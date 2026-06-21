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Los argentinos Yael Falcón Pérez y Facundo Tello serán los árbitros de dos partidos claves en el Mundial 2026

Los réferis albicelestes volverán a tener actividad tras su estreno en la primera fecha de la Copa del Mundo

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Yael Falcón Pérez, que dirigió el duelo entre Túnez y Suecia, será el encargado de impartir justicia en el choque entre México y República Checa (REUTERS/Raquel Cunha)
Yael Falcón Pérez, que dirigió el duelo entre Túnez y Suecia, será el encargado de impartir justicia en el choque entre México y República Checa (REUTERS/Raquel Cunha)

Los árbitros argentinos Yael Falcón Pérez y Facundo Tello serán los encargados de dirigir los dos partidos de la definición del Grupo A del Mundial 2026 el próximo miércoles 24 de junio. México, que ya aseguró el primer puesto con seis unidades, chocará contra la República Checa, mientras que Corea del Sur buscará su clasificación a los dieciseisavos de final frente a Sudáfrica.

Falcón Pérez arbitrará el cruce entre el combinado europeo y el Tricolor en el Estadio Azteca, después de su estreno mundialista en la goleada de Suecia por 5-1 sobre Túnez. El réferi albiceleste estará acompañado por los asistentes argentinos Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez. La terna se completará con los chilenos Cristian Garay como cuarto árbitro y José Retamal como quinto.

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En paralelo, Facundo Tello, que ya había dirigido el empate entre Canadá y Bosnia en el segundo día de actividad en la Copa del Mundo, será el juez del choque entre Sudáfrica y Corea del Sur, que se disputará al mismo tiempo en Monterrey. Lo asistirán sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, con los colombianos Andrés Rojas como cuarto árbitro y Alexander Guzmán como quinto.

Tras debutar en el Canadá-Bosnia, Facundo Tello será el árbitro del encuentro entre Corea del Sur y Sudáfrica (REUTERS/Bernadett Szabo)
Tras debutar en el Canadá-Bosnia, Facundo Tello será el árbitro del encuentro entre Corea del Sur y Sudáfrica (REUTERS/Bernadett Szabo)

La designación de los dos árbitros argentinos concentra la definición completa del Grupo A en manos de la misma federación arbitral. El partido de Monterrey y el del estadio Azteca resolverán qué selección acompañará a México en la fase de dieciseisavos, ya que los dirigidos por Javier Aguirre obtuvieron seis puntos producto de los triunfos por 2-0 sobre Sudáfrica y 1-0 contra Corea del Sur.

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Los asiáticos, por su parte, están encaminados para obtener su pase al llegar a la última fecha con tres unidades, las cuales consiguió con su victoria por 2-1 sobre los europeos en el debut. Los checos y los africanos tienen un punto por el empate 1-1 entre sí. De esta manera, salvo el seleccionado local, el resto necesita una victoria para asegurar su lugar en la próxima instancia.

El último árbitro argentino en debutar en la Copa del Mundo 2026 será Darío Herrera, que no tuvo participación en la primera fecha. El réferi tendrá su estreno en el choque entre Bélgica e Irán por el Grupo G en Los Ángeles, el domingo 21 de junio a las 16:00. El neuquino estará acompañado por los asistentes argentinos Cristian Navarro y Gabriel Chade, mientras que el japonés Yusuke Araki se desempeñará como cuarto árbitro y Jun Mihara será el asistente de reserva. Será su primer partido mundialista.

La terna completa que acompañará a Yael Falcón Pérez (@FIFAcom)
La terna completa que acompañará a Yael Falcón Pérez (@FIFAcom)

Yael Falcón Pérez, que será el encargado de impartir justicia en el duelo entre México y República Checa, quedó en el centro de una de las acciones más comentadas del torneo durante el triunfo de Suecia por 5-1 frente a Túnez en Monterrey. Allí convalidó el cuarto gol escandinavo después de una revisión del VAR apoyada en un sensor incorporado en la pelota oficial.

La jugada ocurrió a los 39 minutos del segundo tiempo, cuando Mattias Svanberg convirtió poco después de ingresar por Jesper Karlström. El asistente Facundo Rodríguez levantó el banderín por una aparente posición adelantada, pero Falcón Pérez dejó seguir la acción hasta su desenlace.

La repetición mostraba a Svanberg en fuera de juego al momento de la definición. La clave apareció en la secuencia previa: cuando salió el centro, el atacante estaba adelantado, pero luego quedó habilitado tras un desvío de su compañero Alexander Isak. Ese roce resultó casi imperceptible, pero el sensor del balón Trionda detectó el contacto con el botín del jugador sueco. A partir de ese dato, el VAR advirtió a Falcón Pérez, que explicó su decisión en inglés a todo el estadio y terminó otorgando el gol.

La tecnología incorporada en la pelota suministra información directa al sistema arbitral. El microchip transmite datos en tiempo real decenas de veces por segundo y permite identificar con precisión milimétrica el instante exacto en que un futbolista toca el balón. Esa información se procesa junto con las cámaras de seguimiento y el sistema semiautomático de fuera de juego. El dispositivo también permite determinar si hubo un contacto que modifica la jugada y cambia la posición reglamentaria de un atacante.

La terna encargada que acompañará a Facundo Tello (@FIFAcom)
La terna encargada que acompañará a Facundo Tello (@FIFAcom)

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