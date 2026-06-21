Diez recetas saladas y dulces para disfrutar en el Día del Padre

El Día del Padre invita a compartir en familia, cocinar juntos y sumar valor a la celebración con recetas caseras y sabores que evocan recuerdos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día del Padre es una oportunidad especial para agasajar en casa y compartir momentos en familia en torno a la mesa. Cocinar juntos puede transformar la celebración en una experiencia distinta, donde cada integrante aporta su toque y la cocina se convierte en el escenario principal del festejo.

A través de preparaciones caseras y sabores que evocan recuerdos, la jornada invita a disfrutar de la cocina como un modo de homenajear a quienes acompañan y enseñan día a día. Reunirse, conversar y preparar platos en conjunto refuerza los lazos y suma un valor extra a la celebración, haciendo de este día una fecha aún más significativa.

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Recetas saladas para el Día del Padre

1. Receta de pizza de cuatro quesos

La pizza de cuatro quesos combina masa napolitana, stracciatella, muzzarella, queso azul y sardo, logrando un sabor inconfundible en cada porción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por Alejo Medina, chef de La Casa Blanca de Habana

Ingredientes (rinde 6 bollos de 320 g)

Harina 00 (estilo napoletana), 1 k Agua, 650 ml Masa Madre, 120 g o levadura fresca, 5 g Sal, 30 g Aceite de oliva, 10 ml

Para los cuatros quesos

Queso crema, 540 g Muzzarella, 360 g Queso sardo, 180 g Queso azul, 180 g Stracciatella, 300 g Perejil, a gusto

Cómo hacer pizza cuatro quesos, paso a paso

Para la masa

En un recipiente, mezclar 600 ml del agua (reservar 50 ml) junto con la masa madre, y una vez integrada incorporar la harina hasta que quede una masa homogénea. Mezclar los 50 ml del agua restante junto con la sal hasta que quede una pasta e integrar a la masa; este paso hace que la sal se integre mejor y que no afecte a la fermentación de la masa. Por último, agregar el aceite y amasar hasta que quede una masa lisa. Dejar reposar durante 1 hora tapada, y pasada esa hora realizar un pliegue y dejar tapada otra hora más. Dividir la masa en 6 partes de 320 g cada una, bollar cada parte, y dejar reposar durante al menos 24 horas.

Para los cuatro quesos y cocción

Mezclar el queso crema con un poco de aceite de oliva, sal y pimienta para que escurra mejor en la masa. Con un horno a 250-300 grados precalentado 1 hora, colocar la pizza sobre una placa o piedra caliente, esparcir por encima el queso crema, agregar la muzzarella, el queso azul y el queso sardo, y cocinarla hasta que la pizza esté dorada y cocida. Sacarla del horno, pintar los bordes con aceite de oliva, cortar en cuatro porciones, colocar un poco de stracciatella en cada porción y terminar con un poco de perejil por encima.

2. Receta de pollo a la provenzal con papas españolas

Pollo a la provenzal con papas españolas, una receta que une vino blanco, ajo, pimentón ahumado y puré de ajo asado en una preparación especial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes (rinde 4 porciones)

1 pollo entero (aprox. 2 kg) 8 dientes de ajo 4 cucharadas de perejil picado 200 cc de vino blanco 500 cc de caldo de pollo 1 kg de papas Aceite de oliva c/n 2 cucharadas de pimentón ahumado 1 cabeza de ajo extra (para el puré de ajo asado) Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer pollo a la provenzal con papas españolas, paso a paso

Trozar el pollo en presas. Salpimentar bien. Dorar las piezas en sartén grande con aceite de oliva hasta que estén bien doradas por fuera. Retirar el pollo. En la misma sartén, agregar el ajo picado. Desglasar con vino blanco. Sumar el caldo de pollo, las presas de pollo y la mitad del perejil. Cocinar a fuego moderado hasta que el pollo esté tierno (aprox. 50 minutos). Agregar el resto del perejil y ajustar sal y pimienta. Cortar las papas en rodajas de 0,5 cm y, si querés, con cortante circular para que queden parejas. Calentar aceite con el pimentón ahumado hasta 100°C. Tamizar y cubrir las papas en una fuente. Cocinar las papas en horno a 100°C, sumergidas en el aceite con pimentón, hasta que estén tiernas. Envolver la cabeza de ajo en aluminio y asar en horno bajo hasta que esté blanda. Para servir: disponer las papas en el plato, encima las presas de pollo y decorar con puré de ajo asado.

