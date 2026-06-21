Paternidad después de los 40: cómo pueden los hombres cuidar la fertilidad

Cada vez más hombres consultan antes de buscar un hijo por iniciativa propia, según los especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante mucho tiempo, la fertilidad fue vista como una cuestión casi exclusiva de las mujeres. Sin embargo, hoy se reconoce que el factor masculino está presente en aproximadamente el 50% de los casos de infertilidad de pareja, según señalaron especialistas a Infobae.

Las parejas que eligen tener hijos hace tiempo que deciden buscar un embarazo a edades cada vez mayores. Y si bien la mirada también siempre estuvo puesta en el reloj biológico femenino, en el marco del Día del Padre, que se conmemora este domingo 21 de junio en Argentina, especialistas advierten que la edad del hombre tiene un impacto directo sobre la fertilidad y la salud reproductiva de la pareja.

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El cambio cultural: del mito a la consulta preventiva

El médico andrólogo y urólogo de Halitus Instituto Médico, Marcos Dalvit (MN 180.838), revela a Infobae que “cada vez más varones consultan antes de buscar un hijo por iniciativa propia”. En ese sentido, remarca: “Antes se creía que las causas de infertilidad eran mayormente femeninas. Hoy sabemos que son 50% de causa femenina y 50% de causa masculina”.

Dalvit identificó además uno de los mitos más difíciles de erradicar en la consulta médica: “Muchos varones creen que son fértiles de por vida”.

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La calidad seminal comienza a disminuir progresivamente después de los 40 años, según los especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el médico especialista en Medicina Reproductiva y director de WeFIV, Fernando Neuspiller (MN 82815), coincide en que el cambio cultural todavía convive con viejas creencias: “El hombre está más preocupado por su estado físico y de salud, pero aún existen varones que piensan que siempre es un problema de la mujer y que ellos no pueden tener un espermograma alterado”.

Para el médico especialista en medicina reproductiva y director Médico de CEGYR, Sergio Papier (MN 75952), la consulta preventiva responde a un nuevo paradigma: “Cada vez más hombres entienden que la fertilidad también forma parte de su salud y que no es un tema exclusivamente femenino”. Papier subrayó que el mito que más cuesta romper es que fertilidad y potencia sexual son lo mismo. “Tener relaciones sexuales normales no garantiza tener una fertilidad normal”, apuntó.

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El reloj biológico masculino: ¿cómo envejece la fertilidad del hombre?

A diferencia de las mujeres, los hombres no atraviesan una menopausia reproductiva, pero los expertos advierten que la fertilidad masculina tampoco es inmune al paso del tiempo.

Según Dalvit, a partir de los 40 años se comienza a observar cambios progresivos en la calidad seminal. Y señala que el espermograma —el estudio básico de los espermatozoides— revela “una disminución de la motilidad y un aumento de la fragmentación del ADN espermático”.

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La fertilidad masculina también se ve afectada por el paso del tiempo y la edad del varón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Papier precisó que, después de los 40 se detecta “una disminución progresiva de la calidad seminal, con alteraciones en la concentración, la motilidad y la morfología de los espermatozoides”, pero destacó que el cambio más relevante ocurre a nivel genético: aumenta la fragmentación del ADN espermático y la acumulación de mutaciones espontáneas. Esto puede reflejarse en “más tiempo para lograr embarazo, menor eficiencia reproductiva y un aumento de algunos riesgos genéticos para la descendencia”.

Neuspiller explicó que el deterioro en el hombre es “más amigable” respecto a la caída abrupta que enfrenta la mujer después de los 35 años, pero advirtió: “A partir de los 40, empeora la condición del semen un 1% por año. A los 50, va a estar 10% peor que a los 40”. El especialista agregó que, a partir de los 50, el deterioro se da también en los genes y eso determina algunos riesgos en los recién nacidos.

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Dalvit aportó un dato contundente: “Los varones de más de 40 tienen un 30% de probabilidad menos de tener un hijo que los menores de 40 y la fragmentación de ADN aumenta con la edad un 3% aproximadamente por año”.

Estilo de vida y factores prevenibles: la salud reproductiva como reflejo de la salud general

El estilo de vida es clave para preservar la fertilidad masculina a cualquier edad (Freepik)

Los especialistas coinciden en que el estilo de vida incide directamente en la fertilidad masculina. Para Dalvit, “las principales causas prevenibles de infertilidad son el tabaco, la obesidad, el sedentarismo, la mala alimentación y los malos hábitos de sueño”. En ese sentido, aconseja respetar las horas de sueño para mantener niveles normales de testosterona y vitamina D, y advierte sobre la exposición a tóxicos en el trabajo o el ambiente.

