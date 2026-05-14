Alarma en la selección argentina: Gonzalo Montiel se lesionó en el calentamiento y fue reemplazado por Bustos en River-Gimnasia

El defensor, de 29 años, será evaluado (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Un contratiempo inesperado complicó a River Plate en la previa del duelo ante Gimnasia La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura y, a la vez, hizo sonar las alarmas en la selección argentina. Gonzalo Montiel sufrió una contractura en el isquiotibial izquierdo durante el calentamiento y debió cederle su lugar entre los titulares a Fabricio Bustos.

El defensor, de 29 años, sintió la molestia y junto al cuerpo técnico y médico decidieron no arriesgar de cara al cierre del semestre con el Millonario (que también tiene en el horizonte dos cotejos por la Copa Sudamericana) y a menos de 30 días del Mundial. El autor del penal que le dio el título a la Scaloneta en Qatar 2022 es una de las fijas de la lista de 26 de cara a la defensa del título en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Se espera que en las próximas horas el futbolista, con pasado en el Sevilla y el Nottingham Forest, sea evaluado. Si el freno llegó a tiempo, un par de semanas serían suficientes para que esté a disposición de Scaloni para la Copa del Mundo. Si existió ruptura muscular, llegará con lo justo para la competencia.

Vale recordar que el otro lateral derecho, Nahuel Molina, sufrió un desgarro en el último encuentro del Atlético de Madrid. Habrá que ver si la coyuntura obliga al DT a modificar su pensamiento respecto a llevar más jugadores que puedan cumplir con ese rol. En la prelista de 55 jugadores presentada ante la FIFA están Agustín Giay, del Palmeiras, y Nicolás Capaldo, volante ex Boca que puede desempeñarse en esa función.

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Hay otros jugadores tocados, como Nicolás González, otro hombre del Colchonero, con una lesión muscular, y Cristian Romero, quien padece un esguince en el ligamento colateral de su rodilla derecha y realiza un trabajo especial con Luis García, kinesiólogo del seleccionado, para llegar en condiciones a la cita ecuménica. Por lo pronto, ya no utiliza férula.

La delegación de Argentina va a aterrizar en Kansas, Estados Unidos, la sede elegida como base durante la Copa del Mundo. Allí, comenzarán a preparar los amistosos del 6 y el 9 de junio. La Albiceleste se enfrentará a Honduras e Islandia en el Kyle Field de Texas y el Jordan-Hare Stadium de Auburn, de Alabama, respectivamente. El estreno del campeón vigente en el certamen será el próximo 16 de junio ante Argelia por la primera jornada del Grupo J en el estadio de los Kansas City Chiefs de la NFL. Luego, jugará dos duelos en el Dallas Stadium: el 22/6 contra Austria y el 27 frente a Jordania.

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Como detalló Infobae, Scaloni tiene en mente 24 de los 26 nombres de la lista definitiva, aunque la temporada a nivel clubes todavía no terminó y, como viene ocurriéndoles también a otros seleccionados, todavía puede haber nuevos dolores de cabeza en el horizonte.