3. Receta de tagliatelles con albóndigas

Tagliatelles con albóndigas logran su textura única gracias a la espinaca en la masa y carne sazonada, gratinados con mozzarella y perejil fresco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por Sebastián Iraola, chef de Del Río Cantina

Ingredientes (rinde 10 porciones)

Para la masa

Espinaca escurrida, 250 g Semolín, 500 g Harina 000, 500 g Huevos, 4 u Sal, 20 g Aceite de oliva, 50 ml

Para las albóndigas

Carne picada, 1 k Sal, 20 g Pimienta, 3 g Agua, 100 ml Ajo, 10 g Perejil, 5 g

Cómo hacer tagliatelles con albóndigas, paso a paso

Para la pasta, saltear la espinaca en una sartén. Escurrir. Mixear con huevos y aceite. Añadir a la mezcla de semolín y harina. Y amasar hasta obtener una masa bien homogénea. Dejar en reposo unas 2 horas. Luego, estirar a 2 mm aproximadamente de espesor, con 1 cm de ancho y 25 cm de largo. Cocinar la pasta en abundante agua. Para las albóndigas, mezclar los condimentos en el agua y luego agregar la carne picada. Mezclar y armar albóndigas de 30 g. Fritarlas e incorporar a una sartén con salsa pomodoro. Cocinar unos 10 minutos. Integrar los tagliatelles a la misma sartén. Salsear y verter en plato hondo. Por encima, agregar mozzarella y llevar a gratinar en salamandra. Decorar con perejil fresco picado y aceite de oliva.

4. Receta de empanadas de carne

Las empanadas de carne reúnen carne cortada a cuchillo, cebolla, morrón, aceitunas y huevo, envueltas en una masa dorada al horno o frita (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes (rinde 12 empanadas)

12 tapas para empanadas 500 gr de carne de ternera (tapa de nalga o cuadrada) cortada a cuchillo o picada 500 gr de cebolla 150 gr de cebolla de verdeo 150 gr de morrón rojo 2 huevos 50 gr de aceitunas verdes descarozadas 30 gr de aceite 15 gr de pimentón dulce 4 gr de ají molido 5 gr de comino 2 gr de pimienta negra 20 gr de sal

Cómo hacer empanadas de carne, paso a paso

Hervir los huevos, enfriar y picar. Picar la cebolla y el morrón; saltearlos en aceite hasta transparentar. Agregar la carne cortada a cuchillo. Cocinar hasta que cambie de color, sin secar. Incorporar pimentón, sal, pimienta, comino y ají molido. Mezclar bien. Apagar el fuego, añadir la cebolla de verdeo cruda y dejar enfriar. Separar las tapas, colocar una cucharada de relleno, un poco de huevo picado y 2 mitades de aceitunas. Humedecer los bordes, cerrar y repulgar bien las empanadas. Disponer en una placa, pintar con huevo batido. Hornear a 180°C durante 20 a 30 minutos o freír en aceite caliente hasta dorar.

5. Receta de lasaña clásica

Lasaña clásica con bolognesa de tres tipos de hongos, bechamel casera y masa fresca, montada en capas y gratinada con mozzarella y queso rallado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por Guillemo Busquiazo, chef de Casa Bellucci

Ingredientes (para 12 porciones)

Para la bolognesa

Carne picada, 1.5 kg Salchicha de cerdo, 500 g Cebolla, 40 g Zanahoria, 200 g Apio, 100 g Puerro, 100 g Champignones, 100 g Portobellos, 80 g Hongos de pino, 20 g Tomate triturado, 250 g Extracto de tomate, 100 g Vino blanco, 80 g Bouquet de hierbas aromáticas, cantidad necesaria Sal, cantidad necesaria Pimienta, cantidad necesaria

Para la bechamel (1 litro)

