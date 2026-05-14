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La reacción de Sofía Jujuy tras el éxito de la serie vertical de Wanda Nara: “Para los que se reían”

La actriz celebró el furor por el formato y recordó que fue la primera en apostar por las ficciones pensadas para redes sociales, sumando picardía a la polémica con la conductora

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La modelo destacó haber sido pionera en la creación de este tipo de contenido

Desde la selección de los actores a los momentos recreados, la serie vertical de Wanda Nara atrae todas las miradas. Sin embargo, en esa mezcla de furor y controversia, Sofía jujuy Jiménez lanzó una llamativa indirecta al recordar que ella fue la primera en emprender con este formato.

“Siempre pionera, aguante poder trabajar y divertirse a la vez”, escribió la artista al ver que en Intrusos (América) trataban la polémica por las series verticales.

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Amor, pionera, ¿por? Parece que Wanda también sacó su serie vertical. Qué divertido, amo que ahora sean furor las series verticales y amo haber sido pionera en Argentina. Besitos para los que se ríen. Mira cómo me río yo ahora”, expresó la joven a través de una story de Instagram dirigida a sus casi 2 millones de seguidores.

A comienzos de enero, Sofía Jujuy Jiménez se volvió tendencia tras la viralización de una serie en formato vertical, donde comparte elenco con Barbie Vélez y Lionel Ferro. La producción, pensada especialmente para redes sociales, presenta capítulos breves diseñados para visualizarse desde dispositivos móviles. En este proyecto, Jiménez asumió el rol de villana, un personaje decidido a conquistar al protagonista, lo que generó un fuerte eco en plataformas como Instagram y TikTok. Su incursión en la actuación —una faceta inédita en su trayectoria— motivó debates, memes y numerosos comentarios, tanto por el tono interpretativo como por el formato elegido.

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Luego de que se volviera viral su papel en una serie de redes, la modelo hizo frente a las críticas (Video: Instagram)

Después del estreno y la repercusión, la modelo e influencer publicó en sus redes sociales videos del detrás de escena, fragmentos de grabaciones y momentos de preparación para el papel. “¿Saben qué es lo que más amo y rescato de todo esto? Haberme animado”, expresó Sofía. “Haber hecho ese casting, para bien o para mal, sin saber bien dónde me metía”.

Jiménez relató que durante el rodaje ya anticipaba la posible viralización de la serie: “Durante la grabación me imaginaba que se iba a viralizar e iba a dar mucho que hablar”. También subrayó las diferencias con la ficción argentina tradicional: “No estamos acostumbrados a este tipo de culebrones y nunca en la vida me habían visto actuar”. Recordó también la viralización de su casting para En el Barro, producción de Netflix en la que no fue seleccionada, pero que igualmente generó repercusión.

En una entrevista con Guido Záffora en El Observador 107.9, Jiménez explicó el motivo detrás de la actuación exagerada y el tono intencionalmente sobreactuado: “Es de otra época, una onda a Soraya Montenegro. El director de casting es colombiano y pidió hacerlo como te lo estaban diciendo ellos”. Sobre el formato, agregó: “Es realmente diferente a lo que se suele ver en Argentina. Todo es más exagerado y sobreactuado. Es un formato vertical y los episodios duran dos minutos, entonces hay que captar la atención. Todo es extremo, pero así está pensado. Me inspiré en Soraya Montenegro y en las villanas de Disney. Tiene un toque infantil, aunque también es un culebrón”.

Tras el estreno en simultáneo de Triángulo amoroso, diferentes figuras dieron su mirada sobre el proyecto que protagonizan Wanda Nara y Maxi López (Puro Show – El Trece)

Tras el estreno, Jujuy mostró en sus historias la cantidad de mensajes y reacciones que recibió. Comentarios como “Soy adicto”, “Me atrapó” y “Es espectacular” se repitieron junto a memes y publicaciones que celebraban el costado viral y paródico de la miniserie, comparándola con telenovelas clásicas y destacando el tono dramático de la propuesta. Para Jiménez, el proyecto representó una oportunidad para explorar el melodrama y abrir nuevas posibilidades en su camino profesional, valorando tanto el desafío como la repercusión positiva del público ante su debut actoral.

El fenómeno que generó la participación de Sofía Jujuy Jiménez en la serie de ReelShort y Frame evidenció que experimentar con nuevos formatos y salir de la zona de confort puede abrir puertas y generar respuestas inesperadas. Más allá del debate sobre su actuación, la experiencia le permitió conectar con la audiencia desde otro lugar y resaltar la autenticidad y el humor como rasgos distintivos, en un entorno digital cada vez más abierto a propuestas novedosas.

La influencer defendió la apuesta estética y narrativa de la miniserie, celebró el impacto alcanzado y agradeció el apoyo de sus seguidores, dejando en claro que la autenticidad y el atrevimiento pueden impulsar la reinvención y la sorpresa en el panorama digital actual.

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