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El varicocele —dilatación de las venas del escroto— merece especial atención. “El varicocele está presente en el 40% de los hombres que buscan un hijo. Muchos jóvenes no saben que en el futuro van a querer ser padres y si tienen un varicocele deberían operarse para evitar daños irreversibles en el testículo”, señaló Dalvit.

Papier consideró que la fertilidad masculina está muy vinculada al estado general de salud. Enumeró como causas prevenibles el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, el consumo excesivo de alcohol, enfermedades de transmisión sexual y el uso de testosterona o anabólicos. “La testosterona administrada desde afuera puede disminuir severamente la producción de espermatozoides”, aclaró.

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Para Neuspiller, la prevención debe iniciarse en la juventud: “Todavía se sigue pensando que el semen es inmodificable, pero cualquier afección —como paperas, golpes o fiebres prolongadas en la infancia— puede afectar la fertilidad a largo plazo”. Al respecto, recomendó que a los adolescentes se les realice un espermograma y, si corresponde, se trate el varicocele para evitar tratamientos complejos en el futuro.

Entre los hábitos que pueden optimizar la calidad seminal en pocos meses, Papier recomendó bajar de peso cuando existe sobrepeso u obesidad, abandonar el tabaco, moderar el alcohol, mejorar el sueño y realizar actividad física regular. “No existe una vitamina milagrosa. La mejor estrategia para mejorar la fertilidad masculina sigue siendo mejorar la salud del hombre”, subrayó.

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Criopreservación: ¿deberían los hombres congelar esperma?

La criopreservación de esperma se recomienda ante tratamientos médicos o alteraciones severas, no como rutina social (Imagen Ilustrativa Infobae)

La criopreservación de óvulos por razones sociales es una tendencia extendida entre las mujeres, pero en el caso de los hombres, no existe una recomendación generalizada para congelar semen por motivos sociales.

Dalvit explicó que el varón tiene una declinación de la fertilidad mucho más lenta que la mujer”, por lo que no se indica criopreservar esperma a los 30 o 35 años salvo excepciones. “Sí recomiendo la criopreservación previo a una vasectomía, a tratamientos con quimioterapia, radioterapia o inmunosupresores, o cuando hay oligospermia severa”, detalló.

Neuspiller coincidió en que “la preservación de la fertilidad en el varón es recomendable cuando tiene espermogramas borderline o deteriorados”, y sugirió que, en esos casos, la criopreservación puede ser útil. Insistió en la importancia de los controles desde la juventud para detectar a tiempo anomalías anatómicas o varicocele y prevenir tratamientos de reproducción asistida.

Papier consideró que, aunque la congelación de semen es viable, “la mayoría de los hombres jóvenes sanos no necesita congelar semen por razones sociales”. Solo la recomienda en hombres que planean postergar la paternidad muchos años, tienen antecedentes familiares de infertilidad o se van a exponer a tratamientos que comprometan la fertilidad”. “Para la mayoría, la mejor inversión sigue siendo cuidar su salud reproductiva”, afirmó.

Qué hacer si el hijo no llega: consulta temprana y acompañamiento integral

Consultar a tiempo y en pareja facilita la detección y el tratamiento de problemas de fertilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infertilidad de pareja afecta al 15% de quienes buscan un embarazo. Dalvit aconsejó: “Si pasan 12 meses sin embarazo, o seis meses si la mujer tiene más de 35 años, deben consultar. El primer estudio es el espermograma, una prueba sencilla y accesible”. Recalcó que “ambos miembros de la pareja deben ser evaluados en forma simultánea”.

Papier instó a no postergar la consulta por miedo o vergüenza. “La infertilidad es una enfermedad frecuente y muchas veces tiene solución o alternativas de tratamiento”, sostuvo. Además, destacó la importancia del acompañamiento emocional: “La búsqueda de fertilidad también tiene aspectos físicos y emocionales. Muchos pacientes necesitan apoyo psicológico, porque esto genera estrés y ansiedad”.

Neuspiller recomendó que el varón se cuide, haga lo mejor respecto al estilo de vida y consulte a un andrólogo: “Muchas veces, con pequeños cambios y suplementos, el espermograma mejora y con eso la fertilidad”.

Papier, en tanto, enfatizó que no debe confundirse fertilidad con masculinidad: "Tener una alteración en el espermograma no te hace menos hombre. Es simplemente una condición médica que merece ser estudiada y tratada como cualquier otra”.

Los especialistas consultados por Infobae coincidieron en que la paternidad después de los 40 es posible y cada vez más frecuente en Argentina. Y recomendaron planificar, adoptar hábitos saludables y buscar asesoramiento profesional temprano para tomar decisiones informadas y cuidar la salud reproductiva tanto propia como de la pareja.