Manteca, 120 g Harina, 120 g Leche, 1 litro Nuez moscada, una pizca Sal, cantidad necesaria Pimienta, cantidad necesaria

Para la masa de lasaña

Harina, 800 g Sémola, 200 g Huevos, 10 unidades Yemas, 2 unidades Aceite de oliva, 3 cucharadas

Para el armado

Queso rallado, 200 g Mozzarella, 500 g

Cómo hacer lasaña clásica, paso a paso

Para la masa de lasaña

Disponer la harina y la sémola en forma de corona. Incorporar los huevos, las yemas y el aceite de oliva. Integrar hasta formar una masa homogénea y amasar hasta lograr una textura lisa. Dejar descansar. Estirar en máquina de pasta en número 7, pasándola dos veces para lograr el espesor deseado. Reservar.

Para la bolognesa

Rehogar la cebolla, el apio, el puerro y la zanahoria en aceite a fuego bajo. Incorporar la carne picada y la salchicha de cerdo desmenuzada, y cocinar hasta sellar. Agregar los hongos (champiñones, portobellos y de pino) previamente cortados. Sumar el tomate triturado, el extracto de tomate, el vino blanco y el bouquet de hierbas aromáticas. Salpimentar y cocinar a fuego bajo entre 30 y 60 minutos, hasta que la preparación concentre y tome cuerpo.

Para la bechamel

Derretir la manteca, agregar la harina y cocinar durante 2 minutos para formar un roux. Incorporar la leche de a poco, mezclando con batidor para evitar grumos. Cocinar hasta que espese y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.

Para el montaje y horneado

Cubrir la base de una fuente con bechamel o bolognesa. Disponer una capa de masa, luego una de bolognesa, una de bechamel y una de quesos (rallado y mozzarella). Repetir el proceso hasta completar, finalizando con bechamel y queso. Cubrir con papel aluminio y hornear a temperatura media durante 25 a 30 minutos. Retirar el aluminio y gratinar entre 10 y 15 minutos, hasta que la superficie esté dorada. Dejar reposar 10 minutos antes de cortar para que las capas se asienten.

6. Receta de bocadillos de arroz

Los bocadillos de arroz utilizan arroz blanco, queso rallado, ajo, perejil y leche fría, fritos hasta dorar y servidos calientes en porciones pequeñas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes (rinde de 4 a 6 porciones)

2 tazas de arroz blanco cocido 1 taza de harina 1 cucharadita de polvo de hornear 1 huevo 1 taza de leche fría 100 gr de queso sardo o reggianito rallado Sal y pimienta a gusto Ajo y perejil picados a gusto Aceite para freír c/n

Cómo hacer bocadillos de arroz, paso a paso

Mezclar en un bol la harina, el polvo de hornear y el huevo. Agregar la leche fría poco a poco hasta obtener una mezcla lisa. Incorporar el arroz, el queso rallado, ajo, perejil, sal y pimienta. Tomar porciones con una cuchara sopera. Freír en aceite bien caliente hasta que estén dorados. Escurrir sobre papel absorbente y servir caliente.

Recetas dulces para el Día del Padre

1. Receta de alfajores de maicena

Los alfajores de maicena se preparan con harina, fécula, manteca y yemas, rellenos con dulce de leche y coco rallado para lograr una textura suave (Freepik)

Ingredientes (rinde 12 porciones)

200 gr de harina 300 gr de fécula de maíz (maicena) ½ cucharadita de bicarbonato 2 cucharaditas de polvo de hornear 200 gr de manteca blanda 150 gr de azúcar 3 yemas 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharada de coñac (opcional) 1 cucharadita de ralladura de limón Dulce de leche repostero c/n Coco rallado c/n

Cómo hacer alfajores de maicena, paso a paso

Tamizar la harina, fécula, bicarbonato y polvo de hornear. Batir la manteca con el azúcar hasta cremoso. Agregar yemas, esencia, coñac y ralladura. Incorporar los secos y unir sin amasar. Estirar a ½ cm y cortar tapas. Cocinar en horno a 160°C 10 a 15 minutos. Unir dos tapas con dulce de leche y pasar los bordes por coco rallado.

