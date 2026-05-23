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El periodo de 90 días: la recomendación para decidir la exclusividad en las relaciones

Dicho lapso de tres meses ayuda a conocer mejor a la otra persona, medir la compatibilidad y confirmar si el interés por el compromiso es mutuo antes de dejar de salir con terceros

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Hombre y mujer jóvenes, con suéteres de invierno, caminando de la mano y mirándose sonrientes. Fondo con árboles otoñales amarillos y edificios universitarios.
El tiempo recomendado para hacer exclusiva una relación amorosa suele generar dudas entre quienes inician un vínculo sentimental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La duda de cuánto tiempo esperar para hacer exclusiva una relación es habitual entre quienes inician un vínculo amoroso. Aunque cada pareja avanza a su propio ritmo, especialistas coinciden en que vale la pena considerar un plazo aproximado antes de tomar esta decisión.

Expertas citadas por GQ y VeryWellMind recomiendan un “periodo de prueba” de cerca de 90 días como tiempo orientativo para decidir si una relación debe pasar a la exclusividad. Este lapso permite a ambas personas conocerse mejor, evaluar la compatibilidad y verificar si el deseo de compromiso es genuino por ambas partes.

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Qué es una relación exclusiva

Una relación exclusiva implica que ambas personas acuerdan centrarse solo en su vínculo y dejan de mantener citas con terceros. Según reveló Sabrina Romanoff, psicóloga clínica formada en Harvard, en VeryWellMind, la exclusividad suele ser un paso natural hacia un compromiso monógamo más sólido.

Este acuerdo transforma el vínculo, ya que aumenta la seguridad emocional. Permite compartir aspectos íntimos y cultivar mayor confianza recíproca, favoreciendo un entorno de apoyo emocional profundo.

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Además, establecer la exclusividad despeja dudas sobre el lugar que cada quien ocupa en la vida del otro. Así, la relación suele evolucionar con bases más estables y claridad respecto al futuro próximo.

Pareja sentada en un sofá en casa, tomados de la mano y bebiendo vino tinto frente a una chimenea.
La relación exclusiva se establece cuando ambas personas acuerdan centrarse únicamente en su vínculo y dejan de salir con terceros (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo conviene esperar para hacer exclusiva una relación?

De acuerdo con Amie Leadingham, coach de parejas consultada por GQ, lo recomendable es pasar por un “periodo de prueba” de unos 90 días antes de formalizar la exclusividad. Durante este tiempo, es posible identificar tanto afinidades como diferencias importantes que podrían influir a largo plazo.

Este lapso ayuda a reconocer señales de incompatibilidad que pueden no ser evidentes en las primeras salidas. Leadingham señala que tomar la decisión demasiado pronto puede ser problemático, ya que aún no se han enfrentado situaciones significativas para la pareja. Además, la frecuencia de las citas varía, por lo que tres meses suele ser un periodo razonable para experimentar diversas circunstancias juntos.

Una vez transcurrido ese plazo, ambas personas tienden a tener mayor claridad sobre su disposición para avanzar hacia un acuerdo exclusivo y hablar de expectativas a futuro.

Señales clave para saber si es momento de ser exclusivos

Para Sabrina Romanoff, existen señales que indican si es conveniente dar el paso hacia la exclusividad. Pasar tiempo de calidad juntos y mantener una presencia constante en la vida cotidiana del otro es uno de los principales indicadores.

Primer plano de dos personas abrazándose. Una lleva un suéter gris claro y abraza a la otra vestida con una chaqueta vaquera azul oscuro. Sus caras no son visibles.
La exclusividad de pareja suele empezar con la presencia constante de ambos en la vida diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra señal relevante es haber superado desacuerdos o discusiones iniciales. Estos conflictos sirven como prueba para saber cómo se resuelven problemas futuros y si fortalecen o debilitan el vínculo.

Percibir que no hay interés en conocer a otras personas y sentirse a gusto presentando a la pareja ante familiares o amigos son también signos fundamentales. La disposición a compartir aspectos importantes de la vida y la voluntad de profundizar en la intimidad emocional refuerzan la idea de estar listos para este nivel de compromiso.

No obstante, Romanoff advierte que si persiste el deseo de mantener posibilidades abiertas, existe inquietud sobre la compatibilidad o la decisión se toma por presión externa o interna, lo aconsejable es esperar antes de asumir la exclusividad.

Cómo afrontar la conversación sobre la exclusividad

Iniciar la conversación sobre la exclusividad requiere honestidad y claridad acerca de los propios deseos y expectativas. Romanoff recomienda definir primero qué se espera de la relación y evitar delegar toda la iniciativa en la otra persona.

Pareja en banco de parque. Ella apoya la cabeza en su hombro. Se toman las manos. Fondo de otoño con hojas caídas, lago y luz de atardecer.
La conversación sobre exclusividad en una relación debe iniciar con honestidad y claridad en los deseos personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicóloga enfatiza la importancia de conversar cara a cara, ya que esta modalidad facilita interpretar reacciones y evita malentendidos. Compartir los sentimientos y explicar el propio proceso emocional puede hacer la conversación más sincera y transparente.

Resulta fundamental que la decisión sea personal, no influida por presiones de familiares, amistades o autoexigencia. El diálogo presencial ayuda a comprender la respuesta genuina de la pareja y minimiza las confusiones.

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