Meal prep: la nueva tendencia que ayuda a comer sano toda la semana

El meal prep se consolida como la tendencia clave para una alimentación saludable y organizada durante toda la semana (Freepik)

La preparación anticipada de comidas, conocida como meal prep, es una forma práctica de mejorar la alimentación, ahorrar tiempo y reducir el estrés diario. Consiste en organizar y cocinar comidas o ingredientes por adelantado, para tener opciones saludables listas durante la semana.

Según expertos de Healthline, el meal prep ayuda a tomar mejores decisiones nutricionales y a evitar la tentación de pedir comida rápida o usar productos ultraprocesados cuando falta tiempo o energía.

¿Cómo funciona el meal prep?

El meal prep es flexible. Se puede adaptar a diferentes horarios, tipos de dieta y objetivos personales. Su mayor ventaja es que permite controlar las porciones y los nutrientes, ya que planificar las comidas ayuda a mantener una dieta equilibrada. Además, pensar en los ingredientes antes de la semana laboral o escolar hace más fácil comer variado y saludable.

Expertos de Healthline destacan que el meal prep ayuda a mejorar la nutrición y a reducir el estrés diario (Freepik)

Existen varias formas de hacer meal prep, que se pueden combinar:

Preparar comidas completas: Cocinar platos enteros y guardarlos en el refrigerador, listos para recalentar cuando se necesiten. Es muy útil para las cenas.

Cocinar por lotes: Hacer mucha cantidad de una receta y dividirla en porciones para congelar. Así, se puede tener comida lista para varios días.

Porciones individuales frescas: Dejar preparadas porciones listas para llevar, ideales para desayunos o almuerzos en el trabajo o la escuela.

Preparar ingredientes: Lavar, cortar y separar verduras, carnes o cereales para que cocinar cada día sea más rápido y sencillo.

Especialistas del medio sugieren elegir el método que resulte más fácil y, con el tiempo, probar distintas opciones hasta encontrar la más cómoda.

Planificación del menú y variedad

Seleccionar recetas con antelación es clave para que el meal prep sea exitoso. Expertos de Healthline recomiendan decidir primero qué comidas dejar preparadas y qué sistema se ajusta mejor al estilo de vida. Revisar el calendario ayuda a planificar cuántos desayunos, almuerzos y cenas se deben preparar, considerando reuniones y salidas.

Planificar el menú y elegir recetas variadas es fundamental para el éxito del meal prep y una dieta equilibrada (Freepik)

Al principio, conviene elegir recetas sencillas y conocidas para facilitar el proceso. La variedad es importante: preparar platos que incluyan diferentes verduras, frutas, proteínas y carbohidratos saludables (por ejemplo, arroz integral, quinoa o batatas) asegura una buena nutrición y evita el aburrimiento a la hora de comer.

Organización, tiempo y almacenamiento

Organizarse y aprovechar el tiempo hace que el meal prep funcione mejor. Los especialistas recomiendan reservar un día fijo a la semana para comprar y cocinar, y preparar varios platos a la vez usando diferentes métodos de cocción, como horno o platos fríos.

Empieza por las recetas que requieren más tiempo, como las que se hornean, y termina con las más simples. Leer todas las recetas antes de empezar permite, por ejemplo, cortar todas las verduras juntas y ahorrar minutos valiosos. Usar electrodomésticos como arroceras o ollas de cocción lenta facilita aún más el trabajo.

El almacenamiento adecuado y la correcta manipulación de carnes y pescados garantizan la seguridad alimentaria en el meal prep (Imágen Ilustrativa Infobae)

Para las compras, es útil hacer una lista clara y comprar solo una vez por semana, o usar servicios de entrega a domicilio si están disponibles.

El almacenamiento correcto es fundamental. Se recomienda usar recipientes herméticos (de vidrio, acero o silicona reusable) para conservar los ingredientes y las comidas listas. Los envases aptos para congelador, especialmente los compartimentados, ayudan a separar los ingredientes y organizar mejor el espacio en la heladera y el freezer.

Seguridad alimentaria

Las carnes, aves y pescados deben cocinarse dentro de los dos días posteriores a la compra, y la carne roja entre tres y cinco días. La temperatura interna debe alcanzar por lo menos 75℃ (165℉).

Siempre es mejor recalentar la comida solo una vez, y asegurarse de que todo el plato llegue a 75℃ antes de comerlo. Las comidas refrigeradas pueden durar hasta cuatro días; las congeladas, entre tres y seis meses. Etiquetar los recipientes con la fecha ayuda a evitar confusiones.

Encontrar la rutina de meal prep que mejor se adapte permite comer más sano sin esfuerzo, ahorrar tiempo cada día y disfrutar de platos variados y caseros durante toda la semana.