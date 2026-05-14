El café guatemalteco incrementa su presencia en el mercado de Corea del Sur, una competencia de baristas así lo muestra

La competencia de baristas coreanos dedicada al café guatemalteco en Seúl destaca el interés creciente del mercado asiático por este producto de especialidad. (Fotografía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

El interés de Corea del Sur por el café guatemalteco ha experimentado una expansión notable, reflejada en la competencia de baristas coreanos dedicada únicamente a este grano, organizada el 9 de mayo de 2026 por la Embajada de Guatemala en Corea del Sur.

La iniciativa, con participación de especialistas locales, fomenta el acceso del café guatemalteco al exigente mercado asiático y forma parte de la estrategia de diplomacia comercial liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (MINEX).

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De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en el ciclo comercial 2024/25, Corea del Sur se posicionó como sexto destino de exportación del producto, con 110.668 sacos de 60 kilogramos importados del país centroamericano.

Durante la jornada se realizaron análisis detallados de los atributos sensoriales del café guatemalteco, con énfasis en sus características florales, incluidas las notas a rosas, complementados con una cata a ciegas.

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Esta dinámica permitió a los baristas coreanos distinguir las particularidades del grano guatemalteco sin información previa sobre su origen o variedad, según destacó el MINEX.

La competencia de baristas coreanos dedicada al café guatemalteco en Seúl destaca el interés creciente del mercado asiático por este producto de especialidad. (Fotografía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

Las cifras respaldan el crecimiento sostenido: la plataforma Haps Korea informa que las importaciones de café guatemalteco en Corea han crecido un 250 % anual. A pesar de ello, el grano representa solo el 5 % de la producción guatemalteca destinada al mercado coreano, lo que evidencia el considerable margen de expansión para los próximos años.

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Corea del Sur ya es el sexto destino para el café de Guatemala y el mercado sigue en expansión

El informe anual del USDA señala que Guatemala exportó en el ciclo 2024/25 un total de 2,98 millones de sacos de café, con un valor promedio superior a USD 300 por saco y una facturación global de USD 1.284 millones. El segmento exportado a Corea del Sur —110.668 sacos de 60 kilogramos— posicionó a ese país como el sexto mercado de mayor relevancia para el café guatemalteco. Con miras al ciclo 2026/27, la producción proyectada asciende a 3,13 millones de sacos, un incremento del 3 % respecto al periodo anterior, según el USDA.

La competencia de baristas coreanos dedicada al café guatemalteco en Seúl destaca el interés creciente del mercado asiático por este producto de especialidad. (Fotografía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

Guatemala figura como el cuarto productor mundial de café de especialidad y el noveno mayor exportador total, mientras que la Asociación Nacional del Café (ANACAFE) identifica ocho regiones de prestigio internacional, entre ellas Antigua, Huehuetenango y Atitlán, cada una con perfiles sensoriales que integran notas de chocolate oscuro, especias, matices florales y cítricos.

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El tratado de libre comercio entre Guatemala y Corea del Sur, ratificado por el Congreso guatemalteco mediante el Decreto 18-2025 en noviembre de 2025, es considerado un hito para el sector. Esta ratificación otorga acceso inmediato a productos como café verde y azúcar en el mercado coreano y, de acuerdo con el MINEX, establece condiciones propicias para aumentar los volúmenes de exportación en los próximos años.

En la cata a ciegas realizada en Seúl el 9 de mayo de 2026, baristas coreanos examinaron los perfiles sensoriales del café guatemalteco, haciendo hincapié en sus notas florales y de rosas. La actividad forma parte de la estrategia de diplomacia comercial guiada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala para reforzar el posicionamiento global del café como producto de alto valor. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Corea del Sur ya importa más de 110.000 sacos de 60 kilogramos por año de café guatemalteco, ubicándose como el sexto destino internacional para el grano centroamericano.

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La diplomacia comercial impulsa la exportación de café guatemalteco en Asia, Europa y Medio Oriente

El café de Guatemala refuerza su presencia internacional tras exhibirse en World of Coffee Dubái 2026 y SIGEP 2026, dos de los foros más relevantes para la industria, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex). En Dubái, cuatro productores de distintas regiones participaron con el respaldo de Anacafé, la embajada de Emiratos Árabes Unidos y el Minex, con la meta de consolidar relaciones comerciales en el mercado de Medio Oriente y abrir nuevas oportunidades para los cafés de especialidad guatemaltecos.

La presencia en SIGEP 2026, celebrada en Italia del 16 al 20 de enero, permitió a la delegación guatemalteca conectar con profesionales y compradores europeos y reforzar el reconocimiento internacional de la calidad, identidad y origen de sus cafés, según detalló el Minex. Durante el evento, Guatemalan Coffees impulsó acuerdos y colaboraciones con ayuda de un organismo internacional dedicado a las relaciones entre Europa y América Latina, lo que consolidó a Guatemala como origen de cafés de excelencia.

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En Corea del Sur, la Embajada de Guatemala en Seúl utiliza su Consejería Comercial para promover el acceso y consumo de café guatemalteco de especialidad. El producto está disponible en cafeterías y distintos puntos de venta en ese país asiático, abarcando granos y bebidas de reconocidas zonas productoras del país centroamericano, de acuerdo con la comunicación oficial del Minex.

La estrategia de diplomacia comercial que lidera la cancillería de Guatemala busca fortalecer los lazos económicos bilaterales y garantizar la presencia de su café en mercados estratégicos de Asia, Medio Oriente y Europa.

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