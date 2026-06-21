Abrazos virtuales, lágrimas y mucho humor: los saludos del Día del Padre que marcan la jornada de los famosos

Luisana Lopilato eligió recuerdos de los nacimientos de sus hijos para expresarle su cariño a Michael Bublé en su día especial (Instagram)

Este domingo, con motivo del Día del Padre, las redes sociales se llenaron de mensajes emotivos y recuerdos familiares. Varias figuras del espectáculo aprovecharon la ocasión para homenajear a sus propios padres y a los papás de sus hijos, compartiendo fotos inéditas y dedicatorias cargadas de cariño. Imágenes de reuniones íntimas, abrazos, anécdotas y palabras de agradecimiento se multiplicaron en las cuentas de artistas, deportistas y conductores, reflejando la importancia de los vínculos y el orgullo de celebrar en familia.

Benjamín Vicuña eligió una imagen llena de significado para este Día del Padre: se lo ve en la sala de parto, con uno de sus hijos recién nacido en brazos y la emoción a flor de piel. En su mensaje, reflexionó sobre las dos décadas que lleva como papá y el amor transformador que implicó para su vida. “Este amor que irrumpe con la fuerza de un volcán. Este amor que no se puede explicar ni menos acotar”, escribió.

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Vicuña habló del aprendizaje constante, la paciencia, los recuerdos grabados para siempre y el desafío de acompañar a sus hijos en cada etapa. “Gracias vida por darme la oportunidad de ser padre de seis hijos hermosos, gracias por sentir este volcán en mi pecho, lleno de orgullo y ternura”, concluyó, agradecido.

Benjamín Vicuña comparte en redes sociales una imagen donde sosteniendo a uno de sus hijos recién nacidos, con motivo del Día del Padre

Por su parte, Fito Páez compartió un homenaje doble: por un lado, publicó una foto de su infancia junto a su papá Rodolfo, a quien agradeció por transmitirle el valor del amor como legado; por otro, dedicó palabras a sus propios hijos, Martín, quien adoptó con Cecilia Roth, y Margarita, fruto de su vínculo con Romina Richi, destacando la enseñanza diaria que recibe de ellos en su rol de padre. “Feliz día a todos los papás buenos del mundo”, escribió. Fito también bromeó sobre el parecido con su hijo y cerró con una dedicatoria afectuosa: “Los amo. Papá”.

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Fito Páez publica en redes sociales una fotografía antigua en blanco y negro junto a su padre, Rodolfo Páez, con motivo de la celebración del Día del Padre.

El artista junto a sus dos hijos, Martín y Margarita

En esta fecha tan especial, Luisana Lopilato optó por una declaración que mezcla lo íntimo y lo cinematográfico. Compartió un video casero que la muestra en la sala de parto, tomada de la mano con Michael Bublé, y le dedicó unas palabras que atraviesan el idioma y los años: “Gracias por ser ese papá tan presente, tan divertido y tan bueno. Gracias por tirarte al piso a jugar, por escuchar, por abrazar fuerte, por hacerlos reír y por estar siempre, incluso en los días difíciles”. La actriz no se guardó nada y habló de la suerte de caminar la vida en familia: “No somos perfectos, pero somos muy bendecidos”. El cierre, a corazón abierto, fue para él: “Te amamos muchísimo. Feliz Día del Padre”.

Michael Bublé junto a sus cuatro hijos, fruto de su relación con Luisana Lopilato

Wanda Nara, por su parte, eligió una imagen de su infancia en brazos de su papá para agradecerle por estar siempre presente y acompañar a la familia. “Feliz día papá, gracias por estar siempre para todos nosotros. Afortunados de tenerte. Te amo”, escribió, destacando el valor de la presencia paterna en cada etapa de su vida.

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Wanda Nara comparte una fotografía de su infancia donde aparece en brazos de su padre, Andrés Nara, con motivo del Día del Padre.

Daniela Christiansson celebró el Día del Padre y lo saludó a Maxi López con una foto familiar en la que aparecen los dos con sus hijos, en un ambiente relajado y sonriente. La modelo sueca acompañó la imagen con la frase “Feliz Día Papá” y un corazón, destacando el cariño y la unidad familiar. A su vez, Valentino López, uno de los hijos mayores de López y Wanda Nara, también compartió su saludo en redes sociales. En la imagen se lo ve junto a sus hermanos y su papá, todos abrazados y sonrientes. Acompañó la foto con la dedicatoria “Feliz día pa” y un corazón rojo, resaltando el lazo fuerte que los une y el reconocimiento a Maxi en su rol de padre.

Daniela Christiansson eligió una postal conMaxi López y sus dos hijos en común para celebrar el Día del Padre

Valentino López, hijo mayor de Maxi y Wanda Nara, lo saludó con una foto suya y sus hermanos

Evangelina Anderson eligió una postal junto a su papá en la tribuna de un estadio iluminado para desearle un “Feliz día, papá”. Con una sonrisa cómplice y el corazón a la vista, la modelo resumió el cariño en una imagen donde la cercanía familiar queda en primer plano.

