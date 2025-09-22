Qué dice la ciencia sobre dejar ropa en la silla y su impacto en el bienestar

El hábito de dejar ropa en la silla puede reflejar eficiencia y gestión de energía, según psicólogos (Freepik)

Una silla cubierta de prendas acumuladas suele asociarse con el desorden, pero esta imagen común en muchos hogares encierra dimensiones psicológicas más complejas que la simple falta de organización.

El hábito de dejar ropa sobre una silla, en lugar de guardarla de inmediato en el armario, revela aspectos sobre cómo se gestiona la energía, se priorizan las tareas y se protege el bienestar mental.

Un clásico cotidiano con justificación práctica

La psicóloga española Leticia Martín Enjuto, especializada en psicología clínica y bienestar emocional, consultada por Cuerpo Mente, considera este fenómeno como casi un clásico en la vida diaria y enfatiza que no es exclusivo de personas desorganizadas ni responde siempre a la pereza.

“No siempre se trata de desorden, sino de una solución práctica: esa ropa que no está lo suficientemente sucia como para ir al cesto, pero tampoco tan limpia como para volver directo al armario”, indica la especialista.

Así surge la silla o cualquier otro lugar designado como un “estacionamiento temporal” para ropa en tránsito, una medida rápida que evita decisiones inmediatas cuando la energía escasea.

La acumulación de prendas fuera del armario no siempre indica desorden, sino una solución práctica cotidiana (Freepik)

Desde este enfoque, la costumbre apunta a la practicidad. “Tener ropa en la silla no significa necesariamente que alguien sea desordenado en todos los aspectos de su vida”, señala Martín Enjuto.

La organización personal implica decidir cómo emplear los recursos disponibles y, en ocasiones, otras demandas urgentes desplazan la tarea de guardar la ropa. “Puede no estar en el top de prioridades cuando hay otras cosas que reclamar atención. Así que, más que un signo de caos, puede entenderse como un pequeño detalle dentro de un estilo de vida que en otros ámbitos puede ser perfectamente organizado”, agrega.

El papel del cansancio mental y la procrastinación

El cansancio mental suele ser otro factor relevante. Tras una jornada exigente, tareas mínimas, como guardar la ropa, pueden parecer esfuerzos desproporcionados. Martín Enjuto explica que muchas veces este hábito responde al agotamiento del día.

En tales situaciones, pequeños gestos como dejar la ropa en la silla permiten economizar energía mental, otorgando prioridad al descanso sobre las obligaciones menores. “No siempre se trata de falta de orden, sino de priorizar descanso por encima de pequeñas obligaciones”, subraya la psicóloga.

Sin embargo, cuando la acumulación de ropa deja de ser una excepción y se convierte en rutina, puede reflejar una tendencia a posponer tareas.

Investigaciones de Harvard vinculan el manejo del estrés y la administración de energía con pequeños hábitos domésticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas consultados por el medio advierten que amontonar ropa puede indicar procrastinación, una forma de diferir tareas simples para más adelante, aunque ese “luego” se extienda y la pila siga creciendo. “No se trata tanto de incapacidad, sino de cómo incluso las actividades más pequeñas pueden ser postergadas cuando no se sienten prioritarias”, expone la especialista, quien aclara que este comportamiento no debe generar inquietud excesiva.

Las investigaciones de Harvard University en el área de psicología del hogar destacan que pequeños hábitos cotidianos, como dejar ropa en una silla, pueden estar vinculados al manejo del estrés y la administración eficiente de la energía personal

Un informe de la Escuela de Salud Pública de Harvard señala que establecer prioridades y evitar la autoexigencia excesiva con el orden doméstico puede contribuir a reducir la sensación de ansiedad y favorecer el bienestar mental. Estos enfoques coinciden con la visión de que los gestos prácticos cotidianos funcionan como estrategias de adaptación para el equilibrio emocional.

Un informe de Harvard destaca la importancia de priorizar tareas para reducir la ansiedad y mejorar el bienestar mental (Imagen Ilustrativa Infobae).

¿Cuándo es un problema real?

¿Es perjudicial dejar la ropa en la silla? Harvard University asegura que no es algo grave ni un signo de desorden extremo. Es, en muchos casos, una costumbre cotidiana que se instala por simple practicidad.

Solo cuando la presencia constante de ropa trae consigo malestar, ansiedad, sensación de caos o conflictos en el hogar, conviene analizar el hábito.

El impacto emocional y cotidiano resulta clave: mientras dejar ropa sobre la silla no cause incomodidad ni interfiera en la vida diaria de quien lo hace, no existe motivo de preocupación.