2. Receta de arroz con leche

El arroz con leche mezcla arroz blanco, leche entera, canela y limón, endulzado con leche condensada y decorado con canela al servir cada porción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por Sara Pereira, pastelera de Merienda

Ingredientes (rinde de 4 a 6 porciones)

Agua, 2 tazas Arroz blanco, 1 taza Canela, 1 rama Leche entera, 3 tazas Leche condensada, 1 cartón Cáscara de ½ limón

Cómo hacer arroz con leche, paso a paso

Colocar el agua en una olla, conjuntamente con la canela y la cáscara de limón llevar al fuego alto Una vez rompa hervor agregar el arroz, remover y llevar a fuego bajo tapar y dejar por 10 minutos Cuando el arroz ya está suave, ir agregando la leche y remover constantemente. Cuando haya espesado se le agrega la leche condensada y se sigue removiendo por 5 minutos. Se retira del fuego y deja reposar. Tapar con film colocándole directamente sobre el arroz con leche así evitamos se forme una corteza Al servir la porción espolvorear con canela y agregarle hilos de leche condensada y decorar con un rama de canela

3. Receta de flan tradicional

El flan tradicional lleva leche, crema, huevos y un caramelo base, cocido a baño María y servido frío solo o con crema y dulce de leche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes (rinde 6 porciones)

8 cucharadas de azúcar (para caramelo) 2 cucharadas de agua (para caramelo) 750 ml de leche 250 ml de crema de leche 1 chaucha de vainilla 5 cucharadas de azúcar 4 huevos 5 yemas

Cómo hacer flan tradicional, paso a paso

Hacer caramelo con el azúcar y el agua, cubrir una flanera. Hervir la leche con la vainilla y el azúcar, dejar entibiar. Batir huevos y yemas, unir con la leche tibia. Verter en la flanera. Cocinar a baño María en horno a 200°C 1 hora, o hasta que al pinchar salga limpio. Enfriar y desmoldar, servir solo o con crema y dulce de leche.

4. Receta de tiramisú

El tiramisú utiliza vainillas remojadas en café y Oporto, crema de mascarpone y se finaliza con cacao y rulos de chocolate tras el congelado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por Sara Pereira, pastelera de Merienda

Ingredientes (para 6 porciones)

Vainillas, 7 unidades o 2 ½ paquetes Gelatina, 6 g Almíbar de café, 225 cc Agua, 75 g Azúcar, 15 g Café instantáneo, 60 cc Oporto, 10 cc Crema de leche, 75 g

Para la crema de mascarpone

Yemas, 3 unidades Azúcar, 90 g Agua, 40 cc Esencia de vainilla, 2 g Queso mascarpone, 300 g

Cómo hacer tiramisú, paso a paso

En un bowl pequeño, hidratar la gelatina con 30 cc de agua. Reservar. Para hacer el almíbar de café, en una olla agregar el agua y el azúcar y llevar a fuego bajo. Dejar hervir por 5 minutos. Retirar del fuego y añadir el Oporto y el café. Reservar. Batir la crema de leche a medio punto. Luego, en la batidora agregar las yemas y batir a velocidad media. En una cacerola, colocar el agua y el azúcar y llevar al fuego hasta que alcance los 118 °C. Incorporar el almíbar a las yemas en forma de hilo y continuar batiendo a velocidad media hasta bajar la temperatura de la preparación. Agregar la esencia de vainilla. Activar la gelatina previamente hidratada e incorporarla. Continuar batiendo durante 5 minutos más. En un bowl, incorporar el queso mascarpone a temperatura ambiente y mezclar con la preparación del batido de yemas en tres partes, integrando en forma envolvente. Una vez incorporado todo, agregar la crema. En una placa con papel manteca, remojar las vainillas en almíbar de café y ordenarlas hasta completar toda la base. Verter la mitad de la preparación sobre las vainillas y repetir el proceso con capas de vainillas embebidas y capa de crema. Completar hasta llegar al tope de la placa de horno. Llevar al freezer. Una vez congelado, desmoldar, emparejar los bordes y cortar. Decorar con crema chantilly (en manga con pico liso), cacao y rulos de chocolate.