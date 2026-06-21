10 vinos destacados para regalar en el Día del Padre y sorprenderlo con un obsequio original

El vino se presenta como un regalo versátil y significativo para el Día del Padre, capaz de adaptarse a distintos presupuestos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando llega el Día del Padre todos quieren ser originales, pero no todos lo logran. Por un lado, porque quizás no le dedican el tiempo suficiente que requiere un regalo importante, con un significado que va más allá del objeto. Por el otro, porque quizás la imaginación no ayude. Para todos ellos, y siempre considerando que al agasajado le gusta, el vino es un gran obsequio. Es que no solo ofrece opciones que se adaptan a cualquier presupuesto; también porque con un vino se puede concebir un regalo único y, por ende, recordable.

El vino no pasa de moda y permite lucirse ante el agasajado, por eso se dice que un buen vino nunca falla. Los vinos son siempre diferentes, no solo por la diversidad que ofrecen —lugar, estilos, variedades, hacedores— sino porque siguen evolucionando en la botella. Y estos aspectos propios de los vinos, sumados a que la situación de consumo siempre influye en su percepción y disfrute, los vuelve más originales.

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Gracias a la constante evolución de la vitivinicultura argentina siempre hay novedades en las góndolas por marcas que surgen de nuevas bodegas —más o menos originales— y desde nuevos terruños. Y también por las etiquetas consagradas que siempre se están renovando gracias al lanzamiento de las nuevas cosechas.

Los vinos ofrecen originalidad gracias a su diversidad de estilos, variedades y procedencias, lo que permite un obsequio memorable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como pasa con todo regalo, el objetivo es quedar bien causando un gran impacto, sin gastar de más. Pero la clave no está en el dinero, sino en lograr transmitir un mensaje que vaya más allá del vino. Y para lograrlo, sólo hay que invertir un poco más de tiempo y dedicación en la elección.

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Para elegir el mejor vino para papá, el primer paso es determinar un presupuesto de compra, entendiendo que los vinos valen y no cuestan y, por lo tanto, no se estará “gastando” en el regalo sino “invirtiendo”. Una vez definido el rango hay que jugársela por un tipo de vino. Está claro que los tintos tienen más chances, no solo porque son mayoría sino porque tienen imagen de ser mejores, atada a su mayor capacidad de guarda. Sin embargo, hay grandes blancos y espumosos, con los cuales también causar gran impacto.

Con el presupuesto y el tipo de vino definido, hay que apostar por un estilo. Es acá donde el conocimiento de sus preferencias es importante, más allá de querer sorprenderlo con algo innovador para apoyarse en su cepa preferida o la marca de la cual siempre habla, sin olvidar que el vino argentino es muy diverso.

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Elegir un vino como regalo implica transmitir un mensaje especial, más allá del valor material del obsequio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puede ser un vino innovador y atrevido, como muchas etiquetas nuevas y llamativas de pequeños o grandes emprendimientos, que buscan sorprender a partir uvas poco utilizadas o vinos elaborados por métodos de vinificación alternativos. O un vino clásico, porque si mantiene su vigencia es por algo.

Pero no será solo cuestión de dar con un vino de calidad, sino de encontrar ese que le pueda dar un mensaje a papá. Todos saben que detrás de cada vino hay una historia.

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En los vinos de autor, donde el nombre o la firma del personaje están en la etiqueta, la historia de vida se entremezcla con la del vino y el estilo del mismo termina siendo un reflejo de su personalidad y su interpretación de una uva o de un lugar, tan personal que lo hace un vino original.

También se puede apostar por alguna de esas etiquetas eternas, que siempre estuvieron ahí, incluso de una cosecha más vieja, ya que los vinos guardados poseen esos sabores que solo el tiempo logra. También, se puede optar por un vino de una zona específica, ya sea de las alternativas o de las más conocidas, aprovechando que hoy hay mucha más precisión en la concepción porque el lugar se ha convertido en la variable más importante, junto con el hacedor, para lograr vinos únicos.