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Evangelina Anderson y su padre posanso juntos en un selfie tomado durante un evento nocturno en un estadio iluminado

Nicole Neumann compartió una imagen de Manu Urcera con su hijo en brazos y el mar de fondo, en una escena luminosa y familiar. “¡Feliz día @manurcera, te amamos!”, escribió la modelo, acompañando la dedicatoria con un corazón azul.

Nicole Neumann subió una foto de Manu Urcera, sonriente, junto a su hijo para celebrar su día

Nicolás Cabré eligió una foto cómplice junto a su hija Rufina, donde ambos posan abrazados y sonrientes frente al espejo. En su mensaje, Cabré expresó: “El regalo más hermoso que me dio la vida es ser tu papá. Gracias por ser lo que sos. ¡TE AMOOO!”. Además, extendió su saludo a todos los padres en su día.

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Nicolás Cabré posa junto a su hija Rufina para una selfie en el espejo, con motivo de la celebración del Día del Padre

Dalma Maradona tuvo un doble gesto en esta fecha especial. Por un lado, recordó a Diego Maradona con una imagen juntos sobre el escenario y un mensaje cargado de emoción: “¡Feliz día papá! Uno de los momentos más emocionantes para los dos! Te amo y extraño TODOS LOS DÍAS DE MI VIDA! Un día menos para que nos volvamos a encontrar”. Por otro, dedicó palabras a su esposo Andrés Caldarelli, agradeciéndole por formar una familia y por el amor hacia sus hijas: “¡Feliz día al mejor papá del mundo! ¡Gracias por hacer que este día no sea una tremenda mie...! Te amamos infinito”. Las publicaciones revelan la importancia de los afectos en la vida de Dalma y el lugar central que ocupa la familia en sus celebraciones.

Dalma Maradona publicó un mensaje emotivo en su cuenta de Instagram en honor a su padre, Diego Maradona, con motivo del Día del Padre

Además, Dalma compartió un saludo a su pareja por el Día del Padre y muestra una fotografía de ambos en una embarcación

Nancy Dupláa eligió una imagen retro y cargada de ternura para homenajear a Pablo Echarri en el Día del Padre. En la foto, él sostiene en brazos a uno de sus hijos cuando era bebé, mientras sonríe con complicidad. “Feliz día, Papito de mi corazón”, escribió la actriz, celebrando el amor y la familia desde el recuerdo y la emoción.

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La actriz Nancy Dupláa compartió una imagen retro de Pablo Echarri con un bebé en brazos para celebrar el Día del Padre.

Rocío Marengo celebró el Día del Padre con una dedicatoria profunda para su pareja, Eduardo Fort, agradeciéndole por no rendirse y acompañarla en cada paso del largo camino que recorrieron juntos. Recordó los momentos de incertidumbre, estudios y esperas, pero destacó que nunca dejaron de creer. “Hoy vemos a Isidro, tan dulce, bueno, cariñoso, simpático y lleno de luz, y entendemos que todo valió la pena”, expresó Marengo, y cerró con un mensaje de amor y gratitud: “Nada más lindo que tener mi bebé del amor de mi vida. Te amo”.

Rocío Marengo subió una foto de Eduardo Fort junto a su hijo Isidro, quien viste una camiseta de fútbol, en una imagen que conmemora el Día del Padre.

Jimena Barón abrió su corazón en el Día del Padre y dejó un mensaje cargado de sinceridad para su pareja, Matías Palleiro, con quien también cumplían un nuevo aniversario juntos. En una escena familiar sin filtros, la artista compartió que, por primera vez, se olvidaron de la fecha y que la vida en familia, con sus caos y rutinas, los tiene más ocupados que nunca. “No es junta tonta, nunca hay mucho tiempo para nada y ya no vamos a tener cita romántica porque estamos solos con un bebé. Este mismo quilombo es el más lindo que me dio la vida, y que me diste vos también”, escribió, agradeciendo a Matías por ser “el mejor papá del mundo incluso antes de ser papá”.

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Jimena Barón le dedicó un emotivo posteo a su pareja y padre de su hijo Menor, Matías Palleiro, por el Día del Padre

No faltaron los agradecimientos por el compañero de vida que soñó y finalmente encontró: “Gracias por ser el gran compañero de vida que soñé y pensé que ya en esta, no me iba a tocar”. Con honestidad, reconoció que en las buenas y en las malas, siempre logran convertir todo en alegrías y aprendizajes compartidos. “Sigamos agradecidos de todo lo que tenemos y aprendiendo juntos de lo que no. Pero siempre juntos. Que Dios proteja y bendiga nuestro quilombo, que es lo más sagrado”. Finalmente, Barón cerró su mensaje con un deseo para el futuro y una declaración de amor sin vueltas: “Feliz día del padre @tumapalleiro y felices cinco años juntos. Por cien más. Gracias. Te amo infinito”.

