Panameños contarán en diciembre con 500 mil piezas de jamón picnic de producción nacional

Jamón picnic producido en un 100% por los porcicultores panameños. Cortesía APUP

Unas 500 mil piezas de jamón picnic de producción nacional serán distribuidas en diciembre en Panamá, mediante el programa de las Naviferias, acordaron representantes de los consumidores, de la agroindustria, productores y miembros del sector comercial.

Del total, 200 mil piezas serán distribuidas en los supermercados ubicados en Panamá, San Miguelito y Panamá Oeste, mientras que las 300 mil restantes serán vendidas en las ferias itinerantes que realiza el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

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En una reunión extraordinaria de la cadena agroalimentaria de cerdo y derivados, se analizó la posible comercialización de las cajas navideñas del IMA en las cadenas de supermercado locales.

El año pasado se distribuyeron 800 mil cajas navideñas a un precio unitario de $15.

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Cada una contenía cinco libras de arroz, maíz pilado, sal, guandú, piña en rodajas o aceite, azúcar y una pieza de jamón picnic.

Reunión de la cadena agroalimentaria de cerdo, que analizó la producción porcina nacional.

El acuerdo de la cadena agroalimentaria de cerdo surgió tras una reunión en la que participaron representantes de los consumidores, agroindustria, productores y comercios, donde se definió establecer una mesa técnica de trabajo tendiente a definir los parámetros legales, de control fiscal y de logística para llevar adelante esta propuesta.

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“Una cosa es el volumen, otra es la distribución, la fabricación y la materia prima, por lo que estos temas son importantes para el análisis, tendiente a que se utilicen lo mejor posible las inversiones del Estado”, explicó Juan Guevara, presidente de la Asociación de Porcicultores Unidos de Panamá (APUP).

Nilo Murillo, director del IMA, apuntó que el objetivo es que a través de los supermercados se le pueda brindar mayor facilidad y comodidad a la población al momento de adquirir el producto.

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La incorporación de los supermercados a la venta de los jamones picnic obedece a que durante la Navidad del año pasado estos se quejaron de que el volumen que entró al país, aparte de ser muy grande, los dejó con el producto en las estanterías.

Por eso, Guevara manifestó que ahora se está analizando la viabilidad para que el producto nacional llegue a los supermercado, con el propósito de que sea accesible a los consumidores, para que no tengan que hacer largas filas en las ferias que organiza el IMA.

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A la derecha, Juan Guevara, presidente de la Asociación de Porcinocultores Unidos de Panamá.

En cuanto a la agroindustria, que tiene que ver con transformar la materia prima, el presidente de la Asociación de Porcicultores Unidos de Panamá detalló que cada una, dependiendo del tamaño que tiene, ofreció la posibilidad de la fabricación.

“Ya hay un 20% adelantado, de ese 100% que se tiene que llegar en diciembre por las industrias locales. Se trata de empezar a tiempo para que llegando la fecha próxima haya la disposición de forma organizada, o sea, ya esa logística está en funcionamiento y se está viendo cómo se va a repartir”, dijo el porcicultor.

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Actualmente, existe una interacción entre los mataderos, las plantas de sacrificio, la industria y los supermercados, comentó.

En cuanto a los porcinocultores, manifestó que se trata de un programa ambicioso, con una inversión considerable, por lo que “nosotros deseamos que todo sea promovido con materia prima de los productores nacionales”.

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Guevara sostuvo que los productores necesitan nichos de mercado accesibles, que le brinden la confianza necesaria para mantenerse en una actividad cada vez más competitiva.

“Para eso nosotros conseguimos un cupo con los mataderos locales que van a abastecer a la industria local, eso toca darle forma y hay que tener la trazabilidad necesaria que garantice que el producto será 100% nacional”, puntualizó.

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