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El carácter de un lugar no se puede emular en otro lado, por más que se utilicen la misma uva, conducción y crianza o el mismo rendimiento y método de elaboración. En los buenos vinos, el carácter del lugar hace la diferencia.

Inspirarse en historias de vida ligadas al vino puede transformar el obsequio en un gesto auténtico y significativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que esa botella se convierta en un regalo único y especial, que seguramente será protagonista de un muy grato recuerdo, falta algo. Falta el por qué de esa botella, ya que allí estará el verdadero valor del obsequio. Y esa explicación debe contener un sentimiento, resumir una intención y describir la asociación entre el objeto y el destinatario, que derivó en la selección final.

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Ese relato del por qué seguramente terminará siendo más importante de qué (vino) ya que el vino es una ofrenda que significa placer embotellado. Además, implica el deseo de un disfrute futuro, compartido y sentido, esperando que colabora a hacer de ese momento, un momento especial.

No hace falta que el disparador sea una casualidad en el nombre del vino o su origen. Lo ideal es entender que hay vinos que se forjaron a partir de historias de vida inspiradoras, y que algunas de ellas puede inspirar un regalo verdadero para papá.

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Lógicamente en una vinoteca encontrarán más ayuda que en un supermercado o que en internet, aunque en la web siempre hay mucha información disponible que puede servir para tomar una mejor decisión. Y por último está el packaging, que también es importante: lo diferencia de las botellas tal cual se exhiben en las góndolas y lo convierten en un obsequio, aunque no hay que dejarse llevar solo por las apariencias.

10 vinos destacados para regalar en el Día del Padre

Amalaya Corte de Origen

Bodega Amalaya, Salta, Cafayate $14.000

La altura extrema, la proximidad del sol, el aire puro y el desierto que rodea a los viñedos de Cafayate, crearon un entorno ideal para el desarrollo de vides con carácter intenso y concentración única. Y este Corte de Origen es un homenaje a los blend de altura típicos de los Valles Calchaquíes, por eso lleva Malbec, Cabernet Sauvignon y Tannat. De paladar fluido y fresco, con taninos que marcan su paso y un final especiado que se prolonga.

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Gran Tomero Single Vineyard Malbec

Vistalba, Mendoza, Valle de Uco $27.500

El enólogo Fernando Colucci tiene una misión muy importante, ya que está al mando de una bodega que pertenece a Carlos y Paula Pulenta, distintas generaciones de una de las familias más importantes del vino argentino. Y este vino, que nace en un viñedo plantado por Don Antonio Pulenta, representa un gran legado. Sus aromas intensos a frutas maduras hablan de una cosecha cálida. En boca, sus taninos firmes sostienen su trago, más allá que el estilo pone énfasis en la buena evolución.

El packaging y la presentación de la botella contribuyen a realzar el impacto del regalo y diferenciarlo de una compra habitual (Imagen Ilustrativa Infobae)

ADN Uco Selección de Terroirs Blend

Finca Buenaventura, Mendoza, IG Valle de Uco $30.000

Este blend de Malbec (70%), Cabernet Sauvignon y el Petit Verdot que tanto le gusta a Ana Delmar (propietaria de la finca), y que está totalmente involucrada con la producción de vinos. Actualmente elaborados por el joven enólogo Luis Coita Civit, quién tiene la misión de mantener el estilo de la casa, pero cada vez con más carácter de lugar. El vino se mantiene expresivo, con notas de regaliz y paladar fresco, con taninos incipientes que resaltan su final especiado.

El Enemigo Semillon

Aleanna, Mendoza, Luján de Cuyo, Agrelo $39.000

Alejandro Vigil también es uno de los responsables del recupero del prestigio de este clásico blanco argentino; un vino que además disfruta mucho tomar. De aromas densos y paladar franco y austero, pero se siente el peso del vino en la boca. Con buena frescura y un carácter que es como una mezcla entre el Chardonnay y el Chenin. Sobre el final, aparecen leves dejos de levaduras que reflejan el trabajo sobre lías en busca de amplitud y longevidad.

