Brenda Haines, la argentina detrás de Tu Espacio Organizado: “El orden no es obsesión, es una forma de vivir”

De la crisis personal a liderar millones de seguidores: la historia de Brenda Haines

Brenda Haines siempre se definió como una persona organizada. Estudió diseño de interiores y durante años trabajó en el armado de vidrieras y en el visual merchandising para grandes marcas en Argentina. Sin embargo, lo que parecía su gran salto profesional no fue lo que esperaba.

“Siempre fui organizada… Después de estudiar diseño de interiores trabajé muchos años en visual merchandising. Abrí un negocio en un shopping, lo que creía que era el sueño de mi vida fue mi peor pesadilla. Coincidió con que cumplía 40 años y dije: ¿y ahora qué hago de mi vida?”, relató en diálogo con Planes.

El mensaje de Brenda Haines: cualquier persona puede desarrollar hábitos de organización

Un nuevo comienzo

En medio de esa incertidumbre, encontró un camino inesperado. “Un día doblando las toallas obsesivamente pensé: yo tengo que hacer esto en la casa de la gente. Y de golpe me empecé a levantar todos los días con ganas de escribir. Nunca había escrito nada en mi vida, no podía responder ni un mail, y de repente no podía parar de escribir.”

Así nació su primer libro, Los mandamientos del orden, al que luego siguió Los mandamientos de la limpieza, donde reunió rutinas y consejos prácticos para la vida diaria.

Brenda Haines destaca que el orden accesible es clave para el bienestar personal

De 200 seguidores a millones

En 2015 decidió llevar su mensaje a las redes sociales. Empezó con apenas 200 seguidores y la decisión de publicar todos los días. “Un secreto fue nunca correrme del tema. No hablaba un día de organización y al otro de comida.Siempre fui fiel a mis seguidores y a lo que esperaban de mí”, explicó.

Hoy supera los 2,3 millones de seguidores en Instagram y 1,5 millones en TikTok, todo de manera orgánica y sin delegar la gestión de sus cuentas.

Orden y bienestar

Haines asegura que la organización no debe confundirse con obsesión ni con gasto económico, sino que se trata de hábitos cotidianos. “El orden no es un TOC, es una forma de vivir. A todos nos gusta llegar a un hotel y que todo esté en su lugar. Lo mismo pasa en casa: despertarse en una casa ordenada te cambia la cabeza.”

Su consejo para empezar es simple: “Lo más importante es arrancar siempre por nuestro placard, porque todos los días nos tenemos que vestir. Un placard organizado nos hace vestirnos mejor y nos motiva a seguir con el resto de la casa.”

La rutina y el placard como punto de partida para ordenar toda la casa

Del placard al showroom

Con el tiempo, su proyecto se transformó también en un negocio. Primero fue una tienda online y luego un showroom en Buenos Aires. “Empecé llevando perchas, canastos y cajas a las casas que organizaba. En un momento mi casa estaba llena de stock y tuve que abrir un espacio propio. Hoy tenemos un showroom en los lofts de Darwin, y asesoramos a quienes quieren pensar sus vestidores o ambientes desde cero”, contó.

Más allá de los productos, su comunidad encuentra en Tu Espacio Organizado un recordatorio de que el orden es accesible para todos. “Todos pueden. El más desordenado se puede convertir en una persona ordenada si quiere. Es como empezar el gimnasio: son hábitos de todos los días y depende de las ganas de sostenerlo.”