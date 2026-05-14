La furia de Diego Milito por las polémicas en la eliminación de Racing frente a Rosario Central: “El fútbol argentino está roto”

El presidente de la Academia fue tajante tras el partido

Tras la eliminación de Racing a manos de Rosario Central, Diego Milito, presidente del elenco de Avellaneda, disparó munición gruesa contra el arbitraje de Darío Herrera y la intervención del VAR, a cargo de Pablo Dóvalo. El duelo, correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura, estuvo marcado por las polémicas.

“Hoy nos sentimos una vez más robados, porque creo que todos lo vieron. Terminar un partido de la manera que se terminó realmente nos deja no solamente tristes, sino con ese enojo, de decir ‘hasta cuándo’, ¿no?“, sentenció el dirigente, ex goleador del club.

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El partido mantuvo la atención del público cuando, a 15 minutos para el final del tiempo reglamentario, Maravilla Martínez fue expulsado por golpear en la cara a Emanuel Coronel. La decisión, ratificada tras la revisión en pantalla con intervención del VAR, correspondió al criterio de conducta violenta según el reglamento en vigor.

Milito fue contundente a la hora de hablar del arbitraje

Ya en tiempo suplementario, Marco Di Cesare recibió una segunda tarjeta amarilla a los seis minutos del alargue por una falta desde atrás a Enzo Copetti. Este sancionamiento fue recibido con protestas por parte de Racing hacia el cuarto árbitro, Luis Lobo Medina.

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De este modo, la Academia terminó el partido con nueve jugadores en el Gigante de Arroyito, lo que caldeó los ánimos, tanto dentro del campo como en el banco de suplentes. En ese contexto, los futbolistas de Racing elevaron la intensidad en el juego y Gustavo Costas y su hijo reclamaron de manera contundente cada fallo.

Incluso, al DT se lo pudo observar ingresando a la cancha en varias oportunidades y a sus colaboradores insultando en reiteradas ocasiones.

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Ante ese escenario, Milito no se guardó nada: “Uno viene con toda la ilusión y pensamos que esto puede cambiar y siguen pasando los partidos y hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso. El fútbol argentino está roto y no da para más”.

El dirigente fue el único protagonista del club en hablar tras el partido y cerró con un ofrecimiento que sonó a advertencia: “Me pongo a disposición para sacar adelante el fútbol argentino”.

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Luego, también lanzó una indirecta hacia sus pares: “Bueno, muchachos, hay que empezar a decir las cosas. Porque sabía, cuando me involucré en este rol, que tal vez se me iba a mirar de costado porque vengo del fútbol. Soy un tipo del fútbol. Realmente estoy cansado, como mucha gente".

La definición del partido se produjo durante el tiempo suplementario, instancia en la que Enzo Copetti marcó el segundo gol y selló la clasificación. Previamente, Racing abrió el marcador a los 41 minutos con un tanto de Matías Zaracho, tras una jugada revisada y convalidada por el VAR. El empate llegó gracias a Gastón Ávila, quien conectó de cabeza a los 64 minutos tras un tiro de esquina.

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“Más allá de la tristeza de haber quedado eliminado y la manera, quiero felicitar a todos los jugadores y cuerpo técnico, que han hecho un gran partido, han representado el escudo como Racing quiere. Estoy realmente orgulloso, se los dije a ellos”, sentenció Milito.