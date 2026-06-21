Cerúndolo hizo historia en el césped de Londres: se consagró campeón del ATP 500 de Queen’s tras vencer a Tommy Paul

Francisco Cerúndolo golpea el revés en la final de Queen's ante Tommy Paul (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)

Francisco Cerúndolo escribió una la página más gloriosa de su carrera este domingo: se consagró campeón del ATP 500 de Queen’s al derrotar al estadounidense Tommy Paul en la final por 6-7 (4), 6-4 y 6-3.

El 27° del mundo y actual número uno del tenis argentino coronó una semana excepcional en Londres, donde encadenó victorias de jerarquía y mostró una versión muy sólida sobre césped, una superficie históricamente esquiva para los jugadores sudamericanos.

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La consagración representa el sexto título ATP para Cerúndolo y el segundo sobre pasto, luego del obtenido en Eastbourne en 2023, ante el mismo rival y también en tres sets. Sin embargo, por la categoría del torneo, se trata del logro más importante de su carrera. Además, Fran se aseguró igualar su mejor ubicación (18°) en el ranking ATP con la actualización de este lunes y tiene margen para seguir escalando en lo que resta de la temporada.

Cerúndolo se convirtió en el primer argentino en conquistar Queen’s, uno de los certámenes más tradicionales del circuito y una de las escalas más importantes de la gira que desemboca en Wimbledon, segundo Grand Slam del año.

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El éxito llega en un momento especial para el porteño. Esta semana estrenó una nueva estructura técnica integrada por el chileno Nicolás Massú, campeón olímpico en Atenas 2004, sumado al uruguayo Pablo Cuevas, con quien venía trabajando desde antes. La sociedad no pudo haber comenzado mejor.

Cerúndolo ya había dejado señales de su nivel durante el torneo al superar a Aleksandar Kovacevic, Jenson Brooksby y Arthur Fery, antes de alcanzar la definición. A lo largo de la semana exhibió agresividad desde el fondo de la cancha, fortaleza para imponerse en los intercambios y una notable adaptación al césped londinense.

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El título también confirma el crecimiento del argentino en una superficie donde ya había dado muestras de competitividad. En 2023 había conquistado Eastbourne y alcanzado los octavos de final de Wimbledon, resultados que rompieron con el prejuicio histórico que suele acompañar a los tenistas formados sobre polvo de ladrillo.

Con esta consagración, Cerúndolo llegará a Wimbledon con la confianza en su punto más alto y con la sensación de haber encontrado una fórmula que puede convertirlo en uno de los nombres a seguir durante el resto de la temporada.

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El partido

Entre dos jugadores muy parejos y de ranking similar (Paul es el 28° del mundo), ese fue el signo que dominó la final: un ida y vuelta constante, dominios fugaces de uno y otro, aciertos y errores repartidos.

Cerúndolo empezó mejor. Quebró en el primer juego y se mantuvo firme con el saque. Paul se fue afirmando de a poco y el desarrollo se tornó más parejo en los pasajes siguientes. En el décimo juego, Fran sacó 5-4 arriba para llevarse el set, pero allí aparecieron las dudas con el servicio que había mostrado en presentaciones anteriores y el estadounidense recuperó el quiebre en cero.

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La paridad se extendió en el tramo final de la primera manga y llegaron al tie-break, donde Paul sacó una luz de ventaja y se colocó arriba en el marcador luego de una doble falta de Cerúndolo. El argentino no supo aprovechar sus chances y su rival sí. Esa fue la diferencia sustancial: el estadounidense jugó mejor los puntos importantes en ese tramo.

La tónica no varió demasiado en el segundo parcial. Paul pegó primero y quebró en el quinto juego, pero Cerúndolo recuperó el break cuando a su adversario, en su turno de servicio, le tocó confirmar la ventaja. El tenista número 1 del país respondió en otro momento de máxima presión cuando remontó un 15-40 en el 4-4. Ganó confianza y fue por más: en el décimo game, presionó sobre el saque de su rival y se llevó la manga por 6-4.

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En el tercer y decisivo set, Cerúndolo apeló a su mayor arma para marcar diferencias: castigó con una derecha cruzada que Paul no logró responder y quebró en el sexto juego para colocarse 4-2 arriba.

Fue la ventaja que le permitió encaminar la victoria más especial de su vida. Fran sostuvo su servicio y tuvo tres match points con el saque de Paul en el 5-2, pero cometió dos errores con el revés y el azar le jugó una mala pasada en un tiro del norteamericano que tocó el fleje y cayó de su lado, sin darle posibilidad de respuesta.

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La definición llegó finalmente en el noveno game. Cerúndolo aceleró otra vez con su drive y definió con un smash en su quinto punto para campeonato. Allí se dejó caer en el césped y una enorme sonrisa se le dibujó en la cara. Acababa de lograr la mayor conquista de su carrera.