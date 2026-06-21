Política

Sigue la búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos desde hace una semana en el Río de la Plata

El operativo se reanudó este domingo a las 8.30 y se extenderá hasta que oscurezca, con rastrillajes por agua y tierra en Boca Cerrada, Punta Lara, y en la zona de Atalaya, Magdalena

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Los pescadores desaparecidos: Carlos Kovach (60), Claudio Kovach (50), Alejandro Boscardin (28), Damián Giubu (42) y Sebastián Romegialli (50)
Los pescadores desaparecidos: Carlos Kovach (60), Claudio Kovach (50), Alejandro Boscardin (28), Damián Giubu (42) y Sebastián Romegialli (50)

Tras una semana sin resultados, continuaba este domingo la búsqueda de los cinco tripulantes que zarparon desde la costanera de Hudson para pescar en el Río de la Plata. Desde la Asociación Bomberos Voluntarios Ensenada informaron a Infobae que el operativo se reanudó a las 8.30 y se extenderá “hasta que oscurezca”. Está centrado en la zona denominada como Boca Cerrada, dentro de la localidad balnearia de Punta Lara, y Atalaya, en el partido de Magdalena.

La acción de rastrillaje y rescate se desplegó por agua y por tierra, de la cual participa Bomberos Voluntarios de Ensenada, Berisso y Magdalena, además de personal guardavidas y de Defensa Civil. A su vez, se utilizan embarcaciones pequeñas y menores como kayaks.

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Prefectura Río de la Plata
El operativo de Prefectura se lleva a cabo en la franja costera del Río de la Plata desde el Puerto de Buenos Aires hasta la ciudad de La Plata

Los operativos se mantienen con el fin de dar con Carlos Kovach (60), Claudio Kovach (50), Alejandro Boscardin (28), Damián Giubu (42) y Sebastián Romegialli (50), quienes partieron desde el Camping Hudson el domingo pasado a bordo de la embarcación “Chamigo-Ho”. La última vez que se la vio fue entre las 6 y las 8:30 de ese mismo día.

Carlos Kovach y Claudio Kovach son hermanos y aficionados a la pesca, aunque ninguno de los tripulantes tiene experiencia profesional en la actividad. Por su parte, Romegialli integra el Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina y trabaja en una empresa de bebidas. En sus redes sociales suele compartir su entusiasmo por la pesca.

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La alarma para dar con los pescadores se activó a las 20.50 del último domingo, luego de alertar sobre sus ausencias
La alarma para dar con los pescadores se activó a las 20.50 del último domingo, luego de alertar sobre sus ausencias

Las tareas de rastreo son constantes desde el fin de semana pasado, luego de que el personal del camping alertara que los pescadores no habían regresado al finalizar la jornada, quedando sus vehículos estacionados en el predio. La alarma se activó a las 20.50.

Desde entonces, el operativo se mantiene activo, según explicó Fernando Rodríguez, jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura, a Infobae En Vivo. Los primeros rastrillajes se realizaron con guardacostas de gran porte, durante toda la noche, en la zona comprendida entre Hudson y Quilmes. El último lunes, Prefectura sumó el avión Papa Alfa 62, que sobrevoló más de 110 kilómetros de costa del Río de la Plata sin lograr hallazgos.

Fernando Rodríguez explicó que la ausencia de indicios materiales en la superficie del río complicó el desarrollo de las tareas y obligó a ampliar de manera gradual el área de búsqueda. Las condiciones meteorológicas en el momento de la desaparición eran buenas, por lo que se descartó la hipótesis de un temporal. La principal teoría apunta a que la embarcación pudo haber sido arrastrada por la corriente hacia zonas no contempladas por los pescadores.

El operativo de búsqueda y rescate en el Río de la Plata

“En algún momento podrían haber derivado por efecto de la corriente hacia un sector diferente al planeado, y luego ahí podrían haber tenido un inconveniente”, indicó Rodríguez en declaraciones a Infobae.

El grupo llevaba consigo los elementos de seguridad reglamentarios, como chalecos salvavidas, bengalas, GPS y radio VHF. Pese a los reiterados intentos de contacto por radio y teléfono celular, hasta ahora no se obtuvo respuesta.

La Prefectura consultó a todas las embarcaciones que navegaban por la zona y también a la parte uruguaya del río, pero no hubo avistamientos
La Prefectura consultó a todas las embarcaciones que navegaban por la zona y también a la parte uruguaya del río, pero no hubo avistamientos

La Prefectura consultó a todas las embarcaciones que navegaban por la zona y también a la parte uruguaya del río, pero no recibió reportes de llamados ni avistamientos de bengalas. Rodríguez precisó que la embarcación no tenía radiobaliza ni sistema de posicionamiento electrónico que permitiera identificar una última ubicación.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, encabezada por Silvia Noemí Borrone.

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