Flechas de los Andes Gran Cabernet Franc

Flechas de los Andes, Mendoza, Valle de Uco, Tunuyán $ 40.000

El enólogo Pablo Richardi confía cada vez más en el carácter del Cabernet Franc del campo; es por ello que no solo ganó protagonismo en el Gran Corte (pionero desde 2007 de los Malbec combinados con Cabernet Franc), sino que con los años se afianza como segundo varietal de la casa. De aromas austeros para ser Franc, aunque su paladar posee fuerza y nervio. Luego asoma la tipicidad herbal, con taninos incipientes que estiran el final de boca.

La elección del vino debe contemplar tanto la calidad como el mensaje que se busca transmitir al destinatario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estancia Uspallata Brut Nature N/V

Mil Suelos, Mendoza, Las Heras, Uspallata $43.000

Desde que llegó a ese lugar único, el “Colo” Alejandro Sejanovich sabía que allí elaboraría el primer vino espumoso con su firma. Porque más allá de la Pinot Noir; plantada allí por ser de ciclo más corto; la madurez polifenólica y la acidez natural de todas las variedades allí es diferente. Así nace este Pinot Noir 100%, de aromas frescos, austeros y classy en su trago, con burbujas sostenidas y leves dejos de piedra mojada. Es fresco y tenso, con dejos de oxidación que aportan carácter.

Dedicado Chardonnay

Finca Flichman, Mendoza, Valle de Uco, Tupungato $44.000

Este Chardonnay también es uno de los vinos más aclamados de la bodega, que pertenece el grupo portugués Sogrape, y eso le exige tener vuelo internacional en todas sus líneas. Detrás de este blanco hay mucha dedicación en la elaboración, partiendo del viñedo. Bien apoyado en la fruta blanca, de trago mordiente que resalta su frescura integrada. Solo el 40% del vino permanece diez meses en barricas de roble francés de primer uso, en contacto con sus lías, y posteriormente dos meses de guarda en botella. Con tres años el vino se percibe equilibrado y con más vida por delante.

Primeras Viñas Perdriel Cabernet Sauvignon

Lagarde, Mendoza, Luján de Cuyo $80.000

El Cabernet Sauvignon argentino tiene sus orígenes en la Primera Zona mendocina, y fue uno de los primeros grandes vinos nacionales, luego opacado por el auge del Malbec. Pero, el rey está de vuelta, y aquellos vinos que provienen de lugares con experiencia, corren con ventaja. Como este que proviene de un viñedo viejo y ofrece aromas típicos que remiten a las piracinas. De paladar fluido y consistente, equilibrado y con toques de madurez en su mensaje, propios de la añada.

Un vino cuidadosamente seleccionado expresa dedicación y atención al detalle en la elección del regalo(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cavas Don Nicasio Single Vineyard Bonarda

Iaccarini, Mendoza, San Rafael $ 95.000

En este vino se percibe a aprecia cómo la Bonarda adquiere un carácter particular en San Rafael, siempre y cuando las intenciones sean buenas y haya dedicación. Una vez más, el joven enólogo Daniel Pomar logra un gran exponente varietal, de buena frescura, carácter y tipicidad bien definida, y la crianza más integrada. Los taninos firmes aún le aseguran un buen potencial. La Bonarda demuestra aquí por qué merece más atención.

Tapiz Black Tears Malbec 2021

Bodega Tapiz, Mendoza, Valle de Uco $97.000

Es el ícono de la bodega, y representa la máxima expresión del Malbec argentino. Elaborado con uvas provenientes de sus viñedos más antiguos en el Valle de Uco, la cosecha 2021 muestra buen cuerpo y expresión frutal, con esos dejos herbales que identifican a la variedad en altura. Es un tinto algo cálido, pero con presencia y personalidad de lugar. Ideal para quienes buscan un tinto con más estructura que sutilezas, ya sea para descorchar o guardar.