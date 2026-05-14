Costa Rica impulsa a Rebeca Grynspan para liderar la ONU: nuevo gobierno reafirma respaldo internacional

El canciller Manuel Tovar reafirmó el respaldo del nuevo gobierno de Costa Rica a la candidatura de Rebeca Grynspan para liderar la ONU. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

El nuevo gobierno de Costa Rica anunció oficialmente que mantendrá su respaldo a la candidatura de Rebeca Grynspanpara convertirse en la próxima secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas, en una apuesta diplomática que busca colocar nuevamente al país centroamericano en el centro de la discusión internacional.

El anuncio fue realizado por el nuevo canciller costarricense, Manuel Tovar, quien destacó la experiencia internacional, la capacidad de negociación y el liderazgo de Grynspan como elementos fundamentales para dirigir el organismo multilateral en uno de los momentos más complejos de la política global.

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“Me complace reiterar la firme determinación de impulsar la candidatura de doña Rebeca Grynspan a la Secretaría General de las Naciones Unidas”, afirmó Tovar en un mensaje oficial divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

El jerarca aseguró que el sistema multilateral enfrenta actualmente “desafíos implacables”, por lo que consideró indispensable contar con un liderazgo capaz de reformar y fortalecer la estructura internacional.

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Según el canciller, la ex secretaria general iberoamericana y actual figura de relevancia internacional posee el perfil necesario para asumir el cargo debido a su trayectoria regional y global.

El gobierno costarricense aseguró que la ONU necesita un liderazgo fuerte ante los desafíos globales actuales. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

“La señora Grynspan cuenta con una larga trayectoria a nivel regional e internacional, demostrando su capacidad de negociación en los escenarios internacionales más complejos, consiguiendo éxitos sobresalientes en sus misiones”, sostuvo Tovar.

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El ministro también enfatizó que la diplomática costarricense mantiene un compromiso firme con los principios fundamentales de las Naciones Unidas, particularmente con la idea de “no dejar a nadie atrás”, una de las consignas centrales impulsadas por la organización durante los últimos años.

En medio de conflictos internacionales, tensiones geopolíticas y crisis humanitarias, el gobierno costarricense considera que la ONU necesita una conducción capaz de recuperar consensos y fortalecer la cooperación entre países.

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“Hoy más que nunca, el mundo necesita de la vocación de paz que la Organización de las Naciones Unidas representa. Pero esta, a su vez, necesita de un liderazgo fuerte y claro”, expresó el canciller.

Tovar agregó que Grynspan no solo conoce profundamente el funcionamiento del sistema internacional, sino que además entiende la necesidad de reformarlo para responder de manera más eficiente a los retos contemporáneos.

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Rebeca Grynspan agradeció el apoyo brindado por la administración de Laura Fernández en su aspiración internacional. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

“La señora Grynspan posee no solo una amplia experiencia internacional, sino que también conoce el sistema de Naciones Unidas y el valor que representa defenderlo, pero también reformarlo para que cumpla con su mandato”, indicó.

Con este anuncio, la administración encabezada por Laura Fernández deja claro que mantendrá una política exterior enfocada en el multilateralismo, la diplomacia y el fortalecimiento de la presencia costarricense en organismos internacionales.

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La propia Rebeca Grynspan reaccionó al respaldo oficial mediante un mensaje de agradecimiento dirigido al nuevo gobierno.

“Quiero expresar mi profundo agradecimiento al nuevo canciller Manuel Tovar y a la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, por este apoyo y por el honor que me dan de representar a Costa Rica en esta tarea para llegar a ser la secretaria general de Naciones Unidas”, manifestó.

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La economista costarricense es una de las figuras latinoamericanas con mayor reconocimiento dentro de organismos multilaterales. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos de alto perfil vinculados al desarrollo, la cooperación internacional y la gobernanza democrática.

Costa Rica busca posicionar nuevamente su diplomacia en los principales escenarios multilaterales del mundo. REUTERS/Isabel Infantes/File Photo

Su eventual llegada a la Secretaría General de la ONU representaría un hecho histórico no solo para Costa Rica, sino también para América Latina y para las mujeres en espacios de liderazgo global.

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En círculos diplomáticos internacionales, el nombre de Grynspan ha sido asociado en múltiples ocasiones con posibles posiciones de alto nivel debido a su experiencia en negociación política y desarrollo sostenible.

Costa Rica, país históricamente identificado con la defensa de los derechos humanos, el desarme y la paz internacional, busca ahora posicionar a una de sus diplomáticas más reconocidas en la máxima estructura del sistema multilateral.

La candidatura también se interpreta como una señal de continuidad de la política exterior costarricense en materia de cooperación internacional y defensa del diálogo como mecanismo para resolver conflictos globales.