Jimena Barón y Matías Palleiro posan junto a sus hijos Morrison y el bebé, celebrando el Día del Padre y su quinto aniversario

Hernán Lirio compartió una foto de su infancia junto a su papá, ambos vestidos de gala en una fiesta con globos de colores de fondo. Con un mensaje simple y directo, expresó el sentimiento de ausencia: “Feliz día, pa. Te extraño siempre”, dejando en claro que el recuerdo y el cariño permanecen intactos a pesar del paso del tiempo.

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Hernán Lirio, de pequeño, y su papá posando sonrientes en una celebración decorada con globos

En paralelo, Yanina Latorre recurrió a la nostalgia y al recuerdo de su papá con una foto en la que él sonríe junto a su mamá. “Feliz día, papá. ¡Te extraño!”, resumió, sin vueltas, en su saludo cargado de añoranza. A su vez, la conductora de SQP (América) también se tomó un momento para celebrar a Diego Latorre, padre de sus hijos, y lo hizo a pura complicidad familiar. “No pude haber elegido un mejor padre para mis hijos”, escribió, junto a una foto grupal en la cocina y el infaltable emoji de corazón.

Yanina Latorre publicó una fotografía de sus padres para conmemorar el Día del Padre y expresa un mensaje de cariño hacia su progenitor

La familia Latorre, compuesta por Yanina Latorre, Diego Latorre, Lola Latorre y Dieguito Latorre, posa para una fotografía en la celebración del Día del Padre

Ana Rosenfeld abrió el álbum de los recuerdos para homenajear a los hombres que marcaron su vida. “Los padres que me enseñaron lo hermoso que es tenerlos. La huella que ambos dejaron es la que quiero seguir andando”, escribió la abogada junto a una foto junto a su papá, y sumó otra imagen con su esposo, Marcelo Frydlewski, quien murió en octubre de 2021, celebrando la familia y la construcción compartida.

Ana Rosenfeld aparece sonriente junto a su padre en una fotografía, que publicó en redes sociales con motivo del Día del Padre

La reconocida abogada junto a su marido, Marcelo Frydlewski, quien murió en octubre de 2021

Fabián Cubero rememoró a su propio padre con una imagen en la playa, rodeado por sus hijas y su familia: “Feliz día, pa. Siempre fuiste el mejor. Te extraño”. El exfutbolista compartió la postal multigeneracional y apostó al legado familiar, en especial a casi un año de la muerte de Carlos.

Una imagen difundida en redes sociales muestra a una familia celebrando el Día del Padre, con un mensaje dedicado al progenitor.

Luego, el turno fue para Allegra Cubero, la hija mayor del exfutbolista de Vélez y Neumann, que le dedicó un mensaje directo y cálido a su padre en pleno paraíso playero: “Feliz día, pa. Te amo con todo mi ser”. La foto, llena de abrazos y sonrisas, resume una relación de pura cercanía.

Allegra Cubero celebró el día especial de su padre junto a una fotos de ella y sus hermanos en la playa

Los hermanos Weinbaum no se quedaron afuera de los festejos y apostaron al humor con un video donde sus hijos toman la posta. Frente al logo de MDQ para todo el mundo, los más chicos se animaron a grabar un mensaje en el que elogiaron a Eugenio y Sebastián como padres ejemplares, “nuestro ejemplo a seguir y los queremos mucho”, aseguraron en perfecta sincronía. Pero la emoción duró poco: rápidamente, los propios Weinbaum se sumaron al juego, con abrazos, lágrimas y un giro inesperado cuando descubrieron que el mensaje era obra de la inteligencia artificial. Entre risas y complicidad, cerraron con un saludo general: “Feliz día del padre para todo el mundo”.

En compañía de sus hijos, Eugenio y Sebastián realizaron un desopilante saludo por el Día del Padre (Instagram)

Por último, la hermana de Thiago Medina, Brisa, se sumó a los saludos con una seguidilla de fotos familiares, en donde no faltaron ni los abrazos ni los juegos. “Feliz día al mejor papá del mundo. Te amamos, chulo”, fue el mensaje elegido para cerrar la jornada, con la familia como protagonista.

La hermana de Thiago Medina le dedicó un tierno posteo junto a sus hijas gemelas, Laia y Aimé, y su sobrino (Instagram)

Entre recuerdos, agradecimientos y gestos de amor, el Día del Padre volvió a ser una oportunidad para celebrar los vínculos que atraviesan generaciones. Las redes sociales se transformaron en una verdadera galería de historias personales y homenajes, donde las figuras del espectáculo, el deporte y la televisión abrieron la puerta de su intimidad para compartir emociones profundas. Más allá de los escenarios, las cámaras y los flashes, el orgullo de ser padre se hizo sentir en cada mensaje y en cada imagen, recordando que el amor familiar sigue siendo uno de los motores más poderosos de la vida cotidiana.