Rocío Marengo respaldó a Eduardo Fort, tras perder un juicio con su exesposa: “El tiempo pone todo en su lugar”

El fallo judicial obliga a Eduardo Fort a pagar una suma millonaria retroactiva por cuota alimentaria tras años de litigio (Video: SQP, América TV)

El escándalo por la batalla judicial entre Eduardo Fort y su exesposa, Karina Antoniali, sumó un nuevo capítulo tras el reciente fallo millonario que obliga al empresario a pagar una suma retroactiva por alimentos. La resolución judicial, que llegó después de años de litigio y acusaciones cruzadas, generó repercusión inmediata en los medios y redes sociales. Sin embargo, lejos de esquivar la controversia, Rocío Marengo salió a defender públicamente a su pareja y apuntó contra la Justicia, la exmujer y el entorno mediático que, según ella, distorsionó la verdad durante todo el proceso.

“Como pareja de Edu, sé que él mantiene a todos sus hijos, que ha pagado todo siempre, pero también entiendo que a veces hay acuerdos entre abogados y estafas, y que a veces, la Justicia mira para un costado o no sé”, aseguró la conductora y empresaria, en diálogo con un móvil de SQP (América TV). Marengo no se retractó cuando el periodista puso el foco en la palabra “estafas” y ratificó: “Yo tengo entendido que Eduardo en un momento sintió que sí, que era una estafa lo que estaban haciendo porque no ganaba nada, todo le decían que no... Gracias a Dios todo llegó a su fin”.

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Rocío Marengo defendió públicamente a Eduardo Fort y criticó a la Justicia y a la exesposa tras el escándalo judicial

El conflicto entre Fort y Antoniali lleva más de una década y tuvo su punto más álgido en los tribunales, donde la madre de los tres hijos mayores del empresario lo denunció por incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria. Según la información revelada por Pía Shaw, la deuda se habría arrastrado durante ocho años, y la mujer también reclamó el pago de la obra social, argumentando que durante el matrimonio Eduardo no le permitía trabajar. La mayor de los hijos ya tiene 25 años, mientras que los mellizos cumplieron 16. Tras varias instancias judiciales, la Justicia falló a favor de Antoniali y, tras embargos y recursos a la cámara y la corte, logró cobrar el monto adeudado.

Karina Antoniali celebró el fallo en redes sociales y no dudó en apuntar también contra Rocío Marengo, de quien siempre sostuvo que no mantenía un buen vínculo con los hijos que tuvo con Fort. Sin embargo, la modelo y conductora fue tajante y defendió la relación familiar que construyeron en los últimos años: “Los chicos de Edu están con Edu. Hay un nene que vive con nosotros hace un montón de años y se le seguía pagando la cuota a la madre para ese nene que vivía con nosotros... Ojalá que termine”, expresó Marengo, dejando en claro que el adolescente eligió vivir con su padre y con ella, a pesar del conflicto con la madre.

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La Justicia falló a favor de Karina Antoniali luego de múltiples instancias, embargos y recursos judiciales por el monto adeudado

Sobre su propio rol en la historia, Marengo fue categórica: “Yo fui muy castigada por la otra parte, no teniendo nada que ver, ojalá termine, es lo que deseo, pero conociendo a cierta gente... a veces las cosas no terminan”. La mediática explicó que la familia ensamblada con Fort y sus hijos funciona desde hace años y que, pese al fallo en contra, seguirá acompañando a su pareja. “Yo estoy al lado de él, lo banco a muerte porque sé que es rebuen papá y se han dicho muchas cosas feas de él, pero el tiempo pone a todos en su lugar”, agregó.

Consultada por el vínculo con el adolescente que vive con ellos, Marengo fue clara y desafiante: “En este caso vive con nosotros el varón, la nena más grande está casada y tiene su hija y también Eduardo la mantiene, y la más chiquita va y viene. Pero el varón eligió vivir con el papá hace muchos años y conmigo. Lo amamos y nos ama y es muy feliz viviendo con nosotros”, afirmó. Entre risas, remató: “No lo contó eso, no contó eso la madre... Se le fue un hijo”.

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