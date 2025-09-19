Tendencias

“Envejecimiento más joven”: la rutina de la médica que desafió el paso del tiempo y afirma haber cambiado su edad biológica

Tras superar un episodio de agotamiento severo a los 39 años, Alka Patel diseñó una rutina diaria que integra desde flexibilidad y ejercicio hasta control de estrés y sueño, según detalló a The Independent. Cómo optimizar el bienestar físico y mental

Por Dante Martignoni

Patel implementó cambios en flexibilidad, ejercicio, alimentación, gestión del estrés y sueño, logrando operar con vitalidad similar a la de una persona de 20 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alka Patel, médica londinense especializada en longevidad y estilo de vida, experimentó un agotamiento clínico que la llevó al límite de su salud a los 39 años. Hospitalizada con fiebre alta y con riñones e hígado en presentando fallos, la experta enfrentó su mortalidad y decidió transformar por completo su estilo de vida.

Según su experiencia, al implementar estas acciones, su cuerpo comenzó a operar al nivel de una persona de 20 años, reduciendo el riesgo de enfermedades graves y mejorando su vitalidad. Es que, tras la crisis, la especialista implementó cambios estructurados en su rutina diaria, enfocándose en la flexibilidad, el ejercicio, la alimentación, la gestión del estrés y la calidad del sueño.

Según explicó a The Independent, sus métodos se basan en evidencia científica y pruebas avanzadas que evalúan la edad biológica y el funcionamiento de células y sistemas corporales.

Comienzo del día: estiramiento, luz y ejercicio

El día de Patel inicia a las 5:50 a.m. con cinco estiramientos de 50 segundos cada uno, práctica que denomina solución de flexibilidad 5-50.

Cada mañana realiza 5 estiramientos de 50 segundos que mejoran la movilidad y la agilidad, ayudando a mantener músculos y articulaciones saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la especialista, mantener la flexibilidad del tejido conectivo y la agilidad predice una mayor longevidad y reduce la mortalidad por caídas, fragilidad e inflamación.

A las 6:00 a.m., realiza un minuto de exposición a luz natural, acompañado de 10 segundos para establecer un propósito diario con gratitud.

Durante este período, camina dos minutos con un sprint de 20 segundos, práctica que llama pulso de potencia 2-20, un mini HIIT que activa músculos, linfa y corazón. Además, se hidrata constantemente cada 30 minutos para favorecer la concentración y el funcionamiento cognitivo.

Una breve caminata combinada con sprint que activa los músculos, mejora la circulación y estimula el sistema cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

A las 6:15 a.m., se expone durante siete minutos a luz roja, repitiendo la práctica cada 70 minutos. Este hábito potencia la producción de colágeno, mejora la función mitocondrial y activa los centros de memoria del cerebro, al mismo tiempo que disminuye los niveles de cortisol, hormona vinculada con aumento de peso, hipertensión y debilitamiento del sistema inmunitario.

A las 7:00 a.m., dedica unos segundos a realizar cuatro cumplidos a las personas y seres vivos que la rodean. Patel resaltó que liberar oxitocina, la hormona del vínculo, fortalece conexiones sociales y la protege frente a problemas de salud mental, y física.

Alimentación y actividad física

La primera comida de Patel ocurre entre las 11:00 y las 12:00 horas, respetando un horario definido dentro de una ventana de ocho horas. Esta práctica permite que el revestimiento intestinal se repare y activa la autofagia, proceso celular de eliminación de desechos.

La alimentación de Patel se basa en una ventana de ocho horas, priorizando alimentos ricos en nutrientes y controlando la glucosa para favorecer la longevidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su dieta incluye yogur con frutos rojos y frutos secos como almendras, nueces pecan y una nuez de Brasil diaria, fuente de selenio para salud cerebral y memoria.

A las 12:30 p.m., después de comer, realiza actividad física inmediata para transportar glucosa a los músculos y reducir riesgos de prediabetes y diabetes.

Sube y baja escaleras con mancuernas, combinando fuerza y ejercicio cardiovascular, mientras que a la 1:00 p.m. alterna entre estar sentada y de pie cada 90 minutos, hábito que ayuda a mantener activa una enzima que elimina grasas nocivas y protege la salud del corazón

El ejercicio inmediato tras las comidas y la alternancia entre estar sentado y de pie ayudan a Patel a reducir riesgos metabólicos y proteger la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

A las 3:00 p.m., realiza respiración controlada a un ritmo de seis respiraciones por minuto durante un minuto. Este ejercicio activa el nervio vago, ayuda a reducir el estrés y mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador clave de resiliencia y longevidad.

Rutina nocturna y sueño reparador

A las 6:00 p.m., Patel dedica tiempo a la gratitud, enumerando diez aspectos del día por los que se siente agradecida, lo que contribuye a reducir marcadores inflamatorios, mejorar el sueño y alargar los telómeros.

A las 6:15 p.m., cena temprano para permitir la digestión y bajar los niveles de insulina antes de dormir. Controla su glucosa de manera periódica, priorizando azúcares naturales presentes en frutas sobre azúcares refinados.

A las 8:40 p.m., apaga dispositivos y mantiene 80 minutos sin pantallas, preparándose para un sueño de ocho horas. A las 9:30 p.m., crea un ambiente fresco, oscuro y tranquilo, óptimo para la lectura con gafas bloqueadoras de luz azul.

La rutina nocturna de Patel prioriza la lectura, desconexión de pantallas y creación de un ambiente óptimo para un sueño reparador de ocho horas (Crédito: Freepik)

La lectura activa el sistema parasimpático y ralentiza ondas cerebrales, favoreciendo la preparación para el descanso. Finalmente, a las 10:00 p.m. inicia su sueño reparador, durante el cual el cuerpo repara células, recupera energía y desintoxica el cerebro.

Seguimiento y filosofía de longevidad

Patel enfatizó la importancia de la medición y el seguimiento de datos: monitoreo de glucosa, hormonas, microbioma intestinal, metabolismo y vitaminas.

La especialista sostuvo que la edad biológica refleja el pronóstico de salud y no solo un número cronológico. Su enfoque prioriza vivir más tiempo con energía, agilidad y menos medicación, un concepto que denomina “envejecimiento más joven”.

