minutos hasta que la mezcla se espume.
  • Hacer un hueco en la mezcla de harinas y volcar la levadura activada junto con el resto del agua tibia y el aceite.
  • Mezclar bien hasta formar una masa homogénea. Si está muy seca, agregar un poco más de agua, y si está muy pegajosa, un poco de harina.
  • Volcar la masa sobre la mesada ligeramente enharinada y amasar durante unos 10 minutos o hasta que la masa esté suave
  • Colocar la masa en un bowl aceitado, cubrí con un paño y dejar levar en un lugar tibio por 45 minutos, hasta que duplique su volumen.
  • Desgasificar la masa con un suave amasado. Formar un bollo o colocarlo en una budinera aceitada.
  • Pincelar la superficie con un poco de agua y espolvorear el resto de las semillas.
  • Dejar levar 15 minutos adicionales mientras se precalienta el horno a 200 ºC.
  • Hornear de 20 a 25 minutos, hasta que la corteza esté dorada y al golpear la base suene hueco.
  • Retirar del horno y dejar enfriar sobre rejilla antes de cortar.
Black bread slices with barley
Black bread slices with barley grains on marble surface. High quality photo

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades se obtiene un pan de tamaño medio, ideal para 10 a 12 porciones gruesas para poder consumir en varios contextos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (considerando 12 pedazos) contiene aproximadamente:

  • Calorías: 150
  • Grasas: 3,5 g
  • Grasas saturadas: 0,4 g
  • Carbohidratos: 27 g
  • Azúcares: 0,7 g
  • Proteínas: 5 g

Los valores nutricionales son estimaciones y dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pan de tres cereales puede conservarse en bolsa de tela o envuelto en papel durante 3 días a temperatura ambiente. En heladera, bien envuelto, dura hasta 5 días, conservando su frescura y sabor.

