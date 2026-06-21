Panamá

Las claves detrás del repunte de la Zona Libre de Colón, Panamá en 2026

La principal zona franca del hemisferio superó los $10,500 millones en actividad comercial hasta mayo, impulsada por un aumento de casi 25% en las reexportaciones

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La Zona Libre de Colón acumuló $10,588 millones en actividad comercial entre enero y mayo de 2026, un crecimiento de 12.2% respecto al año anterior. EFE
La Zona Libre de Colón acumuló $10,588 millones en actividad comercial entre enero y mayo de 2026, un crecimiento de 12.2% respecto al año anterior. EFE

La Zona Libre de Colón atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años. Impulsada por el fenómeno del nearshoring, la recuperación de mercados tradicionales como Venezuela y una mayor rotación de mercancías, la principal zona franca del hemisferio cerró los primeros cinco meses de 2026 con un movimiento comercial de $10,588 millones, un crecimiento de 12.2% frente a los $9,440 millones registrados en el mismo período de 2025.

Las cifras reflejan una recuperación que va más allá de un simple aumento en las ventas. Para los empresarios de la zona franca, se trata de una transformación en la forma en que las compañías están utilizando a Panamá dentro de las cadenas globales de suministro.

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“Hay varios factores detrás de esto. El principal es el nearshoring. Estamos viendo un interés creciente de empresas que prefieren tener su inventario cerca de sus clientes en lugar de depender de cadenas largas y vulnerables“, explicó Dovi Eisenman, presidente de la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón.

Según Eisenman, Centroamérica, el Caribe y el norte de Sudamérica están utilizando cada vez más a Panamá como centro de consolidación y redistribución de mercancías.

“Eso significa que la mercancía rota más rápido y permanece menos tiempo en depósito", señaló.

Más de un millón de toneladas métricas de carga fueron movilizadas por la zona franca entre enero y mayo de 2026. AP
Más de un millón de toneladas métricas de carga fueron movilizadas por la zona franca entre enero y mayo de 2026. AP

Los números parecen respaldar esa tendencia. Aunque las importaciones acumuladas entre enero y mayo crecieron apenas 0.2%, al pasar de $4,816 millones a $4,826 millones, las reexportaciones aumentaron 24.6%, saltando de $4,624 millones a $5,762 millones.

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En otras palabras, la mercancía está entrando y saliendo con mayor rapidez. La misma dinámica se observa en el movimiento físico de carga. Entre enero y mayo se movilizaron 1.06 millones de toneladas métricas, un aumento de 13.4% respecto al mismo período del año anterior. Las reexportaciones crecieron 22.6% en volumen, mientras las importaciones aumentaron 6.3%.

“La Zona Libre demuestra resiliencia. Pasamos de acumulación de inventario a optimización, y eso nos está poniendo nuevamente en el mapa", afirmó.

<b>Importaciones por país</b>

China continúa siendo el principal proveedor de mercancías de la Zona Libre de Colón. Entre enero y mayo, el gigante asiático representó el 38.8% del valor total de las importaciones, equivalente a $1,872 millones.

Ropa importada
China se mantiene como el principal origen de mercancías de la zona franca, con una participación de 38.8% del valor importado. (Foto: Shutterstock)

También aparece Estados Unidos con 6.1%, Bélgica con 4.9%, Japón con 3.7% y México con 3.4%.

Si se analiza el volumen físico de carga, la dependencia es aún mayor. China concentró el 57.4% de todas las toneladas importadas por la zona franca durante los primeros cinco meses del año.

Entre los productos que tradicionalmente llegan desde Asia destacan textiles, confecciones, calzado, equipos electrónicos, electrodomésticos y juguetes, además de artículos para el hogar y una amplia variedad de bienes de consumo que posteriormente son distribuidos hacia los mercados latinoamericanos.

Sin embargo, el crecimiento más llamativo no proviene necesariamente de China, sino de algunos países europeos. Bélgica elevó sus exportaciones hacia la zona franca de $142 millones a $237 millones, mientras Japón pasó de $107 millones a $180 millones en comparación con el mismo período del año pasado.

Venezuela vuelve a ganar protagonismo

Si hay un mercado que está llamando la atención dentro de la Zona Libre de Colón es Venezuela.

El país suramericano se consolidó como el segundo destino de las reexportaciones con compras por $478 millones durante los primeros cinco meses del año, solo superado por Panamá, que registró $720 millones.

Contenedor de carga azul oxidado con la inscripción 'CARGA PARA VENEZUELA' en un patio de maniobras de puerto con grúas y otros contenedores.
Venezuela se consolidó como el segundo mayor destino de las reexportaciones realizadas desde la Zona Libre de Colón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eisenman reconoce que existe un renovado optimismo entre los empresarios. “Las empresas están viendo a Venezuela con mucho optimismo y expectativas sobre lo que pueda ocurrir en los próximos meses. Lo mismo sucede con las elecciones que vienen en Colombia. Todo esto puede producir cambios importantes en nuestro comercio“, comentó.

El interés no es casual. Durante años Venezuela fue uno de los principales compradores de mercancías de la Zona Libre, hasta que la crisis económica y política provocó una fuerte caída del comercio bilateral. Ahora algunos empresarios observan señales de recuperación en ese mercado.

Además de Venezuela, los principales destinos de las reexportaciones fueron Costa Rica con $447 millones, Colombia con $406 millones, Estados Unidos con $330 millones y Guatemala con $323 millones.

<b>Los productos que están impulsando la recuperación</b>

La recuperación tampoco se distribuye de manera uniforme entre todos los sectores. Según Eisenman, los rubros que muestran mayor dinamismo durante 2026 son los productos químicos y farmacéuticos, maquinaria, equipos eléctricos y electrónicos, además de categorías tradicionales como textiles, confecciones, perfumería y productos de cuidado personal.

Estos segmentos han sido favorecidos por la necesidad de muchas empresas de reducir tiempos de entrega y acercar inventarios a sus mercados finales.

La tendencia coincide con la creciente importancia estratégica de Panamá como plataforma logística regional, apoyada por el Canal de Panamá, los puertos de ambas costas, el sistema aeroportuario y la conectividad terrestre.

Un barco portacontenedores, grúas gigantes y rascacielos en un puerto. En primer plano, contenedores apilados, camiones de carga y montacargas. Un mapa de América con rutas logísticas y una persona trabajando frente a pantallas.
El fenómeno del nearshoring está llevando a más empresas a utilizar Panamá como plataforma de distribución para América Latina y el Caribe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de los números, el crecimiento de la Zona Libre parece reflejar una transformación más profunda.

Durante años, muchas empresas utilizaban la zona franca como un gran centro de almacenamiento regional. Hoy el modelo parece estar evolucionando hacia operaciones más ágiles, donde la velocidad de movimiento de la mercancía resulta más importante que el volumen acumulado en bodegas.

Los datos de mayo muestran precisamente esa realidad. Solo durante ese mes la actividad comercial alcanzó $2,150 millones, un crecimiento de 13.2% frente a mayo de 2025, impulsado principalmente por un aumento de 29.1% en las reexportaciones.

Para los empresarios colonenses, la combinación de nearshoring, recuperación de mercados tradicionales y nuevas oportunidades regionales está devolviendo protagonismo a una plataforma comercial que durante décadas ha sido una de las principales puertas de entrada de mercancías hacia América Latina y el Caribe.

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