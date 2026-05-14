¿Cuáles aeropuertos de Centroamérica y el Caribe obtuvieron un reconocimiento internacional este 2026?

Los métodos de evaluación utilizados impactan de formas poco evidentes en la visibilidad de la infraestructura local y en la percepción internacional de calidad (Foto cortesía SJO Aeropuerto Internacional Juan Santamaría)

El organismo internacional Skytrax publicó su más reciente listado de los mejores aeropuertos regionales de Centroamérica y el Caribe en 2026, colocando a Juan Santamaría, en Costa Rica, en el primer puesto.

De acuerdo con la información difundida por Skytrax, el ranking reconoce a las terminales aéreas con mejor desempeño en servicios, infraestructura y experiencia para los pasajeros de la región.

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Según Skytrax, el aeropuerto internacional de Curazao se ubicó en la segunda posición, seguido por el aeropuerto internacional de El Salvador y La Aurora, en Guatemala, en los lugares tres y cuatro respectivamente.

El listado continúa con San Juan, en Puerto Rico; Santo Domingo, en República Dominicana; Nassau Lynden Pindling, en Bahamas; Managua, en Nicaragua; Martinique y Antigua completando las diez posiciones principales.

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Vale aclarar que aunque las anteriores terminales aéreas destacan en la región centroamericana y caribeña, no aparecen entre los cien mejores aeropuertos del mundo del mismo listado.

Skytrax detalló que este ranking se determina a través de encuestas a viajeros internacionales, quienes evalúan aspectos como calidad del servicio, limpieza, comodidad y eficiencia en los procesos aeroportuarios.

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Ningún aeropuerto de Centroamérica o el Caribe ha logrado ingresar al listado global de los 100 mejores del mundo, una tendencia que se mantiene desde años anteriores.

Un informe revela el desempeño de los aeropuertos de la región, los avances en servicios y la brecha con los líderes globales. Las razones detrás de la ausencia en el ranking mundial generan debate (Foto cortesía SJO Aeropuerto Internacional Juan Santamaría)

La organización especializada en auditoría aeroportuaria señala que, los aeropuertos de la región Centroamérica/Caribe destacan en sus respectivas geografías, pero aún no alcanzan los estándares de excelencia global reconocidos por Skytrax. El informe anual de la entidad no menciona avances significativos respecto a este posicionamiento internacional, una situación que persiste en los reportes previos.

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El ranking de Skytrax se considera una referencia para la industria de la aviación. La inclusión en la lista regional implica un reconocimiento a la gestión y modernización de los aeropuertos, aunque la ausencia en el top 100 mundial refleja los retos en infraestructura y servicios para alcanzar los niveles de los complejos aeroportuarios líderes en Europa, Asia y Norteamérica.

Además, en las demás categorías publicadas por Skytrax para 2026, únicamente Punta Cana figura como representante de Centroamérica y el Caribe. El aeropuerto dominicano aparece en el listado de Aeropuertos principales más limpios del mundo en 2026, siendo el único de la región incluido en esa selección. Ningún otro aeropuerto centroamericano o caribeño logra presencia en las demás clasificaciones globales difundidas este año por la organización.

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Ninguno de la región está en la categoría “El aeropuerto más amigable para familias del mundo 2026″ (Family Friendly), aunque vale destacar que la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma de El Salvador informó recién en marzo que el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez ha sido reconocido con el sello Family Friendly, un distintivo que certifica la implementación de espacios, servicios y adecuaciones diseñadas para brindar mayor comodidad, accesibilidad y bienestar a las familias que transitan por la terminal aérea.

Aeropuerto salvadoreño recibe sello Family Friendly (Aeropuerto salvadoreño recibe sello Family Friendly)

Como parte de esta iniciativa, el aeropuerto ha incorporado una serie de facilidades que incluyen filas exclusivas para familias, salas de lactancia, áreas lúdicas para niños y espacios adaptados que permiten una circulación más ágil y segura dentro de la terminal.

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