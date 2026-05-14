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El famoso streamer que casi ingresa a la casa de Gran Hermano Generación Dorada: “Yo estuve a punto de entrar”

El influencer contó quién es su jugador favorito de esta temporada. Su revelación sobre su entrada al reality que no fue

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El streamer sorprendió al contar que estuvo cerca de ingresar como jugador en la actual temporada Generación Dorada (Video: Match Fixing/ Streams Telefe)

El streamer Santiago Baietti, más conocido como Bauleti o “Baulo”, reconoció que estuvo a punto de ser parte de Gran Hermano: Generación Dorada durante una charla en Match Fixing, el ciclo deportivo de Streams Telefe. El creador de contenido, popular en Kick, Instagram y TikTok, relató cómo llegó a considerar seriamente el ingreso al reality y explicó las razones que lo llevaron a desistir a último momento. Entre confesiones, reafirmó su apoyo a la participante Pincoya y reflexionó sobre los desafíos de la exposición mediática.

Durante la transmisión, Bauleti relató que la producción del programa lo contactó con la propuesta de sumarse a la edición actual. Compartió que la decisión de no aceptar fue personal y estuvo marcada por la duda y el temor a las consecuencias de exponerse en ese formato.

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“Estaba la posibilidad y me bajé. Dudé, pero al final… Tengo todo para perder”, expresó en diálogo con Santi Grizas y Benito SDR, también influencers.

Desencriptados - Santiago ﻿Bauleti
“Estaba la posibilidad y me bajé. Dudé, pero al final… tengo todo para perder”, se sinceró Bauleti

Bauleti admitió que, pese a haber llegado a instancia de selección, prefirió priorizar sus proyectos fuera del reality y no arriesgar su imagen pública en un contexto donde todo se magnifica. “Yo creo que algún día voy a entrar”, deslizó, dejando abierta la puerta a futuras ediciones.

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El streamer manifestó su respaldo incondicional a Pincoya, actual participante del reality. “Estoy a muerte con ella y lo voy a bancar hasta el fin de mis días”, aseguró, reafirmando su cercanía con los protagonistas del programa.

En el mismo intercambio, Benito SDR destacó su fe en el regreso de Nick Sicaro, eliminado en una de las galas, quien podría reingresar por repechaje: “Tengo mucha fe a la vuelta de mi amigo Nick, que puede llegar a volver el repechaje. Desde aquí le mando gran cariño, amigo”.

Zaira Nara junto a Bauleti en su stream
Zaira Nara junto a Bauleti en su stream

Bauleti abordó los riesgos de participar en un formato donde cada gesto y palabra quedan expuestos al escrutinio público. Junto a sus colegas, discutió la dificultad de controlar el lenguaje y los modismos propios de la juventud argentina, o como ellos lo llamaron el “dialecto pibardo”, la jerga coloquial usada por adolescentes y jóvenes urbanos en la que predominan expresiones informales y códigos propios de la cultura digital.

“Hay muchas palabras que usamos en el día a día de un ‘dialecto pibardo’ que se te van a escapar. Y bueno, ya está, a los dos días se olvidan”, reconoció, aludiendo a la presión de adaptarse al filtro televisivo.

A principios de año Bauleti y Zaira Nara jugaron con sus seguidores sobre un posible romance. La propia modelo, en una entrevista con Los Profesionales con Flor (El Nueve), reveló cómo el rumor del vínculo impactó en la vida cotidiana de sus hijos, especialmente en el colegio de su hija Malaika.

Desencriptados - Santiago ﻿Bauleti
Bauleti y su apoyo a una jugadora de Gran Hermano Generación Dorada: “Estoy a muerte con Pincoya y lo voy a bancar hasta el fin de mis días”

Zaira contó que los compañeros de su hija comenzaron a bromear diciendo que “Bauleti es el papá”, una situación que la familia tomó con humor. “Le hacen chistes los chicos más grandes, obviamente a modo de broma”, relató la modelo, quien aclaró que siempre intentó mantener a sus hijos al margen de su vida privada, pero que la viralización de la historia generó situaciones insólitas en el aula.

La relación entre Zaira y Bauleti nunca fue confirmada como romance formal y comenzó como una complicidad en redes sociales, con mensajes y una “primera cita en stream” que alimentó el shippeo entre sus seguidores. La intensidad de los rumores llegó al punto de que los propios hijos de Zaira pidieron conocer al streamer por la repercusión escolar: “Ahora me empezaron a decir que lo querían conocer, pero porque en el colegio les empezaron a gritar: ‘¡Bauleti, Bauleti!’”, describió la conductora.

Zaira Nara y Bauleti
Zaira Nara reconoció que a sus hijos les gritan "Bauleti es tu papá"

Santiago Baietti, de 23 años, construyó una gran popularidad entre 2025 y 2026 en plataformas digitales. Su estilo humorístico y sus comentarios polémicos lo posicionaron como referente del streaming nacional.

Integrante del trío Mernosketti, se destacó por su participación en transmisiones conjuntas y la generación de contenido viral. En sus redes, jugó con la idea de un posible romance con Zaira Nara, alimentando rumores y conversaciones en el mundo del espectáculo digital.

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