Tendencias

Brenda Haines, la argentina detrás de Tu Espacio Organizado: “El orden no es obsesión, es una forma de vivir”

Con más de 2,3 millones de seguidores en Instagram y dos libros publicados, Brenda Haines contó en el podcast Planes cómo transformó una crisis personal en un proyecto que hoy inspira a miles de personas a ordenar su casa y su vida

Por Evangelina Ortiz de LeonySyama Reyes

Guardar
De la crisis personal a liderar millones de seguidores: la historia de Brenda Haines

Brenda Haines siempre se definió como una persona organizada. Estudió diseño de interiores y durante años trabajó en el armado de vidrieras y en el visual merchandising para grandes marcas en Argentina. Sin embargo, lo que parecía su gran salto profesional no fue lo que esperaba.

“Siempre fui organizada… Después de estudiar diseño de interiores trabajé muchos años en visual merchandising. Abrí un negocio en un shopping, lo que creía que era el sueño de mi vida fue mi peor pesadilla. Coincidió con que cumplía 40 años y dije: ¿y ahora qué hago de mi vida?”, relató en diálogo con Planes.

El mensaje de Brenda Haines:
El mensaje de Brenda Haines: cualquier persona puede desarrollar hábitos de organización

Un nuevo comienzo

En medio de esa incertidumbre, encontró un camino inesperado. “Un día doblando las toallas obsesivamente pensé: yo tengo que hacer esto en la casa de la gente. Y de golpe me empecé a levantar todos los días con ganas de escribir. Nunca había escrito nada en mi vida, no podía responder ni un mail, y de repente no podía parar de escribir.”

Así nació su primer libro, Los mandamientos del orden, al que luego siguió Los mandamientos de la limpieza, donde reunió rutinas y consejos prácticos para la vida diaria.

Brenda Haines destaca que el
Brenda Haines destaca que el orden accesible es clave para el bienestar personal

De 200 seguidores a millones

En 2015 decidió llevar su mensaje a las redes sociales. Empezó con apenas 200 seguidores y la decisión de publicar todos los días. “Un secreto fue nunca correrme del tema. No hablaba un día de organización y al otro de comida.Siempre fui fiel a mis seguidores y a lo que esperaban de mí”, explicó.

Hoy supera los 2,3 millones de seguidores en Instagram y 1,5 millones en TikTok, todo de manera orgánica y sin delegar la gestión de sus cuentas.

Orden y bienestar

Haines asegura que la organización no debe confundirse con obsesión ni con gasto económico, sino que se trata de hábitos cotidianos. “El orden no es un TOC, es una forma de vivir. A todos nos gusta llegar a un hotel y que todo esté en su lugar. Lo mismo pasa en casa: despertarse en una casa ordenada te cambia la cabeza.”

Su consejo para empezar es simple: “Lo más importante es arrancar siempre por nuestro placard, porque todos los días nos tenemos que vestir. Un placard organizado nos hace vestirnos mejor y nos motiva a seguir con el resto de la casa.”

La rutina y el placard
La rutina y el placard como punto de partida para ordenar toda la casa

Del placard al showroom

Con el tiempo, su proyecto se transformó también en un negocio. Primero fue una tienda online y luego un showroom en Buenos Aires. “Empecé llevando perchas, canastos y cajas a las casas que organizaba. En un momento mi casa estaba llena de stock y tuve que abrir un espacio propio. Hoy tenemos un showroom en los lofts de Darwin, y asesoramos a quienes quieren pensar sus vestidores o ambientes desde cero”, contó.

Más allá de los productos, su comunidad encuentra en Tu Espacio Organizado un recordatorio de que el orden es accesible para todos. “Todos pueden. El más desordenado se puede convertir en una persona ordenada si quiere. Es como empezar el gimnasio: son hábitos de todos los días y depende de las ganas de sostenerlo.”

Temas Relacionados

Brenda HainesPlanesTu Espacio OrganizadoOrganizaciónBienestarNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

6 señales que pueden anticipar el desgaste en la pareja y suelen pasar desapercibidas

Especialistas advierten sobre indicios que marcarían el inicio de una crisis sentimental y el cambio de rumbo de la convivencia afectiva

6 señales que pueden anticipar

Cómo algunos alimentos y bebidas de la dieta cotidiana debilitan los huesos

Expertos consultados por The Telegraph advierten sobre el impacto de refrescos, ultraprocesados y exceso de sal en la dieta diaria, factores que pueden reducir la densidad ósea y aumentar el riesgo de fracturas con el paso del tiempo

Cómo algunos alimentos y bebidas

“Hago seis comidas al día”: las claves del método de Carolina Herrera que promueven la longevidad

A los 86 años, la diseñadora opta por ingredientes frescos y con alto aporte de nutrientes. Por qué consumir tres platos principales y tres snacks es un modelo de bienestar, según expertos de Women´s Health y Harvard

“Hago seis comidas al día”:

Bajo techo, en la calle o al aire libre: la ciencia revela cuál es el entorno más beneficioso para entrenar

Un estudio comparó los efectos del gimnasio, los espacios urbanos y la naturaleza sobre el ánimo, el estrés y la motivación. Sus resultados invitan a repensar cómo y dónde incorporar el movimiento para potenciar el bienestar físico y mental

Bajo techo, en la calle

Caminar es bueno para la salud, pero no olvides hacerlo siguiendo ‘las 5 reglas’

Para hacerlo correctamente tienes que seguir algunas reglas para obtener los beneficios que esperas

Caminar es bueno para la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por segundo día, los trenes

Por segundo día, los trenes circulan a 30 km/h: se registran demoras en el servicio

Fuertes vientos y tiempo inestable para el inicio del fin de semana en el AMBA

Video: se incendió un camión en la Panamericana y hay demoras en el tránsito

Triple femicidio en Florencio Varela, en vivo: qué se sabe hasta ahora del crimen de Lara, Brenda y Morena

Demoraron a ocho personas tras los allanamientos en Villa Zavaleta por el triple crimen en Florencio Varela

INFOBAE AMÉRICA
El momento en que el

El momento en que el súper tifón Ragasa arrasa un restaurante en Hong Kong

Polonia y Corea del Sur pactaron una nueva cooperación bilateral para fortalecer las defensas ante eventuales ataques rusos

Alerta por la aparición de una extraña medusa gigante con tentáculos de hasta 20 metros en un playa de EEUU

La Justicia francesa condenó al ex presidente Nicolas Sarkozy por asociación ilícita

Dinamarca declaró el estado de alerta tras una nueva incursión de drones en aeropuertos y advirtió sobre un “ataque híbrido”

TELESHOW
Coco Sily anunció su boda

Coco Sily anunció su boda con Chimi Meza: una gran fiesta para celebrar su amor y una madrina muy especial

Dani “La Chepi”: “Pensé que podía perder a mi hija”

Guido Kaczka defendió a Franco Colapinto y explotó contra Alpine: “Lo estás deteniendo, flaco”

El álbum de fotos de la China Suárez en su vuelta a la Argentina: amigas, mascotas y sabores tradicionales

Marcelo Tinelli, separado de Milett Figueroa, recordó su relación con Momi Giardina: “La amo”