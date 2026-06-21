Los 6 futbolistas del Mundial 2026 que dominan la moda fuera de la cancha: looks audaces, marcas globales y estética urbana

La moda y el fútbol, dos universos que históricamente recorrieron caminos paralelos, hoy se funden en una pasarela global donde el estilo se juega tanto fuera como dentro de la cancha. Los protagonistas del Mundial 2026 no solo persiguen la gloria deportiva: imponen tendencias que atraviesan la cultura urbana y dejan huella en la industria del diseño.
En este escenario, los futbolistas emergen como referentes de un nuevo paradigma masculino. Jóvenes, activos y expuestos al escrutinio mundialista, desafían los códigos tradicionales del vestuario con propuestas audaces, identidades marcadas y guiños al lujo.
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A continuación, una mirada a quienes dictan las reglas de la moda en el universo del fútbol.
Rodrigo De Paul
Rodrigo De Paul ha convertido su guardarropa en un manifiesto de audacia y mestizaje cultural. El mediocampista argentino se distingue por preferir prendas de siluetas holgadas, materiales confortables y detalles de alto impacto visual.
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Este año, compartió campaña publicitaria con Leandro Paredes para la maison francesa Rochas, luciendo camisas, sweaters y jeans de líneas minimalistas bajo una narrativa cinematográfica y estética contemporánea.
Sus elecciones, que van desde pantalones anchos de mezclilla y camisetas sin mangas hasta accesorios de lujo como bolsos vibrantes de Louis Vuitton, cadenas doradas y relojes metálicos, delinean una imagen personal inconfundible.
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Los tatuajes a la vista y los cambios de peinado, entre trenzas y cabello suelto, completan su sello visual. La fusión entre deporte, streetwear y lujo posiciona al Motorcito de la Selección Argentina como un referente de tendencias más allá del césped.
Achraf Hakimi
Achraf Hakimi encarna el arte de la versatilidad en la moda futbolística. A sus 27 años, el jugador marroquí despliega un repertorio que oscila entre la elegancia clásica y el desenfado urbano.
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Se lo suele ver con camperas de cuero entalladas, pantalones de corte moderno o trajes grises combinados con camisas blancas y corbatas claras, logrando una imagen sofisticada y libre de rigidez.
En su faceta más casual, recurre a conjuntos deportivos azul oscuro y prendas funcionales, acompañadas de anteojos compactos y zapatillas blancas.
Desde 2025, Hakimi es rostro de Under Armour, participando en campañas internacionales y presentaciones para la marca estadounidense, donde exhibe tanto botas como ropa deportiva. Su capacidad para moverse entre estilos y sumar detalles contemporáneos lo consagra como un referente adaptable y sofisticado.
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Lamine Yamal
Lamine Yamal personifica la frescura y el espíritu experimental de la nueva generación. El joven español de 18 años combina bermudas holgadas en tonos neutros o beige con camisetas básicas, polos de punto y zapatillas blancas, componiendo conjuntos deportivos y relajados. Accesorios llamativos, como relojes grandes, bolsos estructurados y gorras estampadas, aportan identidad a su estilo.
No duda en sumar prendas sintéticas de colores vibrantes, como sudaderas o chaquetas de la selección española, y su peinado rizado y corto refuerza un lenguaje visual propio.
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La versatilidad de sus conjuntos y la capacidad de reinterpretar tendencias lo convierten en un referente para la juventud. Su participación en campañas de grandes marcas —donde la colección de zapatillas multiplicó la demanda en un 600% en 24 horas— confirma su impacto en la moda.
Jules Koundé
Jules Koundé, defensor francés, desafía las convenciones con un enfoque ecléctico y disruptivo. Sus elecciones incluyen abrigos de pelo sintético con estampados animales, camperas patchwork y pantalones de jean clásicos o desgastados.
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Los accesorios —gafas gruesas, gorras de cuero, anillos metálicos y collares pesados— adquieren protagonismo en su imagen.
Alterna camisetas ajustadas, sudaderas de punto y bermudas amplias, mientras las rastas largas y los bolsos estructurados refuerzan su impronta personal.
Este año, brilló como modelo en la campaña de verano de la casa de joyería Messika. La mezcla de elementos vintage y modernos consolida a Koundé como uno de los exponentes más originales de la moda futbolística internacional.
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João Félix
João Félix apuesta por la sencillez funcional y los detalles precisos. El portugués suele elegir camisetas lisas o con mensajes, joggers claros y zapatillas deportivas blancas, priorizando la comodidad sin descuidar el estilo. Accesorios como gorras negras y relojes metálicos aportan matices a su estética.
A veces sorprende con chaquetas de cuero trenzado negro y accesorios de viaje a juego, generando contrastes entre lo casual y lo sofisticado.
Protagonista de campañas internacionales, Félix mantiene una imagen contemporánea y juvenil, sensible tanto a la practicidad como a las tendencias.
Marcus Rashford
Marcus Rashford redefine los básicos contemporáneos con un enfoque innovador y personal. El inglés prefiere camisetas blancas ajustadas, jeans negros de corte recto y conjuntos deportivos que exploran materiales técnicos y cortes actuales.
Las camisas de manga larga con rayas verticales, a menudo abiertas para mostrar el torso tatuado, y las bermudas de textura esponjosa con calcetines altos, aportan una cuota experimental.
Rashford, figura central en campañas globales para Burberry, fusiona lo clásico con elementos de última tendencia y se afirma como un referente de moda que equilibra sencillez, originalidad y audacia fuera de la cancha.
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