Honduras

Honduras pone en alerta a cuatro departamentos ante el avance de un sistema lluvioso

La influencia de una onda tropical que ingresó este domingo a Honduras obligó a las autoridades a declarar Alerta

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Cenaos explicó que el desplazamiento de la onda tropical sobre Honduras favorecerá abundante nubosidad y lluvias, sobre todo en sectores montañosos.
Cenaos explicó que el desplazamiento de la onda tropical sobre Honduras favorecerá abundante nubosidad y lluvias, sobre todo en sectores montañosos.

Honduras mantiene alerta verde por 24 horas para cuatro departamentos del occidente ante el ingreso de una onda tropical que este domingo llevará lluvias de moderadas a fuertes intensidades, con actividad eléctrica y acumulados de hasta 80 milímetros, según informaron COPECO y Cenaos.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) indicó que la medida alcanza a Copán, Ocotepeque, Lempira e Intibucá, donde se esperan las lluvias más intensas durante las próximas horas.

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) explicó que el desplazamiento de la onda tropical sobre el territorio hondureño favorecerá la formación de abundante nubosidad, lluvias y actividad eléctrica, sobre todo en sectores montañosos y regiones con mayor concentración de humedad.

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Cómo afectará la onda tropical

Los meteorólogos indicaron que el sistema interactuará con otros factores climáticos presentes en la región, entre ellos la convergencia de vientos húmedos provenientes del Caribe y del océano Pacífico. Esa combinación potenciará las precipitaciones en gran parte del país, en particular en las zonas occidental, central y algunas áreas del norte.

La saturación del suelo eleva el riesgo de deslizamientos y crecidas repentinas en el occidente y centro.
La saturación del suelo eleva el riesgo de deslizamientos y crecidas repentinas en el occidente y centro.

Según Cenaos, Copán y Ocotepeque podrían registrar acumulados de hasta 80 milímetros de lluvia durante este domingo. En tanto, Lempira y Yoro podrían alcanzar hasta 60 milímetros de precipitación.

Riesgos por la saturación de suelos

Las autoridades señalaron que uno de los principales factores de preocupación es el nivel de saturación de los suelos. En varias regiones del occidente y centro del país, la humedad acumulada podría superar el 80%, una condición que reduce la capacidad del terreno para absorber nuevas precipitaciones y eleva el riesgo de deslizamientos y derrumbes.

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También existe la posibilidad de crecidas repentinas en quebradas, riachuelos y afluentes menores, en especial en comunidades asentadas cerca de cauces naturales. En temporadas anteriores, fenómenos similares provocaron inundaciones urbanas y rurales, con impacto sobre viviendas, carreteras, cultivos y sistemas de comunicación.

Recomendaciones de las autoridades

COPECO informó que los equipos de monitoreo mantienen vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y el comportamiento de los principales ríos del país, para emitir avisos oportunos si las lluvias incrementan su intensidad o duración.

Las autoridades también llamaron a alcaldías, gobernaciones, comités de emergencia y cuerpos de socorro a mantener activos sus mecanismos de respuesta y prevención. Entre las acciones recomendadas figuran la inspección de drenajes, la limpieza de cunetas, el monitoreo de zonas propensas a inundaciones y la identificación de posibles áreas de evacuación preventiva.

Aunque se esperan precipitaciones en algunas regiones, las autoridades descartan afectaciones significativas por el momento. (FOTO: El Heraldo)
Aunque se esperan precipitaciones en algunas regiones, las autoridades descartan afectaciones significativas por el momento. (FOTO: El Heraldo)

A la población se le recomendó mantenerse informada a través de los boletines oficiales emitidos por COPECO y Cenaos, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, no transitar por carreteras afectadas por corrientes de agua y prestar atención a cualquier señal de inestabilidad en laderas o taludes cercanos a viviendas.

Bajo vigilancia

Los expertos recordaron que las ondas tropicales son sistemas atmosféricos comunes durante la temporada ciclónica y lluviosa en Centroamérica. Aunque muchas generan precipitaciones moderadas, algunas pueden intensificarse al interactuar con otros fenómenos meteorológicos y producir lluvias persistentes capaces de ocasionar emergencias locales.

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre el comportamiento de la onda tropical y no descartan adoptar medidas adicionales si los niveles de precipitación superan los pronósticos iniciales.

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