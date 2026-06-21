Licencia de paternidad en Costa Rica: multinacionales amplían beneficios más allá del mínimo legal

La licencia de paternidad en Costa Rica tiene un piso legal de ocho días en el sector privado, aunque algunas multinacionales ya aplican esquemas más amplios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panorama de la licencia de paternidad en el sector privado de Costa Rica muestra avances impulsados por algunas multinacionales, que han comenzado a modificar el piso legal de ocho días con esquemas más extensos. Esta tendencia convive con el cumplimiento estricto de la normativa por parte de la mayoría de las empresas.

Un sondeo realizado en 2025 por la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, citado por CR Hoy, señala que el 61% de las multinacionales en el país solo cumple con lo dispuesto por la legislación vigente, sin ofrecer días adicionales ni beneficios complementarios relacionados con el nacimiento de un hijo.

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La legislación costarricense establece una licencia de paternidad de ocho días para el sector privado. Este permiso debe utilizarse durante las primeras semanas posteriores al nacimiento del hijo. Sobre esa base legal, algunas compañías han decidido sumar días extra, semanas remuneradas o incluso permisos que se extienden por varios meses.

Un sondeo de 2025 indicó que el 61% de las multinacionales en Costa Rica solo cumple con la licencia de paternidad prevista por la legislación vigente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas que han ampliado este beneficio argumentan que las medidas refuerzan la corresponsabilidad en el cuidado infantil, promueven la equidad de género y contribuyen a la retención de personal. La decisión de ampliar la licencia no solo responde a un incentivo laboral, sino que también está orientada a fomentar una participación activa de los padres en el cuidado desde las primeras etapas de vida.

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Multinacionales que amplían la licencia de paternidad en Costa Rica

Entre las multinacionales que han implementado esquemas globales más extensos se encuentra Moody’s. En junio de 2024, la agencia de calificación de riesgo crediticio estableció una política global de 16 semanas remuneradas al 100% del salario base para colaboradores que se conviertan en madres o padres. Esta política incluye también los casos de adopción y gestación subrogada. De acuerdo con la compañía, la medida pretende ofrecer apoyo durante una de las etapas más relevantes para las familias. La empresa indicó que la decisión se tomó en respuesta a los comentarios de sus empleados, con el objetivo de crear una política de licencias inclusiva que reconozca las necesidades familiares diversas y permita equilibrar la vida laboral y personal.

Otra firma que ha desarrollado un esquema más amplio es London Stock Exchange Group (LSEG), grupo de la Bolsa de Valores de Londres con presencia en Costa Rica. LSEG otorga 26 semanas de licencia remunerada, lo que equivale a seis meses, además de un periodo de ocho semanas para reincorporarse gradualmente al trabajo. Según la multinacional, esta política global es neutral en cuanto al género y busca garantizar una experiencia homogénea para todos sus empleados, sin importar el país donde trabajen. Un vocero de la empresa señaló que la finalidad es ofrecer una experiencia de apoyo consistente, independientemente de la ubicación del colaborador.

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Las empresas que amplían la licencia de paternidad sostienen que la medida refuerza la corresponsabilidad en el cuidado infantil, la equidad de género y la retención de personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras compañías en Costa Rica han optado por sumar días adicionales y programas de acompañamiento familiar. Bimbo Global Services, el centro de servicios compartidos de Grupo Bimbo en el país, amplió la licencia de paternidad añadiendo cinco días con goce completo de salario, por encima de lo exigido por la legislación nacional. La empresa comunicó que el objetivo de la medida es incentivar la participación activa de los padres en el cuidado de sus hijos desde los primeros días de vida. Esta política se complementa con acciones para fortalecer la corresponsabilidad, promover flexibilidad laboral y crear entornos de confianza.

En el caso de Boston Scientific, multinacional dedicada a la tecnología médica, la estrategia combina licencia remunerada y otros apoyos. La compañía ofrece un programa sabático para que los trabajadores tomen pausas extendidas en momentos importantes, así como espacios de acompañamiento durante el embarazo y el regreso al trabajo. Además, desarrolla programas de apoyo para personas cuidadoras y capacitaciones sobre masculinidades positivas, con el fin de promover una paternidad activa y equitativa. Karla Zúñiga, directora de Recursos Humanos de Boston Scientific, afirmó a CR Hoy que estas acciones buscan construir una cultura en la que los padres puedan estar presentes, involucrados y apoyados.

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El avance de algunas multinacionales en la ampliación de la licencia de paternidad representa un cambio en la gestión de beneficios laborales en Costa Rica, aunque la mayoría de las empresas sigue apegada al marco legal vigente.