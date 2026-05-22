Cómo quitar etiquetas de frascos de vidrio sin que queden residuos, rápido y fácil

Los recipientes de cristal son ideales para almacenar legumbres, cereales, especias y productos a granel en la cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frascos de vidrio que suelen contener mermeladas, conservas o distintos alimentos se han convertido en objetos cotidianos dentro de los hogares marcando una tendencia. Su durabilidad y capacidad para preservar productos los hacen ideales para ser reutilizados después de su uso original. Algunas personas los destinan a guardar especias, cereales, semillas o incluso pequeños objetos del hogar, aprovechando su practicidad y la posibilidad de reducir residuos.

Sin embargo, existe un detalle que suele generar molestias: las etiquetas que vienen adheridas a estos recipientes. En muchas ocasiones, los stickers no se desprenden con facilidad y dejan restos de papel o pegamento sobre el vidrio, afectando su apariencia y limitando su reutilización. Esta situación representa un desafío para quienes buscan darles una nueva vida a estos envases, ya sea para fines culinarios, de organización o decoración.

PUBLICIDAD

Los trucos para quitar las etiquetas de los frascos sin que queden residuos

A la hora de reutilizar tarros de vidrio en la cocina, uno de los mayores inconvenientes suele ser la persistencia de las etiquetas y, especialmente, los restos de pegamento. Existen varios métodos sencillos y eficaces para dejar los frascos limpios y sin marcas, facilitando su nuevo uso en el hogar. A continuación, se presentan distintos trucos, cada uno con sus particularidades y ventajas.

Uso de aire caliente para desprender el adhesivo

Uno de los métodos más efectivos consiste en aplicar calor directo sobre la etiqueta. Utilizando un secador de pelo, se dirige el aire caliente hacia la zona adhesiva durante varios segundos. El calor ayuda a ablandar el pegamento, permitiendo que la pegatina se retire con mayor facilidad y dejando menos residuos en el vidrio. Si tras la primera aplicación quedan restos, se puede repetir el proceso y terminar de limpiar la superficie con un paño suave, logrando así que el frasco quede completamente libre de marcas.

PUBLICIDAD

El calor del secador de pelo ayuda a despegar las pegatinas de los envases sin dañar el material (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este truco, compartido en Avery Blog, es especialmente útil para etiquetas que resisten los métodos convencionales y para quienes buscan evitar el uso de productos químicos adicionales. La clave está en no rascar ni ejercer demasiada fuerza, ya que el calor facilita el proceso y protege la superficie del tarro.

Lavado en lavavajillas con agua muy caliente

Otra estrategia sencilla comienza con un lavado manual y luego un ciclo en el lavavajillas empleando la temperatura más alta posible. Tras este tratamiento, muchas etiquetas se desprenden o salen casi solas, ya que el calor y la humedad prolongada debilitan el adhesivo original. Este método resulta especialmente práctico cuando se procesan varios frascos a la vez, optimizando tiempo y esfuerzo.

PUBLICIDAD

Para quienes no cuentan con lavavajillas, Lincoln Rowing, revista especializada en la materia, indica que el remojo en agua caliente y jabón durante un periodo prolongado también puede ayudar a ablandar tanto la etiqueta como el pegamento, aunque puede requerir un poco más de tiempo y paciencia.

Sumergir cristales en agua caliente con jabón ablanda los pegamentos más persistentes de los envases reutilizables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aceite de oliva para eliminar restos de pegamento

Cuando la etiqueta ya se ha retirado, pero persisten residuos, el aceite de oliva se convierte en un aliado eficaz. Se debe untar generosamente la zona afectada y dejar actuar durante aproximadamente una hora. Transcurrido ese tiempo, basta con frotar suavemente con un paño húmedo y agua tibia para que todo se desprenda, dejando el vidrio totalmente limpio.

PUBLICIDAD

Esta alternativa aprovecha productos habituales en la cocina y evita la necesidad de recurrir a disolventes más agresivos. Además, resulta útil para residuos especialmente persistentes, pues el óleo penetra y facilita su eliminación sin dañar el frasco. World Day explica que este alimento elimina el 89% de los residuos adhesivos en cuestión de minutos.

El aceite de oliva es una solución natural para quitar residuos difíciles y dejar el cristal completamente limpio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quitaesmaltes con acetona para restos resistentes

Para aquellos casos donde el pegamento resulta especialmente difícil de quitar, se recomienda emplear quitaesmaltes a base de acetona. El procedimiento consiste en humedecer la zona con el líquido y, tras dejar actuar brevemente, frotar con un paño mojado para eliminar los restos de adhesivo. Este método es rápido y elimina incluso los residuos más rebeldes. No obstante, Campaign for Safe Cosmetics aconseja ventilar bien el área y evitar el contacto directo prolongado con la piel.

PUBLICIDAD

La acetona del quitaesmaltes es efectiva para manchas de adhesivo robustas tras retirar las pegatinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ideas para reutilizar frascos de vidrio

Los frascos de vidrio ofrecen múltiples posibilidades para ser reutilizados en la vida diaria, más allá de su función original como envases de alimentos. Su resistencia, fácil limpieza y versatilidad los convierten en elementos esenciales para quienes buscan alternativas prácticas y sostenibles dentro del hogar. A continuación, se presentan algunas ideas concretas, basadas exclusivamente en los usos mencionados en los textos fuente:

Almacenamiento de ingredientes : perfectos para guardar productos en crudo antes de cocinar, así como para conservar especias, semillas, avena, mezclas para repostería, arroz, pasta, sal y azúcar.

Conservación de comidas preparadas: permiten almacenar en la heladera o el freezer platos ya cocinados, manteniendo la frescura y el orden.

Preparación de salsas: basta con añadir los ingredientes en el frasco, cerrarlo y agitar enérgicamente hasta lograr la mezcla deseada.

Utilizarlos como vasos: una opción sencilla para darles un uso inmediato y creativo sin necesidad de modificaciones.

Fabricación de velas: los tarros sirven como moldes seguros y resistentes, que pueden cerrarse para conservar mejor las velas caseras.

Organización de cápsulas de café e infusiones: en frascos de diferentes tamaños, es posible ordenar estos productos para facilitar su acceso y mantenerlos frescos, siempre que se guarden en un lugar oscuro si es necesario.

Decoración personalizada: una vez retiradas las etiquetas y residuos, se pueden pintar motivos artesanales con rotuladores permanentes, como lunares, estrellas o figuras rupestres, para dar un toque personal y divertido a cada frasco.